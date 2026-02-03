Becas Agaur de idiomas para estudiantes de grado
La UOC es centro proveedor de la Generalitat para ofrecer los cursos de inglés, francés y alemán comprendidos en el programa PARLA 3 de becas de la AGAUR para obtener el nivel obligatorio de tercera lengua (B2).
Existen tres modalidades de ayudas. Busca la tuya y matricúlate ya del idioma que quieres. Si tienes que cursar niveles previos a B2.1 (como A2 o B1), puedes solicitar una beca PARLA 3 para ayudarte con el coste del curso.
Una vez finalizado el curso, podrás solicitar la Ayuda a la AGAUR, en las fechas que consten en la convocatoria vigente. Las solicitudes de ayudas deben cumplimentarse por vía electrónica a través de la Oficina Virtual de Trámites de la sede corporativa de la Generalitat de Cataluña.
La UOC es centro proveedor de la Generalitat de Catalunya.
Método de aprendizaje premiado por el IMS Global Learning Consortium.
Distinción Vicens Vives 2014 por la calidad docente universitaria