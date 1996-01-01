Signos de puntuación

La coma es un signo ortográfico que puede alterar el significado del texto según como se use. En esta sección presentamos varios casos divididos en tres grupos: uso obligatorio, uso incorrecto y uso opcional de la coma.

Uso obligatorio

La mayoría de las comas son de carácter obligatorio, es decir, deben aparecer en lugares específicos del texto, como en los siguientes casos:

1. Cuando separan elementos de una enumeración, excepto si van precedidos de las conjunciones y, e, o, u o ni; y siempre que los elementos no sean complejos y ya contengan comas, en cuyo caso se utiliza el punto y coma:

Actualmente ofrece programas de doctorado, másteres, cursos abiertos y especializaciones superiores.

2. Cuando sustituyen a un verbo que está omitido por haberse mencionado antes o por sobrentenderse por el contexto:

Seleccione Aceptar; a continuación, Cerrar. En matemáticas, un genio; para la música, bastante mediocre.

Como excepción, estas comas pueden suprimirse en sintagmas cortos y cuando son excesivas:

El guion corto se llama guion, y el largo (,) raya.

En este caso se prefiere prescindir de la segunda coma (entre paréntesis), correspondiente a la elisión de se llama.

3. Cuando separan complementos del nombre en aposición explicativa:

El rector de la Universitat Oberta de Catalunya, Vicent Escaire, presidió los actos de graduación del curso 2022-2023.

Si en esta oración se omitieran las comas, se estaría diciendo que la Universitat Oberta de Catalunya tiene más de un rector y que, de entre todos los hipotéticos rectores posibles, el que presidió los actos es Vicent Escaire. El objetivo de la aposición (en este caso, el nombre y apellido del rector) no es especificar a quién se refiere el texto sino simplemente aportar información adicional sobre alguien que ya tenemos identificado, puesto que solo hay un rector de la UOC posible. Como dicha información es adicional, debe ir entre comas.

Sí que deben omitirse las comas en el siguiente caso de aposición especificativa:

El exrector de la Universidad de Barcelona Joan Maria Bedins fue el encargado de dirigir un informe sobre la universidad española.

En esta oración se deben omitir las comas porque hay otros exrectores de la Universidad de Barcelona además del mencionado, con lo que la aposición aporta información de la que no podemos prescindir porque especifica a qué rector en concreto se refiere el texto.

4. Cuando separan oraciones subordinadas de relativo explicativas:

Al igual que ocurre con las aposiciones (caso anterior), las oraciones subordinadas de relativo explicativas van entre comas porque aportan información adicional sobre un nombre ya identificado y, por lo tanto, podrían suprimirse sin alterar el significado de la oración. Para comprobar si una subordinada es explicativa, se le puede intercalar un sintagma del tipo por cierto o a todo esto. Las especificativas no van entre comas porque son necesarias para identificar al nombre, es decir, para individualizarlo o excluirlo de otros referentes posibles:

Las aulas, que [por cierto] fueron renovadas el año pasado, son muy espaciosas [explicativa: todas las aulas son espaciosas y, por cierto, todas fueron renovadas].

Las aulas que fueron renovadas el año pasado son muy espaciosas [especificativa: solo las renovadas son espaciosas; las otras no]. Los estudiantes, que han recibido los materiales didácticos, empezarán el curso la semana que viene [explicativa: todos los estudiantes han recibido los materiales y podrán empezar el curso].

Los estudiantes que han recibido los materiales didácticos empezarán el curso la semana que viene [especificativa: en este caso, solo podrán empezar el curso los estudiantes que tengan los materiales; los que no los tengan no podrán hacerlo].

5. Cuando las proposiciones subordinadas adverbiales preceden a las principales:

Si es necesario, te echaremos una mano.

Te echaremos una mano si es necesario. Aunque se hizo mucha publicidad, no asistió nadie.

No asistió nadie aunque se hizo mucha publicidad. Cuando salgan las notas, avísanos enseguida.

Avísanos enseguida cuando salgan las notas. Al regresar a casa, me dieron la noticia.

Me dieron la noticia al regresar a casa. Como excepción, las proposiciones seudocausales con porque (en las que no se expresa la causa real de lo enunciado en la oración principal, sino que se enuncia el hecho que permite a quien habla afirmar lo enunciado) se separan con una coma aunque estén situadas después de la oración principal para diferenciarlas de las verdaderas causales con porque:

Debe de haberle pasado algo, porque llega tarde [seudocausal]. Llega tarde porque debe de haberle pasado algo [causal].

6. Cuando se introducen expresiones que comentan, matizan, resumen, contrastan… lo expuesto con anterioridad:

En primer lugar, hay que destacar el éxito de la convocatoria. Esto es, habrá que delegar en los responsables. En resumen, todas las reglas son de aplicación obligatoria. Otros, en cambio, se opusieron a la sentencia del tribunal. En cuanto a su comportamiento, no hay nada que objetar.

7. Cuando separan proposiciones relacionadas mediante conjunciones distributivas del tipo bien…, bien; ya…, ya, etc.:

Se confía en que British Airways comunique bien que aprueba la opa sobre Iberia, bien que se abstiene de entrar en esta operación.

En el caso de bien… bien, también son correctas las variantes o bien… o bien y bien… o bien.

8. Cuando se introducen proposiciones coordinadas adversativas mediante las conjunciones pero, mas, aunque, sino (que); los adverbios (o preposiciones) excepto, salvo, menos, y proposiciones consecutivas encabezadas por conque, así que, de manera que:

Los trastornos alimentarios varían, pero no disminuyen entre la población adolescente. Según ha informado Renfe, la circulación ha quedado totalmente restablecida y el servicio funciona con normalidad, salvo algún retraso puntual.

9. Cuando separan un vocativo del resto de la frase:

Hola, Juan. Te damos la bienvenida al Campus. Estos datos, Juan, no son correctos.

10. Cuando separan los decimales de los números enteros:

Un folio A4 mide 21 × 29,7 cm. Un folio A4 mide 21 × 29’7 cm [apóstrofo incorrecto].

Uso incorrecto

No deben emplearse comas en los siguientes casos:

1. Entre el sujeto y el verbo de la oración, incluso cuando el sujeto es muy largo o está compuesto por varios elementos separados por comas:

El chico del que te hablé el día que estuvimos paseando solos por la playa , vino a verme el sábado.

a verme el sábado. El chico del que te hablé el día que estuvimos paseando solos por la playa vino a verme el sábado. El alumnado, el profesorado, el personal de administración y todos los miembros del rectorado , asistieron al acto.

al acto. El alumnado, el profesorado, el personal de administración y todos los miembros del rectorado asistieron al acto.

Puede ocurrir que entre el sujeto y el verbo haya un inciso; en este caso habrá comas entre el sujeto y el verbo, pero serán debidas al inciso:

Sus escasos recursos, con un PIB muy inferior al de los países de su entorno, no permiten acometer grandes reformas.

Como excepción, cuando la palabra etcétera (o su abreviatura) cierra la enumeración, se separa con una coma del resto del enunciado, incluso cuando forma parte del sujeto:

Los informes, las historias clínicas, los análisis, etc., cupieron en el archivador.

2. En frases con estructura contrastiva del tipo:

Fueron convocados, no los profesores, sino los estudiantes. Fueron convocados no los profesores, sino los estudiantes.

3. Delante del segundo miembro en construcciones del tipo tanto… como…, tan… que…, mejor/peor… que…, etc.:

Tanto quienes hayan llegado pronto, como quienes hayan llegado tarde deben presentarse en el aula.

como quienes hayan llegado tarde deben presentarse en el aula. Tanto quienes hayan llegado pronto como quienes hayan llegado tarde deben presentarse en el aula. Es mejor tener muchas obligaciones, que no tener nada que hacer.

que no tener nada que hacer. Es mejor tener muchas obligaciones que no tener nada que hacer. Era tan buena trabajadora, que todos querían ser sus compañeros.

que todos querían ser sus compañeros. Era tan buena trabajadora que todos querían ser sus compañeros. La situación había llegado a tal punto, que no hubo forma de salir de ella.

que no hubo forma de salir de ella. La situación había llegado a tal punto que no hubo forma de salir de ella.

4. Detrás de la conjunción pero cuando esta preceda a una oración interrogativa. Las alternativas son dejar un espacio en blanco o colocar puntos suspensivos:

Pero, ¿te fuiste al final? Pero ¿te fuiste al final? Pero... ¿te fuiste al final?

5. En las fórmulas de saludo en correos electrónicos y documentos, donde hay que emplear dos puntos:

Apreciados compañeros, apreciadas compañeras: [y no compañeras, ].

Usos opcionales

La presencia de la coma depende a veces de la extensión o complejidad de los elementos de la oración, de la alteración del orden sintáctico de los elementos de la oración, o de la voluntad de marcar una pausa. En estos casos, el uso de la coma es opcional. Una buena puntuación es la que permite la mejor comprensión del texto, esto es, la que respeta la división sintáctica y conceptual de la frase: