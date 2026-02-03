Beques Agaur d'Idiomes per a estudiants de Grau
La UOC és centre proveïdor de la Generalitat per a oferir els cursos d'anglès, francès i alemany compresos en el programa PARLA 3 de beques de l'AGAUR per a obtenir el nivell obligatori de tercera llengua (B2).
Hi ha tres modalitats d'ajuda. Busca la teva i matricula't ja de l'idioma que vols. Si has de cursar nivells previs a B2.1 (com A2 o B1), pots sol·licitar una beca PARLA 3 per ajudar-te amb el cost del curs.
Un cop finalitzat el curs, podràs sol·licitar l'Ajut a l'AGAUR, en les dates que constin en la convocatòria vigent. Les sol·licituds d'ajuts s'han d'emplenar per via electrònica per mitjà de l'Oficina Virtual de Tràmits de la seu corporativa de la Generalitat de Catalunya.
La UOC és centre proveïdor de la Generalitat de Catalunya.
Mètode d'aprenentatge premiat per l'IMS Global Learning Consortium.
Distinció Vicens Vives 2014 per la qualitat docent universitària