Campus
LA UNIVERSIDAD

Hechos y cifras

Descubre los hechos y las cifras clave que hacen de la UOC la institución pionera en aprendizaje en línea e innovación educativa.
  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2027.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2026 (CWUR).

Cifras

Comunidad

Portal de Transparencia

97.500

el curso 2024-2025

1a. universidad de Cataluña

en número de estudiantes

+ 130 países

91 %

estudia y trabaja

38 %

entre 25 y 34 años

58 %

mujeres

2.803 estudiantes con una discapacidad igual o superior al 33 %

Somos la segunda universidad en número de estudiantes con discapacidad de España

37,9 % del estudiantado de las universidades catalanas que reside en zonas rurales estudia en la UOC.

¿Conoces la Red UOC Rural?

133.500 graduados y graduadas

+150 países

57 %

mujeres

77 %

volvería a elegir la UOC

81 %

volvería a elegir la misma titulación

Personal investigador

213 personas

activas el 31/12/2025

Personal de Gestión

1.002 personas

activas el 31/12/2025

Personal docente colaborador

6.541 personas

El curso 2025-26. Profesorador colaborador y tutores y tutoras

Personal Docente e Investigador (PDI)

454 personas

activas el 31/12/2025

90 % es personal docente e investigador doctor

69 % es personal docente investigador acreditado

Oferta formativa

Estudia
Curso 2026-2027

29

grados

54

másteres universitarios

9

programas de doctorado

11

cursos de formación profesional

244

cursos de formación permanente

77

 otros programas propios

4

cursos de la Escuela de Programación

40

cursos del UOC Skills Lab

5

cursos preparatorios para másteres universitarios

64

cursos del Centro de Idiomas Modernos (CIM)

3

cursos de acceso a la universidad

215

asignaturas para cursar libremente

Investigación con impacto

Investigación

+ 500

investigadores e investigadoras

5 centros de investigación

Articulamos nuestra investigación aplicada y interdisciplinaria y la conectamos con los grandes retos de futuro.

+ 32 M€

de financiación de proyectos de investigación anuales

+ 200

proyectos concurrentes

5

investigadores entre los más citados del mundo

5

Academia de Excelencia conseguidos

1.167

personas de la comunidad UOC acompañadas en emprendimiento y transferencia (13 ediciones del SpinUOC).

6

spin-offs creadas

139

proyectos emprendedores acompañados en fase de preacceleración del sector de la tecnología y la educación (7 ediciones del programa Edutech Emprèn).

Presupuesto

Presupuesto

202,33 M€ de gasto

(presupuesto 2026)

12,66 M€ de inversión

(presupuesto 2026)

202,9 M€ de ingreso

(presupuesto 2026)

Hechos

La Universidad