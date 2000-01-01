A continuación, puedes consultar los requisitos comunes para estudiar en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Para estudiar en la UOC necesitas un ordenador de sobremesa o un portátil con conexión a internet. Es recomendable que el equipo pueda ejecutar con fluidez la última versión de los navegadores web que te recomendamos más adelante, así como el software de ofimática (procesador de texto, hojas de cálculo, etc.).

Para la evaluación es necesario disponer de un ordenador con los permisos correspondientes para poder instalar el software de supervisión en línea y las actualizaciones necesarias.