Per què estudiar el màster oficial de Salut Digital (eHealth) de la UOC?

Si estudies aquest màster, aprendràs a treure el màxim profit de la tecnologia per a la promoció i l'educació de la salut, el diagnòstic, el tractament i el monitoratge de pacients crònics i aguts.

En el món de la salut, s'exigeixen, cada vegada més, professionals amb coneixements i competències transversals en habilitats digitals, gran capacitat d'adaptació al canvi i de gestió d'organitzacions i entorns cada vegada més complexos i propers al pacient i a la ciutadania.

Actualment, les competències digitals i les TIC són uns dels aspectes més valorats per contractar personal sanitari, segons l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. En aquest sentit, la UOC és una universitat capdavantera en l'ensenyament de l'ús i l'aplicació de les TIC en tots els àmbits. A més, aquest màster és l'únic oficial online adreçat a professionals de la salut.

Els darrers temps, s'ha augmentat l'interès en l'ús de la salut digital i de la telemedicina. Totes dues proporcionen un gran suport pel que fa a la prevenció de contagis, el diagnòstic precoç, la traçabilitat per fer el seguiment i l'atenció domiciliaris, i també per supervisar les possibles transicions del domicili a l'hospital i a l'inrevés. Així mateix, les tècniques d'intel·ligència artificial milloren i fan extensius els models epidemiològics que contribueixen a emprendre accions de salut pública de prevenció.

El màster de Salut Digital (eHealth) de la UOC et prepara per exercir el nou rol de professional de la salut i per liderar la transformació digital del món de la sanitat. El pla d'estudis s'ha dissenyat per donar una resposta a les necessitats del sector i també de la ciutadania, especialment al seu empoderament en l'autocura de la seva pròpia salut.

Enfoca el teu futur professional cap a la salut amb una visió innovadora centrada en les noves tecnologies. Estudia l'únic oficial de Salut Digital.

Lidera un nou model de salut basat en la innovació i la tecnologia

Com a persona titulada en eHealth, professionalment seràs capaç de fer les tasques següents:

Avaluar i mesurar l'impacte de les intervencions en eSalut.

Dissenyar les solucions de salut digital més adequades en cada cas.

Investigar per promoure la salut i prevenir malalties amb solucions digitals.

Si treballes en l'àmbit sanitari, tant en tasques assistencials com no assistencials (sector farmacèutic, economia de la salut, gestió sanitària, fisioterapia, dependència, psicologia, etc.), o vols enfocar la carrera professional cap a la salut digital, aquest màster t'obre la porta per aconseguir-ho.

Estudia eSalut a la UOC i aprendràs a impulsar solucions tecnològiques per construir una sanitat més participativa, sostenible i al servei del benestar de les persones.

