SpinUOC 2027

SpinUOC 2027Convocatòria d'emprenedoria i transferència de la comunitat UOC
El 17 de juny de 2027 tindrà lloc la quinzena edició de la jornada d'emprenedoria i transferència de coneixement de la Universitat Oberta de Catalunya, l' #SpinUOC. Durant aquest acte, vuit projectes es presentaran en poc més de cinc minuts davant actors i organitzadors que puguin tenir interès en implantar-los o promoure'ls en els seus àmbits productius.
Posem en marxa una nova edició del nostre programa anual d'emprenedoria per continuar impulsant projectes innovadors i de transferència de coneixement. Com a gran novetat, enguany incorporem la modalitat AI-DeepTech, que se suma a les de Comunitat i Rural.
Presenta la teva candidatura fins al 17 de gener.
Dirigit a projectes innovadors, emprenedors o de transferència de coneixement de la comunitat UOC (estudiants, alumni, PDI i PTGAS) que no puguin ser inscrits al SpinUOC Rural o SpinUOC AI-Deep Tech.
- Premi: Oportunitat d'arribar a la gran final i optar al premi principal de 10.000 € en metàl·lic.
- Obert a: comunitat UOC
Dirigit a iniciatives desenvolupades en municipis de fins a 5.000 habitants o projectes enfocats a resoldre reptes de la ruralitat (despoblació, connectivitat, recursos naturals, serveis bàsics o dinamització del territori).
- Premi: 5.000 € en metàl·lic i accés a la gran final de l'SpinUOC.
- Obert a: tothom siguin o no de la comunitat UOC
La convocatòria SpinUOC AI-DeepTech 2027 busca projectes innovadors on la tecnologia sigui el motor principal i doni resposta a reptes socials, econòmics o ambientals des d'una perspectiva ètica. S'hi poden presentar dues tipologies de projectes:
Intel·ligència Artificial (IA): iniciatives on la IA sigui imprescindible per al funcionament, la diferenciació i l'escalabilitat de la proposta.
DeepTech: solucions basades en ciència o enginyeria complexa i difícil de replicar, com ara robòtica, biotecnologia, computació o materials avançats.
- Premi: 5.000 € en metàl·lic i accés a la gran final de l'SpinUOC.
- Obert a: tothom sigui o no comunitat UOC
Premi SpinUOC Dona: Dotat amb 10.000 €. Reconeixement per a projectes liderats per dones.
Premi Ramon Molinas a l'Impacte Social: Dotat amb 10.000 €. Reconeixement per a iniciatives amb impacte social positiu.
Premi del Públic: Dotat amb 3.000 € en metàl·lic, es votarà durant la gala final entre els assistents.
Un mateix projecte no podrà acumular més de dos premis econòmics de 10.000 € en una mateixa edició.
L'SpinUOC és un programa d'impuls de l'emprenedoria de la UOC coordinat per la plataforma Hubbik i amb el suport de la Ramon Molinas Foundation.
L'SpinUOC es podria cofinançar pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2021-2027.
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Pots escriure a: hubbik@uoc.edu