Máster universitario Online en Salud Digital (eHealth)
Presentación
El máster universitario de Salud Digital (eHealth) online te proporciona la formación especializada en tecnología aplicada a la salud que necesitas para mejorar la eficacia y la eficiencia de cualquier intervención sanitaria.
Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.
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¿Por qué estudiar el máster oficial de Salud Digital (eHealth) de la UOC?
Estudiando este máster aprenderás a sacar el máximo provecho de la tecnología para la promoción y educación de la salud, el diagnóstico, el tratamiento y la monitorización de pacientes crónicos y agudos.
En el mundo de la salud, se exigen, cada vez más, profesionales con conocimientos y competencias transversales en habilidades digitales, gran capacidad de adaptación al cambio y de gestión de organizaciones y entornos cada vez más complejos y cercanos al paciente y a la ciudadanía.
Actualmente, las competencias digitales y las TIC son unos de los aspectos más valorados para contratar personal sanitario, según la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña. En este sentido, la UOC es una universidad pionera en la enseñanza del uso y la aplicación de las TIC en todos los ámbitos. Además, este máster es el único oficial online dirigido a profesionales de la salud.
En los últimos tiempos, se ha visto incrementado el interés en el uso de la salud digital y la telemedicina.
¿Por qué estudiar el máster oficial de Salud Digital (eHealth) de la UOC?
Estudiando este máster aprenderás a sacar el máximo provecho de la tecnología para la promoción y educación de la salud, el diagnóstico, el tratamiento y la monitorización de pacientes crónicos y agudos.
En el mundo de la salud, se exigen, cada vez más, profesionales con conocimientos y competencias transversales en habilidades digitales, gran capacidad de adaptación al cambio y de gestión de organizaciones y entornos cada vez más complejos y cercanos al paciente y a la ciudadanía.
Actualmente, las competencias digitales y las TIC son unos de los aspectos más valorados para contratar personal sanitario, según la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña. En este sentido, la UOC es una universidad pionera en la enseñanza del uso y la aplicación de las TIC en todos los ámbitos. Además, este máster es el único oficial online dirigido a profesionales de la salud.
En los últimos tiempos, se ha visto incrementado el interés en el uso de la salud digital y la telemedicina. Ambas proporcionan un gran apoyo en cuanto a la prevención de contagios, el diagnóstico precoz, la trazabilidad para efectuar el seguimiento y la atención domiciliarios, así como para supervisar las posibles transiciones del domicilio al hospital y a la inversa. Asimismo, las técnicas de inteligencia artificial mejoran y hacen extensivos los modelos epidemiológicos que contribuyen a emprender acciones de salud pública de prevención.
El máster de Salud Digital (eHealth) de la UOC te prepara para ejercer el nuevo rol de profesional de la salud y liderar la transformación digital del mundo de la sanidad.
El plan de estudios está diseñado para dar respuesta a las necesidades del sector y también de la ciudadanía, especialmente a su empoderamiento en el autocuidado de su propia salud.
Enfoca tu futuro profesional hacia la salud con una visión innovadora centrada en las nuevas tecnologías. Estudia el único máster oficial de Salud Digital.
Lidera un nuevo modelo de salud basado en la innovación y la tecnología
Como persona titulada en eHealth, profesionalmente serás capaz de:
- Evaluar y medir el impacto de las intervenciones en eSalud.
- Diseñar las soluciones de salud digital más adecuadas en cada caso.
- Investigar para promover la salud y prevenir enfermedades con soluciones digitales.
Si trabajas en el ámbito sanitario, tanto en tareas asistenciales como no asistenciales (sector farmacéutico, economía de la salud, gestión sanitaria, fisioterapia, dependencia, psicología, etc.), o quieres enfocar tu carrera profesional hacia la salud digital, este máster te abre la puerta para conseguirlo.
Estudia eSalud en la UOC y aprenderás a impulsar soluciones tecnológicas para construir una sanidad más participativa, sostenible y al servicio del bienestar de las personas.
Video relacionado con la temática del programa formativo.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
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Inicio
14 oct 2026
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100%
Online
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60
Créditos ECTS
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación oficial
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
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La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.