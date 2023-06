Beques Agaur d'Idiomes per a estudiants de Grau

Són ajuts per un import màxim de 600 euros per nivell o subnivell (entesos com a nivells l'A2 i el B1 i, com a subnivells, el B2.1 i el B2.2) que s'abonen un cop resolta la convocatòria.

L'ajut s'estableix segons l'import del curs i no pot superar, en cap cas, l'import total del curs o els mòduls que comprenen el nivell o subnivell.

El curs s'ha de fer i superar entre l'1 de setembre del 2022 i el 31 d'agost del 2023.