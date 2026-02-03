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Cursos online de llengua de signes catalana

La llengua de signes catalana (LSC) és la llengua natural de modalitat gestual i visual utilitzada per les persones sordes i sordcegues signants a Catalunya. L'LSC és una llengua rica, complexa i amb una gramàtica pròpia. Aprendre LSC obre les portes a una comunicació accessible i inclusiva, i també submergeix l'estudiant en una identitat cultural única. Amb el reconeixement oficial per llei, poder-se comunicar en llengua de signes catalana és cada vegada més demanat en l'àmbit professional i social.

Pagament fraccionat

Ara, pots fraccionar en quotes el pagament del teu curs. Consulta'ns les condicions!

Beques i descomptes

Consulta les beques i descomptes de què et pots beneficiar.

Els cursos en línia de llengua de signes catalana (LSC) de la UOC s'adrecen tant a persones que es volen iniciar en aquesta llengua com a aquelles que ja en tenen coneixements bàsics i volen continuar progressant en l'aprenentatge de l'LSC.

La nostra formació en línia està dissenyada perquè sigui útil tant a professionals de diversos àmbits com a membres de la comunitat universitària o al públic general interessat a aprendre l'LSC.

Els programes estan estructurats per nivells segons el Marc europeu comú de referència (MECR) per a les llengües:

  • Curs de Llengua de signes catalana A1.1 (ja disponible). Adreçat a persones sense coneixements previs que volen comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars, i enunciats molt senzills.
  • Curs de Llengua de signes catalana A1.2 (comença el febrer del 2027). Adreçat a persones amb coneixements previs que volen continuar l'aprenentatge per satisfer necessitats comunicatives de nivell inicial. 

Cada curs de llengua de signes catalana permet practicar els continguts apresos mitjançant tasques comunicatives reals i requereix una dedicació total d'unes 100 hores (entre 6 i 7 hores setmanals). Per aquest motiu, es recomana mantenir un ritme de treball constant a l'aula virtual. 

Pots consultar a sota el detall dels objectius didàctics, les competències i els continguts de cada curs.

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  • Inici

    23 set. 2026

  • 100%

    Online

  • Titulació: Pròpia

  • Durada: 4 mesos

  • Nivell: bàsic

  • Matrícula: Oberta

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Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

    Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.

     

Cursos de llengua de signes catalana

Procés de matrícula

Com matricular-te

  1. Formulari de matrícula i dades personals

    Ves a l'apartat Matricula't i emplena el formulari de matrícula del curs que hagis triat.

  2. Formes de pagament

    El pagament es fa amb targeta de crèdit o dèbit en acabar el procés de matrícula.  El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.

  3. Accés al campus

    Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al campus. Et recomanem que hi accedeixis per familiaritzar-te amb l'entorn. Al llarg del dia de l'inici de curs s'activaran les teves aules virtuals al campus.

  4. Et donem la benvinguda a la UOC

    I recorda que la millor manera d'aprendre un idioma, és viure'l.

    Informació sobre el desistiment de matrícula

Com s'aprenen idiomes online amb la UOC

Sense classes ni horaris

Un aprenentatge adaptat al teu dia a dia, per formar-te al teu ritme i allà on vulguis.

Professorat amb experiència

Aprèn idiomes online amb el seguiment personalitzat del nostre professorat professional.

Metodologia amena

Practica l'idioma relacionant-te amb companys d'aula de manera distesa i divertida.

Destreses lingüístiques

L'entorn digital afavoreix l'aprenentatge i la pràctica de les destreses lingüístiques

Descomptes

Com a estudiant de la UOC et pots beneficiar de descomptes en la matrícula. Consulta els descomptes disponibles.

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