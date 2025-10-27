La Universitat Oberta de Catalunya, dado el éxito de la edición anterior, convoca la 2ª edición de los premios "SpinUOC Dona" al mejor proyecto liderado por una emprendedora del ecosistema Hubbik.

Este reconocimiento se enmarca dentro del programa #SpinUOC, la jornada de emprendimiento y transferencia de conocimiento de la UOC, en la que cada año ocho proyectos de la comunidad compiten por tres premios en metálico.

Se trata de una pitch competition que se llevará a cabo a través de la plataforma Easypromos, en formato de concurso de vídeos.

Esta iniciativa se creó para visibilizar e impulsar los proyectos de mujeres emprendedoras del ecosistema Hubbik, la plataforma de transferencia y emprendimiento de la UOC. El mejor proyecto elegido por el jurado recibirá un galardón de 10.000 euros, y los dos mejores proyectos tendrán acceso a un año de acompañamiento en servicios exclusivos de Hubbik.