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Nomenclatura propia de la UOC

Buscador de nomenclatura


Para consultar la nomenclatura de la UOC (en catalán, español, inglés y francés), hay que entrar en el Buscador de nomenclatura: en él se encuentran los nombres de áreas, grupos operativos, cátedras, gabinetes y oficinas de la UOC; los cargos y profesionales que trabajan en la universidad; los nombres de los estudios y las titulaciones, y los nombres de algunas instituciones y organismos universitarios.

 

Criterios de nomenclatura

Criterios de traducción

  • En todas las lenguas y en todos los contextos, el nombre propio es Universitat Oberta de Catalunya (denominación que no se traduce a otros idiomas) o UOC.

  • Los nombres de áreas, grupos operativos, entidades, cargos y profesionales de la estructura de la UOC se expresan en la lengua en que se redacta el texto en el que aparecen, siguiendo las traducciones que figuran en la nomenclatura oficial. No se traducen, no obstante, el nombre de la universidad (Universitat Oberta de Catalunya) y el de alguna entidad que la nomenclatura ya muestra con nombre idéntico en todos los idiomas.

  • Los nombres propios de instituciones públicas se traducen (salvo que la institución no lo desee); los nombres propios de entidades privadas no se traducen.

Criterios sobre variedad de lengua inglesa

El Servicio Lingüístico de la UOC recomienda la variedad británica de la lengua inglesa y la ortografía del Oxford English Dictionary (por ejemplo, organize y analyse) en los textos institucionales.

Criterios de mayúsculas y minúsculas

  • Los nombres de cargos van con minúscula (salvo que empiecen párrafo, como por ejemplo en las tarjetas de visita).

El rector asistirá a la conferencia.
La vicerrectora de Planificación Estratégica e Investigación presentará a los ponentes.
La directora del área expondrá la planificación semestral.

  • Los nombres de áreas, cátedras, grupos operativos, gabinetes, las ocho áreas docentes de la UOC, etc. van con mayúsculas.

Para consultas legales, dirigíos a la Asesoría Jurídica.
El Área de Personas y Responsabilidad Social os informará.
Los Estudios de Economía y Empresa amplían su catálogo formativo.

  • Los nombres propios de grados, licenciaturas, diplomaturas, másteres universitarios y propios, posgrados, especializaciones, microcredenciales y doctorados van con mayúscula inicial y mayúscula en todos los sustantivos y adjetivos. Los sustantivos comunes que designan el nivel de estudios (grado, licenciatura, diplomatura, etc.) no forman parte del nombre propio y, por lo tanto, van con minúscula (salvo que empiecen párrafo).

Es profesora del grado de Historia, Geografía e Historia del Arte.
Ha cursado el doctorado de Sociedad de la Información y el Conocimiento.
Seguía estudios de Ingeniería Informática.
Ha superado el posgrado de Dirección y Liderazgo en Gestión Clínica.
El máster de Arte Contemporáneo es interuniversitario.
Ha cursado la especialización de Negocios Digitales.

  • Los nombres de asignaturas, cursos, talleres y seminarios van con mayúscula inicial y minúscula en el resto de las palabras.

Imparte la asignatura de Matemáticas aplicadas a la empresa.
El curso de Gestión empresarial de acontecimientos consta de 5 créditos.
El taller Herramientas informáticas para el psicólogo se impartirá la próxima semana.

  • Los nombres comunes que designan a la persona titulada en un determinado nivel (graduado/graduada, máster, especialista, posgraduado/posgraduada, doctor/doctora, etc.) se escriben con minúscula, excepto las denominaciones completas de los títulos que aparecen en los certificados.

Juan Torres es posgraduado en Neuropsicología de las Lesiones Sobrevenidas.
Los doctores en Sociología pueden optar a estas becas.
Título de Graduado en Sociología. [nombre del título en un certificado]

Criterios de preposiciones

  • La preposición que une un nivel de estudios (asignatura, grado, ingeniería, máster, especialización, posgrado, doctorado, etc.) y el nombre propio del estudio es de.

la asignatura de Inglés III
el grado de Ciencias Sociales
la doble titulación de Ingeniería Informática y de Administración y Dirección de Empresas
el máster de Ciudad y Urbanismo
el doctorado de Sociedad de la Información y el Conocimiento

  • La preposición que une a la persona titulada en un determinado nivel (graduado/graduada, máster, especialista, posgraduado/posgraduada, doctor/doctora, etc.) y el nombre propio del estudio es en, salvo en ingeniero/ingeniera, en que la preposición es de.

los graduados en Lengua y Literatura
P. Casavella es máster en Dirección de Empresas Digitales.
Son especialistas en Análisis Digital.
Con este título seréis posgraduados en Arte Contemporáneo.
P. Sobrino es ingeniera de Telecomunicaciones.