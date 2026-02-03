Màster universitari Online en Salut Digital (eHealth)
Presentació
El màster universitari de Salut Digital (eHealth) online et proporciona la formació especialitzada en tecnologia aplicada a la salut que necessites per millorar l'eficàcia i l'eficiència de qualsevol intervenció sanitària.
Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.
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Per què estudiar el màster oficial de Salut Digital (eHealth) de la UOC?
Si estudies aquest màster, aprendràs a treure el màxim profit de la tecnologia per a la promoció i l'educació de la salut, el diagnòstic, el tractament i el monitoratge de pacients crònics i aguts.
En el món de la salut, s'exigeixen, cada vegada més, professionals amb coneixements i competències transversals en habilitats digitals, gran capacitat d'adaptació al canvi i de gestió d'organitzacions i entorns cada vegada més complexos i propers al pacient i a la ciutadania.
Actualment, les competències digitals i les TIC són uns dels aspectes més valorats per contractar personal sanitari, segons l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. En aquest sentit, la UOC és una universitat capdavantera en l'ensenyament de l'ús i l'aplicació de les TIC en tots els àmbits. A més, aquest màster és l'únic oficial online adreçat a professionals de la salut.
Els darrers temps, s'ha augmentat l'interès en l'ús de la salut digital i de la telemedicina.
Per què estudiar el màster oficial de Salut Digital (eHealth) de la UOC?
Si estudies aquest màster, aprendràs a treure el màxim profit de la tecnologia per a la promoció i l'educació de la salut, el diagnòstic, el tractament i el monitoratge de pacients crònics i aguts.
En el món de la salut, s'exigeixen, cada vegada més, professionals amb coneixements i competències transversals en habilitats digitals, gran capacitat d'adaptació al canvi i de gestió d'organitzacions i entorns cada vegada més complexos i propers al pacient i a la ciutadania.
Actualment, les competències digitals i les TIC són uns dels aspectes més valorats per contractar personal sanitari, segons l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. En aquest sentit, la UOC és una universitat capdavantera en l'ensenyament de l'ús i l'aplicació de les TIC en tots els àmbits. A més, aquest màster és l'únic oficial online adreçat a professionals de la salut.
Els darrers temps, s'ha augmentat l'interès en l'ús de la salut digital i de la telemedicina. Totes dues proporcionen un gran suport pel que fa a la prevenció de contagis, el diagnòstic precoç, la traçabilitat per fer el seguiment i l'atenció domiciliaris, i també per supervisar les possibles transicions del domicili a l'hospital i a l'inrevés. Així mateix, les tècniques d'intel·ligència artificial milloren i fan extensius els models epidemiològics que contribueixen a emprendre accions de salut pública de prevenció.
El màster de Salut Digital (eHealth) de la UOC et prepara per exercir el nou rol de professional de la salut i per liderar la transformació digital del món de la sanitat. El pla d'estudis s'ha dissenyat per donar una resposta a les necessitats del sector i també de la ciutadania, especialment al seu empoderament en l'autocura de la seva pròpia salut.
Enfoca el teu futur professional cap a la salut amb una visió innovadora centrada en les noves tecnologies. Estudia l'únic oficial de Salut Digital.
Lidera un nou model de salut basat en la innovació i la tecnologia
Com a persona titulada en eHealth, professionalment seràs capaç de fer les tasques següents:
- Avaluar i mesurar l'impacte de les intervencions en eSalut.
- Dissenyar les solucions de salut digital més adequades en cada cas.
- Investigar per promoure la salut i prevenir malalties amb solucions digitals.
Si treballes en l'àmbit sanitari, tant en tasques assistencials com no assistencials (sector farmacèutic, economia de la salut, gestió sanitària, fisioterapia, dependència, psicologia, etc.), o vols enfocar la carrera professional cap a la salut digital, aquest màster t'obre la porta per aconseguir-ho.
Estudia eSalut a la UOC i aprendràs a impulsar solucions tecnològiques per construir una sanitat més participativa, sostenible i al servei del benestar de les persones.
Video relacionat amb l'àmbit del programa formatiu
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
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Inici
14 d’oct. 2026
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100%
Online
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60
Crèdits ECTS
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.