En los últimos tiempos, se ha visto incrementado el interés en el uso de la salud digital y la telemedicina.

Actualmente, las competencias digitales y las TIC son unos de los aspectos más valorados para contratar personal sanitario, según la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña. En este sentido, la UOC es una universidad pionera en la enseñanza del uso y la aplicación de las TIC en todos los ámbitos. Además, este máster es el único oficial online dirigido a profesionales de la salud.

En el mundo de la salud, se exigen, cada vez más, profesionales con conocimientos y competencias transversales en habilidades digitales, gran capacidad de adaptación al cambio y de gestión de organizaciones y entornos cada vez más complejos y cercanos al paciente y a la ciudadanía.

Estudiando este máster aprenderás a sacar el máximo provecho de la tecnología para la promoción y educación de la salud, el diagnóstico, el tratamiento y la monitorización de pacientes crónicos y agudos.

¿Por qué estudiar el máster oficial de Salud Digital (eHealth) de la UOC?

Estudiando este máster aprenderás a sacar el máximo provecho de la tecnología para la promoción y educación de la salud, el diagnóstico, el tratamiento y la monitorización de pacientes crónicos y agudos.

En el mundo de la salud, se exigen, cada vez más, profesionales con conocimientos y competencias transversales en habilidades digitales, gran capacidad de adaptación al cambio y de gestión de organizaciones y entornos cada vez más complejos y cercanos al paciente y a la ciudadanía.

Actualmente, las competencias digitales y las TIC son unos de los aspectos más valorados para contratar personal sanitario, según la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña. En este sentido, la UOC es una universidad pionera en la enseñanza del uso y la aplicación de las TIC en todos los ámbitos. Además, este máster es el único oficial online dirigido a profesionales de la salud.

En los últimos tiempos, se ha visto incrementado el interés en el uso de la salud digital y la telemedicina. Ambas proporcionan un gran apoyo en cuanto a la prevención de contagios, el diagnóstico precoz, la trazabilidad para efectuar el seguimiento y la atención domiciliarios, así como para supervisar las posibles transiciones del domicilio al hospital y a la inversa. Asimismo, las técnicas de inteligencia artificial mejoran y hacen extensivos los modelos epidemiológicos que contribuyen a emprender acciones de salud pública de prevención.

El máster de Salud Digital (eHealth) de la UOC te prepara para ejercer el nuevo rol de profesional de la salud y liderar la transformación digital del mundo de la sanidad.

El plan de estudios está diseñado para dar respuesta a las necesidades del sector y también de la ciudadanía, especialmente a su empoderamiento en el autocuidado de su propia salud.

Enfoca tu futuro profesional hacia la salud con una visión innovadora centrada en las nuevas tecnologías. Estudia el único máster oficial de Salud Digital.

Lidera un nuevo modelo de salud basado en la innovación y la tecnología

Como persona titulada en eHealth, profesionalmente serás capaz de:

Evaluar y medir el impacto de las intervenciones en eSalud.

Diseñar las soluciones de salud digital más adecuadas en cada caso.

Investigar para promover la salud y prevenir enfermedades con soluciones digitales.

Si trabajas en el ámbito sanitario, tanto en tareas asistenciales como no asistenciales (sector farmacéutico, economía de la salud, gestión sanitaria, fisioterapia, dependencia, psicología, etc.), o quieres enfocar tu carrera profesional hacia la salud digital, este máster te abre la puerta para conseguirlo.

Estudia eSalud en la UOC y aprenderás a impulsar soluciones tecnológicas para construir una sanidad más participativa, sostenible y al servicio del bienestar de las personas.

Video relacionado con la temática del programa formativo.