La terra del Sénia és un enclavament rural a la zona del riu Sénia, un espai natural que constitueix el nexe d'unió entre Catalunya i València. La zona, que integra vint-i-set municipis, és un dels focus del projecte ConectArt-e, que busca crear una simbiosi entre la creació cultural i artística i el turisme regeneratiu. El projecte, subvencionat pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, vol contribuir al dinamisme d'aquesta zona a través de la connexió entre turisme i activitats culturals i artístiques.

Hi participen diverses organitzacions vinculades al territori, com la Mancomunitat de la Taula del Sénia, la Xarxa d'Espais de Producció i Creació de Catalunya (Xarxaprod), la Universitat Jaume I i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), a través de la Xarxa UOC Rural i la delegació de la UOC a les Terres de l'Ebre, entre moltes altres organitzacions.

L'11 d'abril es va celebrar la primera sessió de treball a l'SmartCentre de Santa Bàrbara (Tarragona) amb la participació de tots els agents implicats, que van dur a terme una activitat de cocreació per posar en comú els reptes i les oportunitats que veuen a ConectArt-e. Entre els participants, hi havia representants del Museu de la Pauma de Mas de Barberans; de les Jornades Musicals a l'Ermita de la Pietat d'Ulldecona; d'Explora Maestrat, de Peníscola; dels ajuntaments de Sant Jordi, Godall, Freginals i Santa Bàrbara; de la Casa de l'Artista de la Sénia; de l'Oficina de Turisme de les Terres de l'Ebre; del Col·lectiu Cultura Terres de l'Ebre; del Consell Comarcal del Montsià; de l'Escola d'Art i Cultura de Tortosa, i d'empreses com ara Conficon, Viatges Némon o Produccions Cultura Viva.

El proper pas serà analitzar les idees posades en comú i, properament, tindrà lloc una nova jornada de cocreació enfocada a dissenyar una "caixa d'eines" per posar en marxa activitats relacionades amb la cultura, l'art i el turisme regeneratiu en l'àmbit rural de la terra del Sénia. L'objectiu és regenerar el territori des de la sostenibilitat i l'empoderament de la ciutadania.

Un model turístic que afavoreixi i empoderi la ciutadania

Teresa Adell, gerent de la Mancomunitat de la Taula del Sénia, valora el fet que "diferents perspectives i visions coincideixin en la necessitat de crear espais d'intercanvi i xarxes de col·laboració per poder fomentar la cultura local, la creació artística i el desenvolupament d'un model turístic que reverteixi directament en la població local". La manera d'aconseguir aquest desenvolupament és generant una xarxa d'agents que connectin activitats artístiques, culturals i turístiques, amb l'objectiu de crear un itinerari de turisme regeneratiu entre diferents municipis de la terra del Sénia. El projecte vol sensibilitzar vers el patrimoni i els valors del món rural, a banda d'enfortir la cultura local i fomentar la innovació socioeconòmica, tot potenciant noves narratives sobre el món rural contemporani.

"El compromís de la UOC amb el territori es manifesta en l'aportació del seu coneixement i el foment de la creació d'una xarxa de col·laboració entre els agents culturals, artístics i turístics, a fi d'obtenir, entre tots, un producte turístic que sigui aglutinador d'aquestes terres de cruïlla", explica Teresa Nielles, delegada de la UOC a les Terres de l'Ebre.

La coordinadora acadèmica de la Xarxa UOC Rural, Soledad Morales, afirma que "ConectArt-e és una bona expressió del tipus de coneixement que volem afavorir des de la Xarxa UOC Rural. Té com a objectiu contribuir positivament al desenvolupament d'una àrea rural, la Taula del Sénia, a partir de la intersecció del turisme regeneratiu, clarament centrat a generar processos beneficiosos per a la població local i el territori que l'acull, amb la cultura i la creació artística com a eixos principals".

Per la seva banda, Laia Casanova, gerent de Xarxaprod, una xarxa d'espais de creació i producció a Catalunya, creu que "el territori té moltes potencialitats, així com una gran riquesa en parcs naturals i patrimoni històric, tant material com immaterial". Tanmateix, per a Casanova hi ha "una manca d'autoestima generalitzada i una sensació d'abandonament de les administracions".

Amb el projecte ConectArt-e, s'impulsa una xarxa que, a través de la cultura, l'art i el turisme regeneratiu, contribuirà al dinamisme socioeconòmic de la zona i a la creació de noves narratives al voltant de la ruralitat i els seus valors.