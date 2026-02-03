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Màster universitari Online en Salut Digital (eHealth)

Presentació

El màster universitari de Salut Digital (eHealth) online et proporciona la formació especialitzada en tecnologia aplicada a la salut que necessites per millorar l'eficàcia i l'eficiència de qualsevol intervenció sanitària.
El teu màster, per menys de 2.900 €

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

Consulta l'apartat matrícula i preu

Facilitats de pagament

Fracciona en quotes el teu màster.

Matricula’t i obtindràs accés exclusiu al curs: “Claus de la IA generativa en la salut”

Comença el màster amb una base sòlida en IA generativa i impulsa el teu currículum

Més informació

 

Per què estudiar el màster oficial de Salut Digital (eHealth) de la UOC?

Si estudies aquest màster, aprendràs a treure el màxim profit de la tecnologia per a la promoció i l'educació de la salut, el diagnòstic, el tractament i el monitoratge de pacients crònics i aguts.

En el món de la salut, s'exigeixen, cada vegada més, professionals amb coneixements i competències transversals en habilitats digitals, gran capacitat d'adaptació al canvi i de gestió d'organitzacions i entorns cada vegada més complexos i propers al pacient i a la ciutadania.

Actualment, les competències digitals i les TIC són uns dels aspectes més valorats per contractar personal sanitari, segons l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. En aquest sentit, la UOC és una universitat capdavantera en l'ensenyament de l'ús i l'aplicació de les TIC en tots els àmbits. A més, aquest màster és l'únic oficial online adreçat a professionals de la salut.

Els darrers temps, s'ha augmentat l'interès en l'ús de la salut digital i de la telemedicina.

Per què estudiar el màster oficial de Salut Digital (eHealth) de la UOC?


Si estudies aquest màster, aprendràs a treure el màxim profit de la tecnologia per a la promoció i l'educació de la salut, el diagnòstic, el tractament i el monitoratge de pacients crònics i aguts.

En el món de la salut, s'exigeixen, cada vegada més, professionals amb coneixements i competències transversals en habilitats digitals, gran capacitat d'adaptació al canvi i de gestió d'organitzacions i entorns cada vegada més complexos i propers al pacient i a la ciutadania.

Actualment, les competències digitals i les TIC són uns dels aspectes més valorats per contractar personal sanitari, segons l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. En aquest sentit, la UOC és una universitat capdavantera en l'ensenyament de l'ús i l'aplicació de les TIC en tots els àmbits. A més, aquest màster és l'únic oficial online adreçat a professionals de la salut.

Els darrers temps, s'ha augmentat l'interès en l'ús de la salut digital i de la telemedicina. Totes dues proporcionen un gran suport pel que fa a la prevenció de contagis, el diagnòstic precoç, la traçabilitat per fer el seguiment i l'atenció domiciliaris, i també per supervisar les possibles transicions del domicili a l'hospital i a l'inrevés. Així mateix, les tècniques d'intel·ligència artificial milloren i fan extensius els models epidemiològics que contribueixen a emprendre accions de salut pública de prevenció.

El màster de Salut Digital (eHealth) de la UOC et prepara per exercir el nou rol de professional de la salut i per liderar la transformació digital del món de la sanitat. El pla d'estudis s'ha dissenyat per donar una resposta a les necessitats del sector i també de la ciutadania, especialment al seu empoderament en l'autocura de la seva pròpia salut.

Enfoca el teu futur professional cap a la salut amb una visió innovadora centrada en les noves tecnologies. Estudia l'únic oficial de Salut Digital.

Lidera un nou model de salut basat en la innovació i la tecnologia

Com a persona titulada en eHealth, professionalment seràs capaç de fer les tasques següents:

  • Avaluar i mesurar l'impacte de les intervencions en eSalut.
  • Dissenyar les solucions de salut digital més adequades en cada cas.
  • Investigar per promoure la salut i prevenir malalties amb solucions digitals.

Si treballes en l'àmbit sanitari, tant en tasques assistencials com no assistencials (sector farmacèutic, economia de la salut, gestió sanitària, fisioterapia, dependència, psicologia, etc.), o vols enfocar la carrera professional cap a la salut digital, aquest màster t'obre la porta per aconseguir-ho.

Estudia eSalut a la UOC i aprendràs a impulsar solucions tecnològiques per construir una sanitat més participativa, sostenible i al servei del benestar de les persones.

Video relacionat amb l'àmbit del programa formatiu

 

Titulació oficial

Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Titulació oficial


Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.  

  • Inici

    14 d’oct. 2026

  • 100%

    Online

  • 60

    Crèdits ECTS

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Titulació oficial

Sol·licita l'accés

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

Qualitat de la titulació

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.  

+ Qualitat de la titulació

Acreditació de qualitat AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Amb la col·laboració de:

Presentació del programa video link

Presentació del programa

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques video link

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques

Màster universitari en Salut Digital (eHealth)

Pla d'estudis

60
ECTS
12
ECTS
Optativa
42
ECTS
Obligatòria
6
ECTS
Treball final
0
ECTS
Pràctiques

Assignatures del programa

Consulta els detalls de les assignatures que t'interessi cursar per adaptar els estudis al teu ritme, segons la disponibilitat i els requisits de matrícula de cada assignatura i el temps de dedicació pel qual hagis optat.

 

 

Tipologia

 

Semestres

 
Planificació en 1 any                                                            
 
Semestre 1
 
 
 
Crèdits
Ecosistema de la salut en línia. Sistemes d'informació en salut
6
Eines en salut digital
6
Disseny i gestió de projectes en salut en línia
4
Metodologia de la investigació en salut en línia
4
Optativa 1
4

 

Semestre 2
Crèdits
Empoderament i salut participativa en un món digital
6
Ètica, legislació i deontologia en la salut digital: desafiaments i solucions
6
Ciència de dades aplicada a salut
6
Optativa 2
4
Optativa 3
4
Treball de fi de màster
6

 

 

Planificació en 2 anys                                                              

Semestre 1

 

Crèdits

Ecosistema de la salut en línia. Sistemes d'informació en salut6
Eines en salut digital6

 

Semestre 2Crèdits
Empoderament i salut participativa en un món digital6
Ètica, legislació i deontologia en la salut digital: desafiaments i solucions6
Ciència de dades aplicada a salut6

 

Semestre 3Crèdits
Disseny i gestió de projectes en salut en línia4
Metodologia de la investigació en salut en línia4
Optativa 14

 

Semestre 4Crèdits
Optativa 24
Optativa 34
Treball de fi de màster6

 

Perfil d'optativitat

Especialitat en IA en Salut digital
Crèdits
Aplicació de la IA en la Salut digital
4
Avaluació de l'impacte de les intervencions en salut en línia
4
Innovació i models de negoci en salut en línia
4

 

Càrrega lectiva

60 crèdits ECTS

Treball final

Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. Al màster universitari de Salut Digital (eHealth) el treball final consta de 6 crèdits ECTS.

Per cursar l'assignatura de treball final de màster cal haver superat l'assignatura de Metodologia de la recerca en e-salut i com a mínim, 24 crèdits del màster.

El treball final de màster consisteix en la realització d'un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del màster universitari de Salut Digital (eHealth). És una assignatura que s'ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

Al màster universitari de Salut Digital (eHealth) s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels àmbits docents.

Treball final


Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. Al màster universitari de Salut Digital (eHealth) el treball final consta de 6 crèdits ECTS.

Per cursar l'assignatura de treball final de màster cal haver superat l'assignatura de Metodologia de la recerca en e-salut i com a mínim, 24 crèdits del màster.

El treball final de màster consisteix en la realització d'un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del màster universitari de Salut Digital (eHealth). És una assignatura que s'ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

Al màster universitari de Salut Digital (eHealth) s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels àmbits docents. En aquest sentit la concreció del màster depèn, en part, de l'optativitat que s'hagi triat, així com de la temàtica concreta del projecte, donat que cada projecte podrà donar lloc a un producte o resultat diferent. L'estudiantat haurà de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol que se centri el seu treball de fi de màster. Per a matricular-se del treball final, prèviament cal haver fet una sol·licitud, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa. La tutoria acadèmica de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

El treball de fi de màster és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge de la direcció del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. La direcció d'aquest treball és l'encarregada d'orientar l'estudiantat, de fer el seguiment del projecte i d'assessorar-lo en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

El treball final conclou amb una defensa. L'estudiantat haurà de fer una exposició del treball davant una comissió formada per tres membres que l'avaluaran.

La qualificació del treball final consta de tres parts: a la primera es té en compte el seguiment i l'elaboració del treball; a la segona, la memòria, el producte, projecte o estudi final realitzat, i a la tercera, la defensa del treball.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent a la secretaria del campus un cop demanat l'accés al programa.

+ Guia del treball final del màster universitari de Salut digital (eHealth)

+ Repositori institucional de la UOC (O2)

+ Consulteu més detalls sobre els treballs finals

Recursos per a l'aprenentatge

Els materials didàctics tenen com a objectiu permetre que l'estudiant pugui estudiar siguin quines siguin les seves circumstàncies, independentment del context en el qual es trobi (biblioteca, transport públic, domicili, etc.), del dispositiu que faci servir (ordinador, mòbil, etc.), o de las mateixes característiques de l'estudiant.

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i estan compostos per articles, capítols de llibre, casos pràctics, vídeos, webs, blogs i mòduls elaborats per autors experts en l'àmbit, i editats per la UOC en multiformat.

  • HTML5: aquest format permet fer anotacions i té una interfície responsiva (els continguts s'adapten dinàmicament a la mida de la pantalla del dispositiu des del qual s'accedeix). Aquests materials permeten, a més, incloure exercicis interactius.
  • Videollibre: format en MP4.
  • Audiolibro: format DAISY que permet treballar amb el contingut en àudio com si es tractés d'un llibre, passant pàgina o avançant fins al capítol següent amb facilitat.

Recursos per a l'aprenentatge


Els materials didàctics tenen com a objectiu permetre que l'estudiant pugui estudiar siguin quines siguin les seves circumstàncies, independentment del context en el qual es trobi (biblioteca, transport públic, domicili, etc.), del dispositiu que faci servir (ordinador, mòbil, etc.), o de las mateixes característiques de l'estudiant.

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i estan compostos per articles, capítols de llibre, casos pràctics, vídeos, webs, blogs i mòduls elaborats per autors experts en l'àmbit, i editats per la UOC en multiformat.

  • HTML5: aquest format permet fer anotacions i té una interfície responsiva (els continguts s'adapten dinàmicament a la mida de la pantalla del dispositiu des del qual s'accedeix). Aquests materials permeten, a més, incloure exercicis interactius.
  • Videollibre: format en MP4.
  • Audiolibro: format DAISY que permet treballar amb el contingut en àudio com si es tractés d'un llibre, passant pàgina o avançant fins al capítol següent amb facilitat.
  • ePUB: format de llibre electrònic especial per a qualsevol lector d'aquests llibres (permet redimensionar la lletra, etc.).
  • PDF: format que permet una lectura automàtica a partir d'eines TTS (text to speech) i la impressió del documento.

També es pot consultar la bibliografia recomanada (revistes i llibres electrònics, bases de dades, enciclopèdies i diccionaris en línia, portals temàtics...), a la Biblioteca Virtual de la UOC, que ofereix el servei de préstecs de documents físics (dins d'Espanya), així com el préstec consorciat (Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, CBUC), i el préstec interbibliotecari (REBIUN).

Complement de formació

Per a les titulacions que no siguin específicament de l'àmbit de ciències de la salut, per a cursar el màster es requerirà haver cursat un complement de formació, en concret l'assignatura Salut pública, amb una càrrega lectiva de 6 crèdits ECTS. Aquesta assignatura consta d'una prova de síntesis virtual i inicia docència 3 setmanes abans de l'inici de curs. Quedaran exempts d'aquesta formació els graduats i graduades que tinguin una formació de màster universitari de Salut Pública o similar.

Gràcies a aquest complement de formació s'aconseguiran anivellar els coneixements necessaris en organització del sistema sanitari. S'espera com a resultat d'aprenentatge que l'estudiantat sigui capaç de portar a terme les accions següents:

Complement de formació


Per a les titulacions que no siguin específicament de l'àmbit de ciències de la salut, per a cursar el màster es requerirà haver cursat un complement de formació, en concret l'assignatura Salut pública, amb una càrrega lectiva de 6 crèdits ECTS. Aquesta assignatura consta d'una prova de síntesis virtual i inicia docència 3 setmanes abans de l'inici de curs. Quedaran exempts d'aquesta formació els graduats i graduades que tinguin una formació de màster universitari de Salut Pública o similar.

Gràcies a aquest complement de formació s'aconseguiran anivellar els coneixements necessaris en organització del sistema sanitari. S'espera com a resultat d'aprenentatge que l'estudiantat sigui capaç de portar a terme les accions següents:

  • Explicar les diferències i els objectius de la salut pública, la promoció i l'educació de la salut.

  • Distingir les diferents àrees d'intervenció d'educació per a la salut.

  • Fer servir el sistema d'informació sanitària epidemiològica i demogràfica.

  • Identificar els determinants de la salut.            

  • Aplicar estratègies per a determinar l'estat de salut d'una població.

  • Reconèixer l'estructura del sistema sanitari.

  • Identificar els principals indicadors epidemiològics.

  • Fer servir els millors dissenys d'estudis segons quin sigui l'objectiu d'un estudi.

IA per transformar el teu futur

Incorporem la IA generativa al teu màster universitari

UOC, oberta al futur. Referent en IA

Fa 30 anys la UOC va ser pionera en la formació en tecnologia digital per a tota una generació que va transformar el seu entorn laboral gràcies a aquests aprenentatges. Ara seguim sent pioners amb la integració de la intel·ligència artificial generativa de manera estructural en el nostre model educatiu. No només ensenyem els nostres estudiants a fer-la servir, sinó a fer-ho amb criteri, responsabilitat i mirada professional, capacitant-los per operar en entorns professionals canviants.

La UOC va ser la primera universitat en línia al món i avui impulsa el projecte europeu OpenEU per construir la nova universitat digital europea. Aquest esperit innovador i la seva dilatada experiència és el que ha permès que la UOC sigui també la primera universitat a integrar amb rigor i qualitat la intel·ligència artificial generativa de manera transversal en el seu model docent.

Apostem pel rigor acadèmic i el pensament crític i ètic del nostre estudiantat. A cada activitat formativa donem orientacions clares sobre com utilitzar la IA generativa, garantint que, de forma transparent, l'estudiant assoleixi un criteri i un domini professional a l'hora de fer-la servir.

Aquest programa incorpora coneixements especialitzats sobre la IA generativa en el seu àmbit i, a més, inclou una llicència de Gemini. La IA generativa és una competència estructural i protagonista al programa, de manera que l'estudiantat assoleix un domini professional que incrementa el seu potencial al mercat laboral.

El nou estudiantat de primer semestre de grau, màster universitari, cicle formatiu de grau superior i màster de formació professional pot cursar, a més, un curs d'IA generativa especialitzat en el seu àmbit professional per descobrir com aquesta tecnologia està transformant el seu sector i com utilitzar-la professionalment.

Curs "Claus de la IA generativa" en salut
  • 25

    hores

  • 100%

    online

  • Accés voluntari i gratuït el primer semestre.

  • Fonaments, ecosistema i activitats d’IA generativa.

  • Comprèn com transforma el sector de la sanitat: oportunitats, reptes i límits.

  • Inclou accés al curs de millora de productivitat  “Google Workspace amb Gemini”.

  • Obtén un doble reconeixement: certificat del curs UOC “Claus de la IA generativa" en salut i set insígnies del curs de Google.

 

Màster universitari en Salut Digital (eHealth)

Reconeixement de crèdits

Reconeixement de crèdits

La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC reconeix crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement que el grau de destinació.

Reconeixement de crèdits


La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC reconeix crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement que el grau de destinació.

 

Com es pot sol·licitar el reconeixement de crèdits

El tràmit es pot fer cada semestre i el resultat es comunica abans que comenci la docència. La tramitació de la sol·licitud s'ha de fer des del Campus Virtual. L'estudiantat de nova incorporació han d'haver demanat prèviament la sol·licitud d'accés.

Una vegada teniu accés al Campus Virtual, podeu consultar les taules d'equivalències amb moltes titulacions d'altres universitats, que mostren una simulació dels crèdits que podeu convalidar. Si no hi trobeu la taula d'equivalències pròpia dels vostres estudis realitzats, una comissió analitzarà la vostra sol·licitud de manera personalitzada.

L'avaluació d'estudis previs i el reconeixement de l'experiència professional es poden demanar durant tota la vida acadèmica a la UOC, i sempre els podeu actualitzar si aporteu més estudis o una experiència professional nova.

El resultat del reconeixement de crèdits el rebreu a la bústia personal i, en cas que no hi estigueu d'acord, disposareu d'un període de temps per a fer-hi al·legacions.

Avaluació d'estudis previs

L'avaluació d'estudis previs (AEP) és el tràmit que han de sol·licitar l'estudiantat que vulgui convalidar els estudis que han cursat en aquesta universitat o en qualsevol altra.

L'AEP no és un tràmit obligatori. Per a la sol·licitud de l'AEP només es considera vàlid l'últim expedient adaptat.

El resultat de l'avaluació d'estudis previs té validesa sempre que tingueu expedient obert a la UOC. Si sou estudiants de nova incorporació, tindrà validesa si us matriculeu el semestre immediatament posterior a la demanda del tràmit. En cas contrari, la vostra AEP caducarà i haureu de fer el tràmit de nou.

L'avaluació d'estudis previs, la fa una comissió presidida pel vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica i integrada pels directors dels programes de la UOC. Hi actua de secretari el responsable del tràmit de la Secretaria. Les funcions d'aquesta comissió són l'avaluació i la proposta de convalidacions, adaptacions i reconeixement de crèdits de lliure elecció.

Reconeixement acadèmic de l'experiència professional

La UOC ofereix la possibilitat de reconèixer algunes assignatures o pràctiques en funció de l'experiència professional demostrada. Per aconseguir-ho cal sol·licitar el Reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), un tràmit en què cal acreditar documentalment aquest bagatge professional.

D'aquesta manera es poden convalidar fins al 15% dels crèdits de la titulació. 

 

Consulta les convalidacions RAEP

Màster universitari en Salut Digital (eHealth)

Professorat

Direcció de programa

  • Antoni Baena Garcia
    Antoni Baena Garcia

    Doctor en Psicologia, especialista en el tractament i control del Tabaquisme. Ha col·laborat a la Unitat de tabaquisme de l'Hospital Clínic de Barcelona i de l'Hospital de Bellvitge amb diferents projectes de tractament a distància dels fumadors. Gestor de Projectes de la Unitat de Control del Tabac de l'ICO, principalment amb el projecte qTabac d'assessorament a professionals sobre tabaquisme i la direcció com a IP d'una beca FIS (PI16/01766) sobre el tractament del tabaquisme en supervivents de càncer mitjançant xarxes socials. Membre de la Comissió de Psicologia i TIC del COPC.

Màster universitari en Salut Digital (eHealth)

Sortides professionals

Sortides professionals

Els postgraduats i les postgraduades en eSalut estan treballant o bé treballaran tant en el sector públic com el privat de l'ecosistema de salut, en tasques assistencials, àrees relacionades amb la gestió i la salut pública, en el sector de la indústria farmacèutica o biotecnològica i en centres d'investigacions o organitzacions de suport a la investigació. Vegem-ho més concretament:


Organitzacions de salut:

  • Hospitals
  • Centres d'assistència primària
  • Centres de salut mental
  • Centres sociosanitaris
  • Assegurances del sector salut
  • Administració pública


Investigació i innovació:

  • Centres R+D+I
  • Empreses biotecnològiques
  • CRO i funcions de suport


Indústria privada:

  • Farmacèutica
  • Empreses especialitzades en salut digital
  • Empreses especialitzades en tecnologies sanitàries

Objectius

L'objectiu general que ens proposem és formar professionals de la salut per tal que adquireixin les competències necessàries que els permetin detectar, dissenyar, implementar i avaluar possibles solucions tecnològiques que afavoreixin l'apoderament de les persones, la salut participativa i la transformació digital del món de la salut.

Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Perfils

Els professionals formats amb aquest màster poden ocupar llocs de treball en diferents empreses o institucions:

  • Administracions autonòmiques i estatals.
  • Departaments sanitaris i clínics en organitzacions de l'entorn de la salut (hospitals, centres de atenció primària, centres de salut mental o centres sociosanitaris).
  • Departaments de sistemes d'informació en organitzacions sanitàries i sociosanitàries (com hospitals i centres assistencials).
  • Empreses i professionals del sector biomèdic, biotecnològic o similars.
  • Farmacèutiques.
  • Empreses d'investigació en el campo de la salut en línia.
  • Empreses d'assegurances mèdiques i mútues de l'ecosistema de la salut.

Competències

 

Competències bàsiques

  • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o una oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
  • Saber aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
  • Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexiones sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
  • Saber comunicar les seves conclusions -i els seus coneixements i raons últimes que els sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.
  • Tenir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant de manera autodirigida o autònoma.

Competències


 

Competències bàsiques

  • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o una oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
  • Saber aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
  • Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexiones sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
  • Saber comunicar les seves conclusions -i els seus coneixements i raons últimes que els sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.
  • Tenir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant de manera autodirigida o autònoma.


Competències generals

  • Aprendre i actualitzar-se permanentment (aprendre a aprendre) en els continguts i competències per a exercir com a expert/a de salut en línia.
  • Generar idees noves amb el propòsit de donar resposta a les necessitats i demandes plantejades en l'ecosistema de la salut, de manera imaginativa i innovadora.
  • Aplicar les tècniques d'investigació, recerca, anàlisi i presentació de la informació en qualsevol àmbit relacionat amb la salut en línia.
  • Entendre les normatives vigents, així com els codis ètics rellevants, actuant sempre emparant-se en el disseny, l'avaluació o la implementació de qualsevol projecte de salut en línia.
  • Prendre decisions basades en l'evidència per a escollir la millor alternativa en cada situació, seguint un procés sistemàtic i responsabilitzant-se de les conseqüències de la decisió.
 


Competències transversals

  • Comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional multidisciplinar.
  • Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable.
  • Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i aplicat a la pràctica professional.
  • Liderar i dirigir equips de treball o projectes en entorns complexos, dinàmics i globals.


Competències específiques

  • Detectar necessitats a l'ecosistema de salut susceptibles de ser abordades mitjançant intervencions de salut en línia que permetin optimitzar la promoció i la gestió de la eSalut tant a nivell individual com poblacional.
  • Dominar el llenguatge empleat per equips multidisciplinars per a poder actuar com a interlocutor i ser capaç de formular preguntes adequades que permetin fer una anàlisi de dades i que la interpretació dels resultats d'aquesta ajudi a generar solucions i emprendre accions.
  • Identificar, avaluar i utilitzar les solucions tecnològiques centrades en l'usuari i l'usuaria que aporten més valor i siguin les més adequades per a la prevenció, la promoció i la gestió de la salut i la qualitat de vida de la ciutadania.
  • Reconèixer les claus de l'estructura, la gestió, l'organització i la presa de decisions del sistema sanitari en tots els nivells: micro, meso i macro, així com els entorns i condicionants dels diferents sistemes de salut.
  • Identificar i justificar els mecanismes de seguretat, la interoperabilitat, els estàndards de comunicació i la legislació de protecció de la informació que s'han de tenir en compte a l'hora de prestar qualsevol servei de salut en línia.
  • Planificar, concebre, desenvolupar i dirigir projectes en l'àmbit de la salut en línia, liderant-ne la posada en marxa i la millora contínua, així com valorant-ne l'impacte clínic, econòmic i social.
  • Impulsar l'ús adequat de les eines de comunicació i màrqueting digital per a la promoció i la millora de la salut.
  • Utilitzar adequadament les eines de programari estadístic necessàries per a abordar els diferents problemes de modelització, anàlisi i visualització de dades.

 

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Màster universitari en Salut Digital (eHealth)

Requisits d'accés

Requisits acadèmics

Per cursar aquest Màster Universitari és necessari tenir un títol universitari a nivell de Grau o equivalent en alguns dels àmbits de coneixement o titulacions que s'esmenten a continuació:

  • Medicina

  • Odontologia

  • Infermeria

  • Farmàcia

  • Fisioteràpia

  • Nutrició i dietètica

Aquests estudiants no hauran de realitzar cap complement de formació.

A més, també seran admesos els estudiants que provinguin de titulacions, a nivell de Grau o equivalent, dels següents àmbits de coneixement o titulacions:

  • Ciències del comportament i psicologia

  • Ciències biomèdiques

  • Biologia i genètica

  • Bioquímica i biotecnologia

  • Enginyeria Biomèdica

  • Enginyeria informàtica i de sistemes

  • Enginyeria elèctrica, enginyeria electrònica i enginyeria de la telecomunicació

  • Ciències de l'Activitat Física i l'Esport

  • Teràpia ocupacional

  • Logopèdia

  • Podologia

  • Òptica i optometria

  • Veterinària

En aquest cas, hauran de cursar 6 ECTS de complements formatius.

Requisits acadèmics


Per cursar aquest Màster Universitari és necessari tenir un títol universitari a nivell de Grau o equivalent en alguns dels àmbits de coneixement o titulacions que s'esmenten a continuació:

  • Medicina

  • Odontologia

  • Infermeria

  • Farmàcia

  • Fisioteràpia

  • Nutrició i dietètica

Aquests estudiants no hauran de realitzar cap complement de formació.

A més, també seran admesos els estudiants que provinguin de titulacions, a nivell de Grau o equivalent, dels següents àmbits de coneixement o titulacions:

  • Ciències del comportament i psicologia

  • Ciències biomèdiques

  • Biologia i genètica

  • Bioquímica i biotecnologia

  • Enginyeria Biomèdica

  • Enginyeria informàtica i de sistemes

  • Enginyeria elèctrica, enginyeria electrònica i enginyeria de la telecomunicació

  • Ciències de l'Activitat Física i l'Esport

  • Teràpia ocupacional

  • Logopèdia

  • Podologia

  • Òptica i optometria

  • Veterinària

En aquest cas, hauran de cursar 6 ECTS de complements formatius. Aquests crèdits s'impartiran en una assignatura que s'haurà de cursar durant el primer semestre: Salut pública (6 crèdits).

Aquells estudiants que hagin de cursar el complement de formació però acreditin haver cursat formació equivalent a aquest complement, o bé acreditin disposar d'una experiència professional d'un mínim de 2 anys en l'àmbit sanitari, no hauran de cursar aquest complement de formació.

Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis cursat aquests estudis:

Per a més informació, sol·licita l'accés i contacta amb el teu tutor

Criteris d'admissió

Només seran admesos al màster els estudiants amb el perfil d'ingrés establert. Segons la titulació de què provinguin, els estudiants han de cursar complements de formació.

Coneixements previs

És altament recomanable un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc comú europeu de referència per a les llengües que permeti la consulta i comprensió de recursos d'aprenentatge i articles científics en anglès.
Màster universitari en Salut Digital (eHealth)

Matrícula i preu

* Preus vigents en el moment de formalitzar la matrícula. Subjectes a revisió anual.

** Matrícula estimada per a 60 crèdits ECTS, sense aplicar-hi descomptes, recàrrecs ni ajustos addicionals.
60 Crèdits
Preu per crèdit (*)
25,82 €/cr
Preu per crèdit eines i recursos per a l'aprenentatge (*)
18,30 €/cr
Preu per crèdit d'assignatures convalidades (*)
5,16 €/cr
Preu orientatiu a temps complet (1 any)**: 2.900,00 €

El preu orientatiu indicat en la taula està calculat segons un màster universitari de 60 crèdits. El preu final de la matrícula serà el resultant de la seva formalització efectiva.

DuradaPreu orientatiuPagament a terminis
A temps complet (1 any)4.330 €Fins a 9 quotes
A temps parcial (2 anys)4.840 € Fins a 17 quotes
Al teu ritme. Matrícula semestral sense mínim d'assignatures

Més informació: 

Matrícula Flexible

Sense un mínim d'assignatures

Pagament fraccionat

Flexibilitat per estudiar.

El teu màster, per menys de 2.900€

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

* Descomptes addicionals i altres detalls a l'apartat Matrícula i preu del web.

  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

Com matricular-se

Aquests són els passos que has de seguir si vols començar uns estudis oficials a la UOC. Si ja has cursat estudis amb nosaltres i els vols continuar, t'has d'adreçar a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Sol·licitud d'accés

La sol·licitud d'accés és un tràmit gratuït i sense compromís que us proporcionarà un nom d'usuari i una contrasenya que us permetran entrar al Campus Virtual de la UOC, des d'on podreu:

  1. Contactar amb tutoria, que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures.
  2. Consultar a l'espai Tràmits del Campus Virtual la informació relativa a convalidacions, el detall dels preus de la matrícula, la sol·licitud de beques...
  3. Formalitzar una proposta de matrícula, que tutoria analitzarà perquè amb el seu suport et puguis matricular en línia.

Requisits d'accés

Abans de sol·licitar l'accés, comproveu que compliu els requisits necessaris per al programa al qual voleu accedir.

Formulari d'accés

Al formulari d'accés heu de registrar les vostres dades personals i el nivell d'estudis assolit.

Documentació d'accés

La documentació que necessites la trobareu detallada quan sol·liciteu l'accés i pugueu consultar a l'espai Tràmits del Campus.

Haureu d'enviar aquesta documentació en el termini dels deu dies següents a la formalització de la matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Des del Campus Virtual podràs fer una proposta de matrícula escollint les assignatures que cursaràs durant el semestre, sense mínim i en l’ordre que prefereixis.  Aquesta proposta serà analitzada per tutoria perquè us pugueu acabar matriculant amb el vostre assessorament. És un pas previ abans de formalitzar la matrícula.

Un cop tutoria hagi validat la teva proposta de matrícula, podràs formalitzar-la, per a això hauràs de triar la forma de pagament que prefereixis entre les disponibles. En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos al Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions del Campus Virtual.

Recordeu que, un cop us hàgiu matriculat, tindreu deu dies per enviar la documentació d'accés.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre o octubre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer o març

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Descomptes

Per tal de fer que la matriculació es distribueixi de manera ordenada i evitar acumulacions els darrers dies abans de l’inici de curs —cosa que dificulta el procés d’incorporació, la gestió documental i l’adient assessorament individualitzat—, les matrícules per a un primer semestre efectuades del 22 d'abril al 16 de juny tindran un descompte en concepte de matrícula anticipada del 20 % sobre els preus de ”Recursos per a l’aprenentatge” i “Serveis de suport a l‘aprenentatge”. En una primera matrícula semestral estàndard, aquest descompte pot representar fins a un 10 % del preu total de la matrícula.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies nombroses de categoria general: bonificació del 50 % dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat beneficiari del títol de família monoparental reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies monoparentals de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de lexpedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies monoparentals de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
Consulta més detalls

L'estudiantat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % reconegut per l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Els estudiants amb un grau de discapacitat equivalent reconegut per l'organisme competent de qualsevol altre país tenen dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

En cas que la discapacitat sigui reconeguda retroactivament, pots presentar la documentació en el termini màxim de 15 dies naturals des del moment en què es reconegui oficialment.

Igualment, segons el Decret 822/202, de 28 de setembre, l'estudiantat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33 % té una reserva d'un 5 % de les places de grau i màster universitari. Si és el vostre cas i us voleu matricular d'un programa amb places limitades que ja s'han esgotat i no tenen un procés d'admissió, podeu consultar la disponibilitat d'aquestes places reservades mitjançant aquest enllaç.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a laprenentatge.

L'estudiantat de grau, màster universitari o doctorat víctimes de violència masclista fora de l'àmbit de la parella pot gaudir d'una exempció del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (els crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula durant el curs 2023-2024.

Només pots optar a aquesta exempció si resideixes o treballes a Catalunya.

Els estudiants beneficiaris de l'ingrés mínim vital queden exempts del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula.

L'estudiantat que hagi obtingut la convalidació, l'adaptació o el reconeixement de crèdits per raó d'estudis o activitats dutes a terme a qualsevol centre universitari té un descompte del 80 % del preu de crèdit.

L'estudiantat amb matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior que es matriculi per cursar ensenyaments universitaris oficials en centres docents sostinguts amb fons públics té dret a l'exempció total del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent durant el primer any acadèmic. El descompte per matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat només es pot demanar la primera vegada que els estudiants es matriculin d'uns estudis universitaris.

Els estudiants que formen part de la comunitat Alumni tenen dret a un descompte sobre els serveis de suport a l'aprenentatge i els recursos per a l'aprenentatge.

Aquest descompte no és compatible amb els destinats a empreses. Beneficia't del que et sigui més profitós.

  • UOC Alumni: 10 % de descompte

Podeu gaudir d'aquest descompte si heu obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Si us podeu acollir a aquest descompte, en el moment de fer la matrícula heu d'indicar un codi a l'apartat «Condicions». Podeu trobar els codis de descompte a la web d'Alumni.

Si, a més de poder optar a aquest descompte, us matriculeu durant el període de matrícula anticipada, en primer lloc, s'aplicarà el descompte de matrícula anticipada, i sobre l'import resultant, l'altre descompte.

La UOC ofereix descomptes a les empreses que hi participen i donen suport a la formació dels seus professionals, previ acord amb la UOC.

Professionals amb vincles a tota empresa o institució que mantingui un acord de col·laboració amb la UOC es poden beneficiar d'avantatges i descomptes en el cost de les matrícules dels programes formatius del catàleg de la UOC.

Aquests descomptes no són compatibles amb els destinats a UOC Alumni. Beneficia't del que et sigui més profitós.

+   Consulta les condicions dels descomptes per a empreses

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Beques

Aquestes beques estan adreçades a persones que vulguin cursar titulacions oficials. Així, es garanteix la igualtat d'oportunitats per accedir a estudis superiors.

Hi ha una àmplia oferta de beques per als estudiants de la UOC. La finalitat és posar a l'abast de tothom un gran futur professional.

  • Beques del Ministeri d'Educació de l'Estat Espanyol : per a estudiants de nacionalitat espanyola que cursin titulacions oficials.

Consulta les beques disponibles

Increments

Els estudiants que no superin una assignatura i es matriculen per segona vegada tenen un increment en el preu del crèdit. Aquest increment és el resultat de multiplicar per 1,2 el preu del crèdit públic.

En cas de matricular-se per tercera vegada en una assignatura, cal multiplicar el preu del crèdit per 2,6. A partir de la quarta matrícula el preu de crèdit es multiplica per 3,6.

Aquest recàrrec no s'aplica a les matrícules del grau de Traducció, interpretació i llengües aplicades (UOC-UVic).

L'estudiantat de nacionalitat de fora de la Unió Europea, països amb règim comunitari o fora d'Andorra, que no tingui concedida la residència a l'Estat espanyol tindrà un increment del 45% al preu final de la matrícula.

Formes de pagament

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (residents a l'Estat espanyol) o domiciliació a targeta (residents fora del territori espanyol) a cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

Els clients de Caixabank teniu la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la matrícula (entre tres i set quotes segons la formalització). Durant el procés de matriculació s'enllaçarà amb el servei de Línia Oberta i es contractarà un préstec de cost zero (comissió per obertura 0 %, comissió d'estudi 0 %, comissió d'amortització 0 % i tipus d'interès 0 %).

Aquesta forma de pagament només està disponible en els següents casos:

  • Sou clients de Caixabank i teniu activat el servei de Línia Oberta.
  • Teniu més de divuit anys, nacionalitat espanyola jo d'un altre país membre de la UE i residiu a l'Estat espanyol.
  • L'import de cada quota supera els 30 euros.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ofereix un programa d'ajuts en format de crèdit per al pagament fraccionat per mensualitats de matrícula universitària.

Podeu consultar les condicions i els terminis per a aquest curs al web de l'AGAUR.

* Opció disponible per a segones matrícules i posteriors. 

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (en cas de tenir compte bancari SEPA) o domiciliació a targeta (en cas de no tenir-ne compte bancari SEPA) en cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació. Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 28,20 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 300 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Per als residents a Colòmbia interessats en aquesta forma de pagament i que no disposeu d'una targeta de crèdit, us informem que l'entitat Bancolòmbia ofereix la Targeta Virtual e-Prepagament. Per sol·licitar-la, cal que disposeu d'un compte d'estalvis o corrent en aquesta entitat.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

L'estudiantat resident fora de l'Estat espanyol pot fer una transferència de l'import total de matrícula en euros. Les dades per fer efectiu el pagament de la matrícula són:

Si feu la docència en català:

  • Banc: Caixabank
  • Adreça: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona Espanya
  • Swift: CAIX ÉS BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si feu la docència en castellà:

  • Bank: BANC SANTANDER CENTRAL HISPÀ
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588

Un cop fet el pagament, caldrà enviar el comprovant.

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

Objectius, perfils i competències

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Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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