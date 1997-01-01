Qüestions tècniques
Requisits tècnics per estudiar a la UOC
A continuació pots consultar els requisits comuns per estudiar a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Per estudiar a la UOC necessites un ordinador de sobretaula o un portàtil amb connexió a internet. És recomanable que l'equip pugui executar amb fluïdesa la darrera versió dels navegadors web que et recomanem més endavant, com també el programari d'ofimàtica (processador de text, fulls de càlcul, etc.).
Per a l'avaluació cal que disposis d'un ordinador amb els permisos corresponents per poder instal·lar el programari de supervisió en línia i fer les actualitzacions necessàries.
|Windows
Per a un funcionament òptim, el sistema operatiu recomanat és Windows 11 degudament actualitzat.
Les proves finals amb supervisió en línia no són compatibles amb Windows 10. La Universitat no pot garantir el correcte funcionament ni l’absència d’incidències tècniques si s’utilitza aquest sistema operatiu. Cal tenir present que Windows 10 ja no rep suport d’actualitzacions per part de Microsoft.
|Linux
Per a un funcionament òptim, els sistemes operatius recomanats són Ubuntu 20, Ubuntu 22 i Mint 21.
A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles. En alguns casos caldrà que facis servir un emulador de Windows.
|Mac OS
Per a un funcionament òptim, el sistema operatiu recomanat és macOS 13 Ventura o superior.
Les proves finals amb supervisió en línia no són compatibles amb la versió macOS 11.7 Big Sur o versions inferiors. La universitat no pot garantir el correcte funcionament ni l’absència d’incidències tècniques en aquests casos.
|Dispositius mòbils
|A partir d'Android 10 o iOS / iPadOS 16.
Et recomanem tenir instal·lada la darrera versió.
|Windows
|Navegador recomanat: Google Chrome. També s'admeten Microsoft Edge i Opera.
|Mac OS
|Navegador recomanat: Google Chrome.
Safari no és un navegador recomanat i no és compatible amb les proves d'avaluació final.
|Linux
|Navegadors recomanats: Google Chrome i Microsoft Edge.
|Dispositius mòbils
|Android/iOS: Chrome.
|Pantalla
|Et recomanem una resolució mínima de 1280 × 720 amb una relació d'aspecte de 16:9.
|Dispositius
|És imprescindible disposar d’una càmera web (externa o integrada a l'ordinador), un micròfon i un segon dispositiu amb càmera (un telèfon intel·ligent o una tauleta). Per ubicar aquest segon dispositiu amb càmera, en funció de l'espai on facis l'activitat d'avaluació, és possible que et calgui un trípode o un suport.
Alguna assignatura pot requerir l'ús d'altaveus.
|Memòria RAM
|Per a un funcionament òptim, et recomanem una memòria RAM de 8 GB o més.
|Espai en disc
|Per a un funcionament òptim, et recomanem disposar d'un mínim de 10 GB d'espai lliure en disc de tipus SSD.
|Connexió a internet
|Pots utilitzar qualsevol servei de línia de banda ampla: fibra òptica, ADSL, telefonia mòbil, satèl·lit. És recomanable una connexió estable d’un mínim de 10 Mbps.
La connexió de telefonia mòbil mesurada (per consum de dades) no es recomana per a la descàrrega de materials o de programari.
Tot i que les darreres versions dels navegadors que et recomanem en el punt anterior ja integren molts dels complements necessaris, és recomanable que t'instal·lis les darreres versions dels programes següents:
- Adobe Reader: et permet obrir i visualitzar materials en PDF. Te'l pots baixar de franc des de l'enllaç www.get.adobe.com/es/reader.
- Programa Java: per executar alguns materials interactius. Te'l pots baixar des de l'enllaç www.java.com/es.
|Maquinari
|Sistemes operatius
|Windows
|Windows 11.
|GNU/Linux
|Ubuntu. A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles. En alguns casos caldrà que facis servir un emulador (per exemple, VirtualBox).
En el cas d'Apple, cal disposar d'un dispositiu Apple Silicon (M1, M2, M3) i macOS 13 Ventura o superior. Tingues en compte, però, que potser no podràs fer servir tot el programari docent. Per aquest motiu, et recomanem disposar de maquinari alternatiu.
Algunes assignatures fan servir els programaris Jamovi i Labster, que no són compatibles amb sistemes operatius Windows de 32 bits. Revisa els requisits específics.
|UOC
|JAMOVI
|LABSTER
|Sistemes operatius
|Navegadors
|Última versió de Chrome.
|Maquinari
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