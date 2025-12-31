Hechos y cifras
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Ranking CYDLa universidad online mejor valorada
La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.
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Ranking THELa mejor universidad online
La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2027.
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Ranking CWUREntre las mejores universidades del mundo
La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2026 (CWUR).
Cifras
- #SomosUOC
- Estudia en la UOC
- Investigación
- Presupuesto
ComunidadPortal de Transparencia
97.500
el curso 2024-2025
1a. universidad de Cataluña
en número de estudiantes
+ 130 países
91 %
estudia y trabaja
38 %
entre 25 y 34 años
58 %
mujeres
2.803 estudiantes con una discapacidad igual o superior al 33 %
Somos la segunda universidad en número de estudiantes con discapacidad de España
37,9 % del estudiantado de las universidades catalanas que reside en zonas rurales estudia en la UOC.
¿Conoces la Red UOC Rural?
133.500 graduados y graduadas
+150 países
57 %
mujeres
77 %
volvería a elegir la UOC
81 %
volvería a elegir la misma titulación
213 personas
activas el 31/12/2025
1.002 personas
activas el 31/12/2025
6.541 personas
El curso 2025-26. Profesorador colaborador y tutores y tutoras
454 personas
activas el 31/12/2025
90 % es personal docente e investigador doctor
69 % es personal docente investigador acreditado
Oferta formativaEstudia
29
grados
54
másteres universitarios
9
programas de doctorado
11
cursos de formación profesional
244
cursos de formación permanente
77
otros programas propios
4
cursos de la Escuela de Programación
40
cursos del UOC Skills Lab
5
cursos preparatorios para másteres universitarios
64
cursos del Centro de Idiomas Modernos (CIM)
3
cursos de acceso a la universidad
215
asignaturas para cursar libremente
Investigación con impactoInvestigación
+ 500
investigadores e investigadoras
Articulamos nuestra investigación aplicada y interdisciplinaria y la conectamos con los grandes retos de futuro.
+ 32 M€
de financiación de proyectos de investigación anuales
+ 200
proyectos concurrentes
5
investigadores entre los más citados del mundo
5
Academia de Excelencia conseguidos
1.167
personas de la comunidad UOC acompañadas en emprendimiento y transferencia (13 ediciones del SpinUOC).
6
spin-offs creadas
139
proyectos emprendedores acompañados en fase de preacceleración del sector de la tecnología y la educación (7 ediciones del programa Edutech Emprèn).
PresupuestoPresupuesto
202,33 M€ de gasto
(presupuesto 2026)
12,66 M€ de inversión
(presupuesto 2026)
202,9 M€ de ingreso
(presupuesto 2026)