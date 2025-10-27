SpinUOC Dona 2026Segunda edición de los premios SpinUOC Dona al mejor proyecto liderado por una emprendedora del ecosistema Hubbik.
La Universitat Oberta de Catalunya, dado el éxito de la edición anterior, convoca la 2ª edición de los premios "SpinUOC Dona" al mejor proyecto liderado por una emprendedora del ecosistema Hubbik.
Este reconocimiento se enmarca dentro del programa #SpinUOC, la jornada de emprendimiento y transferencia de conocimiento de la UOC, en la que cada año ocho proyectos de la comunidad compiten por tres premios en metálico.
Se trata de una pitch competition que se llevará a cabo a través de la plataforma Easypromos, en formato de concurso de vídeos.
Esta iniciativa se creó para visibilizar e impulsar los proyectos de mujeres emprendedoras del ecosistema Hubbik, la plataforma de transferencia y emprendimiento de la UOC. El mejor proyecto elegido por el jurado recibirá un galardón de 10.000 euros, y los dos mejores proyectos tendrán acceso a un año de acompañamiento en servicios exclusivos de Hubbik.
La participación está limitada a emprendedoras que hayan participado previamente en alguno de los programas de Hubbik. Las propuestas presentadas deben inscribirse en una de las dos modalidades del SpinUOC 2026: la general o la rural.
Las candidatas deberán liderar o formar parte del equipo responsable del proyecto, independientemente del estado de madurez del mismo. Para participar, es necesario enviar un vídeo en formato pitch.
Esta convocatoria se ajusta a los plazos que se detallan a continuación:
- Inscripción en alguno de los programas que dan acceso a la participación en el concurso (SpinUOC o SpinUOC Rural): hasta el 18 de enero de 2026 (incluido).
¿Dónde participar?
- Si sois comunidad UOC y tenéis un proyecto innovador que queréis desarrollar, inscribíos en el SpinUOC.
- En caso de que tengáis un proyecto que dé respuesta a los problemas de las áreas rurales y a los desafíos de las ruralidades contemporáneas, seáis o no comunidad UOC, inscribíos en el SpinUOC Rural.
¿Cómo participar?
Será necesario enviar un vídeo pitch de 90 segundos explicando el proyecto.
El periodo para enviar el pitch se abrirá el 1 de abril y finalizará el 24 de abril (incluido), y la inscripción deberá realizarse directamente en la página http://www.spinuocdona.com, preparada con esta finalidad. No será posible enviarlo antes de esta fecha.
Del 4 al 24 de mayo se abrirá un periodo de votación popular de los pitch presentados.
Los cuatro [4] vídeos que obtengan mayor número de votos hasta el 24 de mayo a las 23:59 h (CEST) pasarán a la siguiente fase de evaluación, que liderará un jurado experto.
Las participantes finalistas por votación popular serán notificadas por correo electrónico a partir del 25 de mayo.
Un jurado formado por cinco personas con experiencia en el emprendimiento con perspectiva de género será el encargado de evaluar los proyectos.
Los integrantes del jurado se conocerán previamente a la realización de las votaciones, y serán un mínimo de cinco [5] profesionales, provenientes de la UOC y de entidades colaboradoras, y otras figuras vinculadas al ámbito del emprendimiento, una de las cuales será un emprendedor o emprendedora con vinculación con la UOC y el programa Hubbik.
En esta edición, entre los proyectos seleccionados a nivel internacional se otorgarán dos premios, que se decidirán durante el evento:
Primer premio: incluye una aportación económica de 10.000 €, mentoría personalizada con personas expertas, acceso a una red de mentoría e inversión, y acceso durante un año a la incubadora virtual Hubbik.
Segundo premio: sin dotación económica, ofrece asesoramiento personalizado en línea y acceso a la red de contactos de la UOC y sus partners. Este servicio se ofrecerá a través de la incubadora virtual Hubbik, a la cual se tendrá acceso durante un año desde la recepción del premio.
Además, todas las participantes podrán acceder, durante un año, a recursos y oportunidades de Hubbik relacionadas con el emprendimiento. Para hacerlo, si así lo desean, deberán inscribirse en el Programa de Orientación al Proceso Emprendedor. Esta inscripción es independiente de la participación en el Premio SpinUOC Dona.
Los premios se otorgarán mediante un proceso de selección que garantiza la transparencia, la igualdad de oportunidades y la objetividad en la evaluación.
SpinUOC es un programa de impulso del emprendimiento de la UOC, coordinado por la plataforma Hubbik y con el apoyo de la Ramon Molinas Foundation.
El SpinUOC podría cofinanciarse por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea, en el marco del Programa Operativo FEDER de Cataluña 2021-2027.