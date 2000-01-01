Nomenclatura pròpia de la UOC

Criteris de traducció
En totes les llengües i en tots els contextos, el nom propi és Universitat Oberta de Catalunya (denominació que no es tradueix a altres idiomes) o UOC.
Els noms d’àrees, grups operatius, entitats, càrrecs i professionals de l’estructura de la UOC s’expressen en la llengua en què es redacta el text on apareixen, tot seguint les traduccions que figuren en la nomenclatura oficial. No es tradueixen, però, el nom de la universitat (Universitat Oberta de Catalunya) i el d’alguna entitat que la nomenclatura ja mostra amb nom idèntic en tots els idiomes.
Els noms propis d’institucions públiques es tradueixen (llevat que la institució no ho vulgui); els noms propis d’entitats privades no es tradueixen.