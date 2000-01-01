Cuestiones técnicas
Requisitos técnicos para estudiar en la UOC
A continuación, puedes consultar los requisitos comunes para estudiar en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Para estudiar en la UOC necesitas un ordenador de sobremesa o un portátil con conexión a internet. Es recomendable que el equipo pueda ejecutar con fluidez la última versión de los navegadores web que te recomendamos más adelante, así como el software de ofimática (procesador de texto, hojas de cálculo, etc.).
Para la evaluación es necesario disponer de un ordenador con los permisos correspondientes para poder instalar el software de supervisión en línea y las actualizaciones necesarias.
|Windows
Para un funcionamiento óptimo, el sistema operativo recomendado es Windows 11 debidamente actualizado.
Las pruebas finales con supervisión en línea no son compatibles con Windows 10. La universidad no puede garantizar el correcto funcionamiento ni la ausencia de incidencias técnicas si se utiliza este sistema operativo. Cabe tener presente que Windows 10 ya no recibe soporte de actualizaciones por parte de Microsoft.
|Linux
Para un funcionamiento óptimo, los sistemas operativos recomendados son Ubuntu 20, Ubuntu 22 y Mint 21.
Debido a la gran variedad de distribuciones existentes, no especificamos todas las versiones posibles. En algunos casos será necesario que utilices un emulador de Windows.
|Mac OS
Para un funcionamiento óptimo, el sistema operativo recomendado es macOS 13 Ventura o superior.
Las pruebas finales con supervisión en línea no son compatibles con la versión macOS 11.7 Big Sur o versiones inferiores. La universidad no puede garantizar el correcto funcionamiento ni la ausencia de incidencias técnicas en estos casos.
|Dispositivos móviles
|A partir de Android 10 o iOS / iPadOS 16.
Te recomendamos tener instalada la última versión.
|Windows
|Navegador recomendado: Google Chrome. También se admiten Microsoft Edge y Opera.
|Mac OS
|Navegadores recomendados: Google Chrome.
Safari no es un navegador recomendado y no es compatible con las pruebas de evaluación final.
|Linux
|Navegadores recomendados: Google Chrome y Microsoft Edge.
|Dispositivos móviles
|Android / iOS: Chrome.
|Pantalla
|Te recomendamos una resolución mínima de 1280 × 720 con una relación de aspecto de 16:9.
|Dispositivos
|Es imprescindible disponer de una cámara web (externa o integrada en el ordenador), un micrófono y un segundo dispositivo con cámara (un teléfono inteligente o una tableta). Para ubicar este segundo dispositivo con cámara, en función del espacio donde realices la actividad de evaluación, es posible que necesites un trípode o un soporte.
Algunas asignaturas pueden requerir el uso de altavoces.
|Memoria RAM
|Para un funcionamiento óptimo te recomendamos una memoria RAM de 8 GB o más.
|Espacio en disco
|Para un funcionamiento óptimo, te recomendamos disponer de mínimo de 10 GB de espacio libre en disco de tipo SSD.
|Conexión a internet
|Puedes estudiar utilizando cualquier servicio de línea de banda ancha: fibra óptica, ADSL, telefonía móvil, satélite. Se recomienda una conexión estable de al menos 10 Mbps.
La conexión de telefonía móvil medida (por consumo de datos) no se recomienda para la descarga de materiales o de software.
A pesar de que las últimas versiones de los navegadores que te recomendamos en el punto anterior ya integran muchos de los complementos necesarios, es recomendable que te instales las últimas versiones de los programas siguientes:
- Adobe Reader: te permite abrir y visualizar materiales en PDF. Te lo puedes descargar gratis desde el enlace www.get.adobe.com/es/reader.
- Programa Java: para ejecutar algunos materiales interactivos. Te lo puedes descargar desde el enlace www.java.com/es.
|Hardware
|Sistemas operativos
|Windows
|Windows 11.
|GNU/Linux
|Ubuntu. Debido a la gran variedad de distribuciones que existen, no especificamos todas las posibles versiones. En algunos casos deberás utilizar un emulador (por ejemplo, VirtualBox).
En el caso de Apple, se necesita disponer de un dispositivo Apple Silicon (M1, M2, M3) y macOS 13 Ventura o superior. Sin embargo, ten en cuenta que quizás no podrás utilizar todo el software docente. Por ello, te recomendamos que tengas un hardware alternativo.
Algunas asignaturas usan los software Jamovi y Labster, que no son compatibles con sistemas operativos Windows de 32 bits. Revisa los requisitos específicos.
|UOC
|JAMOVI
|LABSTER
|Sistemas operativos
|Navegadores
|Última versión de Chrome.
|Hardware