SpinUOC 2027 obre la seva convocatòria per a projectes emprenedorsEl programa impulsa noves modalitats d'intel·ligència artificial i deep tech
La nova edició del programa estrella d'impuls a l'emprenedoria de la UOC té tres modalitats de participació: Comunitat, Rural i AI & Deep Tech
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) obre la convocatòria de l'SpinUOC 2027, coordinat per Hubbik, la seva plataforma de suport a l'emprenedoria. Aquesta edició incorpora la modalitat AI & Deep Tech, que se suma a les modalitats Comunitat i Rural per impulsar projectes emprenedors, innovadors i de transferència de coneixement. Les candidatures es poden presentar fins al pròxim 17 de gener.
La rectora de la UOC, Àngels Fitó, destaca la rellevància del programa SpinUOC i la importància que tenen els projectes d'emprenedoria que s'impulsen "en el marc de la gran família que és la UOC". Fitó reivindica el treball dut a terme per centenars de persones que cada any es presenten a la convocatòria, i destaca el valor d'unes iniciatives "que miren cap endavant i tenen una visió i un esperit de servei a la comunitat".
Sobre l'aposta d'aquesta universitat per l'entorn rural, Manel Jiménez Morales, vicerector d'Aliances, Comunitat i Cultura de la UOC, comenta: "Estem convençuts de la importància crucial del coneixement i del talent de les persones per afavorir territoris forts i connectats, tant econòmicament com des del punt de vista social i cultural".
En l'edició del 2027, a més de la convocatòria general per a la comunitat emprenedora de la UOC (SpinUOC Comunitat) i la consolidació de la línia territorial SpinUOC Rural, s'afegeix una nova tipologia temàtica diferenciada: SpinUOC AI & Deep Tech.
“Estem convençuts de la importància crucial del coneixement i del talent de les persones per afavorir territoris forts i connectats”
Modalitats de participació
-SpinUOC AI & Deep Tech 2027: nova convocatòria dedicada a projectes innovadors en el camp de la intel·ligència artificial i la tecnologia profunda (deep tech), en els quals la tecnologia és el nucli de la proposta i no un simple complement. Es divideixen en dues grans categories: els projectes d'IA, que són aquells en els quals el desenvolupament o la integració crítica de sistemes d'intel·ligència artificial és imprescindible per al seu funcionament, diferenciació i escalabilitat; i els projectes deep tech, basats en avenços científics o d'enginyeria complexos i difícils de replicar (com ara robòtica, computació avançada, biotecnologia o materials avançats). En tots dos casos, les solucions han de respondre a reptes socials, econòmics o ambientals mitjançant un desenvolupament ètic i centrat en les persones. El projecte guanyador d'aquesta categoria se seleccionarà el 17 de juny a la UOC i obtindrà 5.000 euros en metàl·lic, a més d'accés directe a la gala final del programa.
-SpinUOC Rural 2027: convocatòria orientada a projectes amb impacte en àrees rurals, en la qual poden participar iniciatives desenvolupades en municipis de fins a 5.000 habitants, així com projectes enfocats directament a resoldre reptes clau de la ruralitat contemporània, com ara la lluita contra la despoblació, la millora de la connectivitat digital, la gestió sostenible de recursos naturals, l'accés a serveis bàsics o la dinamització socioeconòmica del territori. El projecte guanyador es triarà el 17 de juny a la UOC i obtindrà 5.000 euros en metàl·lic, a més de passar a la final.
-SpinUOC Comunitat 2027: convocatòria general oberta a projectes innovadors, emprenedors o de transferència de coneixement de la comunitat UOC (estudiants, alumni, personal docent, investigador o de gestió) que no encaixin en les convocatòries anteriors. Els projectes seleccionats participaran en el procés d'acompanyament i es presentaran a la gala final del programa. El projecte guanyador rebrà 10.000 euros en metàl·lic.
La gala final i l'acompanyament de Hubbik
El programa culminarà amb la celebració de la gala final, que tindrà lloc a la UOC el 17 de juny -a partir de les 19h-, on un màxim de vuit finalistes presentaran les seves propostes en públic en format pitch. En aquesta jornada participaran els quatre projectes seleccionats de la categoria SpinUOC Comunitat, els guanyadors amb plaça reservada de la resta de convocatòries específiques (Rural i AI & Deep Tech) i la resta de projectes triats pel comitè de selecció final.
A més dels premis, el programa SpinUOC ofereix un itinerari d'acompanyament per desenvolupar els projectes i preparar-ne la presentació. El procés s'organitza en diferents fases i inclou formació en model de negoci, elaboració del resum executiu i preparació d'un vídeo pitch de 90 segons. Els projectes que superin les fases de selecció corresponents podran accedir a assessorament individualitzat i mentoria amb experts, d'acord amb les bases.
Inscripció i selecció
Els projectes interessats a apuntar-se al programa SpinUOC 2027 han de fer-ho a través d'aquest enllaç.
Tal com s'indica en les bases generals, no és possible participar simultàniament en diferents convocatòries específiques amb un mateix projecte, per la qual cosa les persones participants han de triar la categoria que s'ajusti millor al seu perfil. Tampoc es podran presentar projectes basats essencialment en recerca o tecnologies pròpies d'altres universitats o centres de recerca.
La selecció per a la gala final de l'SpinUOC s'estructura en un rigorós procés per etapes orientat a identificar i captar els projectes amb més potencial.
A la primera fase, el jurat de cada categoria triarà entre quatre i sis semifinalistes.
La final reunirà un màxim de vuit projectes seleccionats per un comitè de selecció final independent. La llista definitiva inclourà:
-Quatre projectes de la categoria SpinUOC Comunitat.
-Dos guanyadors directes de les categories SpinUOC Rural i SpinUOC AI & Deep Tech.
-Fins a dues iniciatives elegibles que aconsegueixin les places restants.
Per repartir aquestes últimes places, el comitè avaluarà el grau d'innovació, la viabilitat, l'impacte, la solvència de l'equip i el potencial de creixement de cada proposta.
Tots els projectes finalistes d'aquestes convocatòries optaran també a dos guardons transversals, cadascun dotat amb un premi de 10.000 euros: el premi SpinUOC Dona, dedicat a projectes liderats per dones; i el Premi Ramon Molinas a l'impacte social, per a iniciatives amb impacte social positiu. A més, el dia de la gala final les persones assistents tindran l'oportunitat de votar el Premi del públic, dotat amb 3.000 euros.
En cas de dubtes, es pot escriure a hubbik@uoc.edu.
SpinUOC és un programa d'impuls de l'emprenedoria de la UOC coordinat per la plataforma Hubbik i amb el suport de la Ramon Molinas Foundation, susceptible de ser cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la UE.