Becas, descuentos y métodos de pago
La UOC ofrece una serie de descuentos para los cursos de idiomas del Centro de Idiomas Modernos. Si puedes acogerte a alguno, en el momento de hacer la matrícula debes elegirlo en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de que puedas acogerte a más de uno, tendrás que elegir el más beneficioso.
En caso de que se te aplique uno de estos descuentos en el momento de hacer la matrícula, deberás acreditar la condición de beneficiario presentando la documentación correspondiente en el plazo de 10 días naturales.
Familia numerosa
Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:
- Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 %.
- Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 %.
Personas con discapacidad
Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.
Víctimas de actos terroristas
Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.
Víctimas de violencia de género
Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.
La UOC es centro proveedor de la Generalitat para ofrecer los cursos de inglés, francés y alemán comprendidos en el programa PARLA 3 de becas de la AGAUR para obtener el nivel obligatorio de tercera lengua (B2).
Existen varias modalidades de ayuda. Consulta toda la información en la página de las becas AGAUR para estudiantes de Grado.
Comunidad UOC: 7 % de descuento
Puedes obtener este descuento si has realizado en la UOC estudios de Asignaturas libres, del Centro de Idiomas Modernos, Seminarios de Desarrollo Continuo o una especialización. Si estáis estudiando un grado o máster universitario pero aún no os habéis titulado también se os aplicará el descuento de comunidad.
UOC Alumni: 10 % de descuento
Puedes obtener este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster o posgrado propio en la UOC.
Si tu empresa u organización tiene un acuerdo con la UOC, podrás beneficiarte de descuentos y ventajas en tu matrícula. Más información.
Si te matriculas de un curso de idiomas del CIM que supera el importe de 350 euros, puedes fraccionar el pago del importe de la matrícula. La primera cuota del 10% deberá abonarse con TPV en el momento de formalizar la matrícula, y el resto, en un máximo de cuatro cuotas mensuales, en función de la fecha de matrícula, por domiciliación bancaria.
Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.
¿Qué es el CIM?
Descubre el Centro de Idiomas Modernos de la UOC, el espacio donde aprender idiomas online.
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