Los nombres de cargos van con minúscula (salvo que empiecen párrafo, como por ejemplo en las tarjetas de visita).

El rector asistirá a la conferencia.

La vicerrectora de Planificación Estratégica e Investigación presentará a los ponentes.

La directora del área expondrá la planificación semestral.

Los nombres de áreas, cátedras, grupos operativos, gabinetes, las ocho áreas docentes de la UOC, etc. van con mayúsculas.

Para consultas legales, dirigíos a la Asesoría Jurídica.

El Área de Personas y Responsabilidad Social os informará.

Los Estudios de Economía y Empresa amplían su catálogo formativo.

Los nombres propios de grados, licenciaturas, diplomaturas, másteres universitarios y propios, posgrados, especializaciones, microcredenciales y doctorados van con mayúscula inicial y mayúscula en todos los sustantivos y adjetivos. Los sustantivos comunes que designan el nivel de estudios (grado, licenciatura, diplomatura, etc.) no forman parte del nombre propio y, por lo tanto, van con minúscula (salvo que empiecen párrafo).

Es profesora del grado de Historia, Geografía e Historia del Arte.

Ha cursado el doctorado de Sociedad de la Información y el Conocimiento.

Seguía estudios de Ingeniería Informática.

Ha superado el posgrado de Dirección y Liderazgo en Gestión Clínica.

El máster de Arte Contemporáneo es interuniversitario.

Ha cursado la especialización de Negocios Digitales.

Los nombres de asignaturas, cursos, talleres y seminarios van con mayúscula inicial y minúscula en el resto de las palabras.

Imparte la asignatura de Matemáticas aplicadas a la empresa.

El curso de Gestión empresarial de acontecimientos consta de 5 créditos.

El taller Herramientas informáticas para el psicólogo se impartirá la próxima semana.

Los nombres comunes que designan a la persona titulada en un determinado nivel (graduado/graduada, máster, especialista, posgraduado/posgraduada, doctor/doctora, etc.) se escriben con minúscula, excepto las denominaciones completas de los títulos que aparecen en los certificados.

Juan Torres es posgraduado en Neuropsicología de las Lesiones Sobrevenidas.

Los doctores en Sociología pueden optar a estas becas.

Título de Graduado en Sociología. [nombre del título en un certificado]