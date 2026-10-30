SpinUOC 2027Convocatoria de emprendimiento y transferencia de la comunidad UOC
El 17 de junio de 2027 tendrá lugar la decimoquinta edición de la jornada de emprendimiento y transferencia de conocimiento de la Universitat Oberta de Catalunya, el #SpinUOC. Durante este acto, ocho proyectos se presentarán en poco más de cinco minutos ante actores y organizadores que puedan tener interés en implantarlos o promoverlos en sus ámbitos productivos.
Ponemos en marcha una nueva edición de nuestro programa anual de emprendimiento para continuar impulsando proyectos innovadores y de transferencia de conocimiento. Como gran novedad, este año incorporamos la modalidad AI-DeepTech, que se suma a las de Comunidad y Rural.
Presenta tu candidatura hasta el 17 de enero.
Dirigido a proyectos innovadores, emprendedores o de transferencia de conocimiento de la comunidad UOC (estudiantes, alumni, PDI y PTGAS) que no puedan ser inscritos en SpinUOC Rural o SpinUOC AI-Deep Tech.
Premio: Oportunidad de llegar a la gran final y optar al premio principal de 10.000 € en metálico.
Abierto a: comunidad UOC
Dirigido a iniciativas desarrolladas en municipios de hasta 5.000 habitantes o proyectos enfocados a resolver retos de la ruralidad (despoblación, conectividad, recursos naturales, servicios básicos o dinamización del territorio).
Premio: 5.000 € en metálico y acceso a la gran final del SpinUOC.
Abierto a: todo el mundo, pertenezcan o no a la comunidad UOC
La convocatoria SpinUOC AI-DeepTech 2027 busca proyectos innovadores donde la tecnología sea el motor principal y dé respuesta a retos sociales, económicos o ambientales desde una perspectiva ética. Se pueden presentar dos tipologías de proyectos:
Inteligencia Artificial (IA): iniciativas donde la IA sea imprescindible para el funcionamiento, la diferenciación y la escalabilidad de la propuesta.
DeepTech: soluciones basadas en ciencia o ingeniería compleja y difícil de replicar, tales como robótica, biotecnología, computación o materiales avanzados.
Premio: 5.000 € en metálico y acceso a la gran final del SpinUOC.
Abierto a: todo el mundo, pertenezca o no a la comunidad UOC
- Premio SpinUOC Dona: Dotado con 10.000 €. Reconocimiento para proyectos liderados por mujeres.
- Premio Ramon Molinas al Impacto Social: Dotado con 10.000 €. Reconocimiento para iniciativas con impacto social positivo.
- Premio del Público: Dotado con 3.000 € en metálico, se votará durante la gala final entre los asistentes. Un mismo proyecto no podrá acumular más de dos premios económicos de 10.000 € en una misma edición.
SpinUOC es un programa de impulso del emprendimiento de la UOC coordinado por la plataforma Hubbik y con el apoyo de la Ramon Molinas Foundation.
SpinUOC se podría cofinanciar por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea, en el marco del Programa operativo FEDER de Cataluña 2021-2027.
Información sobre el tratamiento de datos personales de la inscripción al programa
¿Tienes dudas?
Puedes escribir a:
hubbik@uoc.edu