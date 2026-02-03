Presentació
Cursos online de llengua de signes catalana
La llengua de signes catalana (LSC) és la llengua natural de modalitat gestual i visual utilitzada per les persones sordes i sordcegues signants a Catalunya. L'LSC és una llengua rica, complexa i amb una gramàtica pròpia. Aprendre LSC obre les portes a una comunicació accessible i inclusiva, i també submergeix l'estudiant en una identitat cultural única. Amb el reconeixement oficial per llei, poder-se comunicar en llengua de signes catalana és cada vegada més demanat en l'àmbit professional i social.
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Els cursos en línia de llengua de signes catalana (LSC) de la UOC s'adrecen tant a persones que es volen iniciar en aquesta llengua com a aquelles que ja en tenen coneixements bàsics i volen continuar progressant en l'aprenentatge de l'LSC.
La nostra formació en línia està dissenyada perquè sigui útil tant a professionals de diversos àmbits com a membres de la comunitat universitària o al públic general interessat a aprendre l'LSC.
Els programes estan estructurats per nivells segons el Marc europeu comú de referència (MECR) per a les llengües:
- Curs de Llengua de signes catalana A1.1 (ja disponible). Adreçat a persones sense coneixements previs que volen comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars, i enunciats molt senzills.
- Curs de Llengua de signes catalana A1.2 (comença el febrer del 2027). Adreçat a persones amb coneixements previs que volen continuar l'aprenentatge per satisfer necessitats comunicatives de nivell inicial.
Cada curs de llengua de signes catalana permet practicar els continguts apresos mitjançant tasques comunicatives reals i requereix una dedicació total d'unes 100 hores (entre 6 i 7 hores setmanals). Per aquest motiu, es recomana mantenir un ritme de treball constant a l'aula virtual.
Pots consultar a sota el detall dels objectius didàctics, les competències i els continguts de cada curs.
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Inici
23 set. 2026
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100%
Online
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Titulació: Pròpia
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Durada: 4 mesos
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Nivell: bàsic
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Matrícula: Oberta
Metodologia 100% online
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