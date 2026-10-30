El 17 de junio de 2027 tendrá lugar la decimoquinta edición de la jornada de emprendimiento y transferencia de conocimiento de la Universitat Oberta de Catalunya, el #SpinUOC. Durante este acto, ocho proyectos se presentarán en poco más de cinco minutos ante actores y organizadores que puedan tener interés en implantarlos o promoverlos en sus ámbitos productivos.

Ponemos en marcha una nueva edición de nuestro programa anual de emprendimiento para continuar impulsando proyectos innovadores y de transferencia de conocimiento. Como gran novedad, este año incorporamos la modalidad AI-DeepTech, que se suma a las de Comunidad y Rural.

Presenta tu candidatura hasta el 17 de enero.