Criterios de traducción
En todas las lenguas y en todos los contextos, el nombre propio es Universitat Oberta de Catalunya (denominación que no se traduce a otros idiomas) o UOC.
Los nombres de áreas, grupos operativos, entidades, cargos y profesionales de la estructura de la UOC se expresan en la lengua en que se redacta el texto en el que aparecen, siguiendo las traducciones que figuran en la nomenclatura oficial. No se traducen, no obstante, el nombre de la universidad (Universitat Oberta de Catalunya) y el de alguna entidad que la nomenclatura ya muestra con nombre idéntico en todos los idiomas.
Los nombres propios de instituciones públicas se traducen (salvo que la institución no lo desee); los nombres propios de entidades privadas no se traducen.