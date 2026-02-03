Becas Agaur de idiomas para estudiantes de grado

La UOC es centro proveedor de la Generalitat para ofrecer los cursos de inglés, francés y alemán comprendidos en el programa PARLA 3 de becas de la AGAUR para obtener el nivel obligatorio de tercera lengua (B2).

Existen tres modalidades de ayudas. Busca la tuya y matricúlate ya del idioma que quieres. Si tienes que cursar niveles previos a B2.1 (como A2 o B1), puedes solicitar una beca PARLA 3 para ayudarte con el coste del curso.

Una vez finalizado el curso, podrás solicitar la Ayuda a la AGAUR, en las fechas que consten en la convocatoria vigente. Las solicitudes de ayudas deben cumplimentarse por vía electrónica a través de la Oficina Virtual de Trámites de la sede corporativa de la Generalitat de Cataluña.