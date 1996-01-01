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Signos de puntuación

La coma

La coma es un signo ortográfico que puede alterar el significado del texto según como se use. En esta sección presentamos varios casos divididos en tres grupos: uso obligatorio, uso incorrecto y uso opcional de la coma. 

 
Uso obligatorio
 
La mayoría de las comas son de carácter obligatorio, es decir, deben aparecer en lugares específicos del texto, como en los siguientes casos:
 

1. Cuando separan elementos de una enumeración, excepto si van precedidos de las conjunciones y, e, o, u o ni; y siempre que los elementos no sean complejos y ya contengan comas, en cuyo caso se utiliza el punto y coma:

Actualmente ofrece programas de doctorado, másteres, cursos abiertos y especializaciones superiores.

2. Cuando sustituyen a un verbo que está omitido por haberse mencionado antes o por sobrentenderse por el contexto:

Seleccione Aceptar; a continuación, Cerrar.

En matemáticas, un genio; para la música, bastante mediocre.

Como excepción, estas comas pueden suprimirse en sintagmas cortos y cuando son excesivas: 

El guion corto se llama guion, y el largo (,) raya.
En este caso se prefiere prescindir de la segunda coma (entre paréntesis), correspondiente a la elisión de se llama.
 

3. Cuando separan complementos del nombre en aposición explicativa:

El rector de la Universitat Oberta de Catalunya, Vicent Escaire, presidió los actos de graduación del curso 2022-2023.
Si en esta oración se omitieran las comas, se estaría diciendo que la Universitat Oberta de Catalunya tiene más de un rector y que, de entre todos los hipotéticos rectores posibles, el que presidió los actos es Vicent Escaire. El objetivo de la aposición (en este caso, el nombre y apellido del rector) no es especificar a quién se refiere el texto sino simplemente aportar información adicional sobre alguien que ya tenemos identificado, puesto que solo hay un rector de la UOC posible. Como dicha información es adicional, debe ir entre comas.
 

Sí que deben omitirse las comas en el siguiente caso de aposición especificativa

El exrector de la Universidad de Barcelona Joan Maria Bedins fue el encargado de dirigir un informe sobre la universidad española.
En esta oración se deben omitir las comas porque hay otros exrectores de la Universidad de Barcelona además del mencionado, con lo que la aposición aporta información de la que no podemos prescindir porque especifica a qué rector en concreto se refiere el texto.
 

4. Cuando separan oraciones subordinadas de relativo explicativas:

Al igual que ocurre con las aposiciones (caso anterior), las oraciones subordinadas de relativo explicativas van entre comas porque aportan información adicional sobre un nombre ya identificado y, por lo tanto, podrían suprimirse sin alterar el significado de la oración. Para comprobar si una subordinada es explicativa, se le puede intercalar un sintagma del tipo por cierto o a todo esto. Las especificativas no van entre comas porque son necesarias para identificar al nombre, es decir, para individualizarlo o excluirlo de otros referentes posibles: 

  • Las aulas, que [por cierto] fueron renovadas el año pasado, son muy espaciosas [explicativa: todas las aulas son espaciosas y, por cierto, todas fueron renovadas].
  • Las aulas que fueron renovadas el año pasado son muy espaciosas [especificativa: solo las renovadas son espaciosas; las otras no].
  • Los estudiantes, que han recibido los materiales didácticos, empezarán el curso la semana que viene [explicativa: todos los estudiantes han recibido los materiales y podrán empezar el curso].
  • Los estudiantes que han recibido los materiales didácticos empezarán el curso la semana que viene [especificativa: en este caso, solo podrán empezar el curso los estudiantes que tengan los materiales; los que no los tengan no podrán hacerlo].

5. Cuando las proposiciones subordinadas adverbiales preceden a las principales

  • Si es necesario, te echaremos una mano.
  • Te echaremos una mano si es necesario.
  • Aunque se hizo mucha publicidad, no asistió nadie.
  • No asistió nadie aunque se hizo mucha publicidad.
  • Cuando salgan las notas, avísanos enseguida.
  • Avísanos enseguida cuando salgan las notas.
  • Al regresar a casa, me dieron la noticia.
  • Me dieron la noticia al regresar a casa.
Como excepción, las proposiciones seudocausales con porque (en las que no se expresa la causa real de lo enunciado en la oración principal, sino que se enuncia el hecho que permite a quien habla afirmar lo enunciado) se separan con una coma aunque estén situadas después de la oración principal para diferenciarlas de las verdaderas causales con porque

 

Debe de haberle pasado algo, porque llega tarde [seudocausal].

Llega tarde porque debe de haberle pasado algo [causal].

6. Cuando se introducen expresiones que comentan, matizan, resumen, contrastan… lo expuesto con anterioridad: 

En primer lugar, hay que destacar el éxito de la convocatoria.

Esto es, habrá que delegar en los responsables.

En resumen, todas las reglas son de aplicación obligatoria.

Otros, en cambio, se opusieron a la sentencia del tribunal.

En cuanto a su comportamiento, no hay nada que objetar.

7. Cuando separan proposiciones relacionadas mediante conjunciones distributivas del tipo bien…, bienya…, ya, etc.:

Se confía en que British Airways comunique bien que aprueba la opa sobre Iberia, bien que se abstiene de entrar en esta operación.

En el caso de bienbien, también son correctas las variantes o bieno bien y bieno bien.

8. Cuando se introducen proposiciones coordinadas adversativas mediante las conjunciones peromasaunquesino (que); los adverbios (o preposiciones) exceptosalvomenos, y proposiciones consecutivas encabezadas por conqueasí quede manera que

Los trastornos alimentarios varían, pero no disminuyen entre la población adolescente.

Según ha informado Renfe, la circulación ha quedado totalmente restablecida y el servicio funciona con normalidad, salvo algún retraso puntual.

9. Cuando separan un vocativo del resto de la frase: 

Hola, Juan. Te damos la bienvenida al Campus.

Estos datos, Juan, no son correctos.

10. Cuando separan los decimales de los números enteros:  

Un folio A4 mide 21 × 29,7 cm.

Un folio A4 mide 21 × 29’7 cm [apóstrofo incorrecto].
 
Uso incorrecto
 
No deben emplearse comas en los siguientes casos:
 

1. Entre el sujeto y el verbo de la oración, incluso cuando el sujeto es muy largo o está compuesto por varios elementos separados por comas:

  • El chico del que te hablé el día que estuvimos paseando solos por la playa, vino a verme el sábado.
  • El chico del que te hablé el día que estuvimos paseando solos por la playa vino a verme el sábado.
  • El alumnado, el profesorado, el personal de administración y todos los miembros del rectorado, asistieron al acto.
  • El alumnado, el profesorado, el personal de administración y todos los miembros del rectorado asistieron al acto.

Puede ocurrir que entre el sujeto y el verbo haya un inciso; en este caso habrá comas entre el sujeto y el verbo, pero serán debidas al inciso:

Sus escasos recursos, con un PIB muy inferior al de los países de su entorno, no permiten acometer grandes reformas.

Como excepción, cuando la palabra etcétera (o su abreviatura) cierra la enumeración, se separa con una coma del resto del enunciado, incluso cuando forma parte del sujeto:

Los informes, las historias clínicas, los análisis, etc., cupieron en el archivador.

2. En frases con estructura contrastiva del tipo:

Fueron convocados, no los profesores, sino los estudiantes.

Fueron convocados no los profesores, sino los estudiantes.

3. Delante del segundo miembro en construcciones del tipo tantocomo…, tanque…, mejor/peorque…, etc.:

  • Tanto quienes hayan llegado pronto, como quienes hayan llegado tarde deben presentarse en el aula.
  • Tanto quienes hayan llegado pronto como quienes hayan llegado tarde deben presentarse en el aula.
  • Es mejor tener muchas obligaciones, que no tener nada que hacer.
  • Es mejor tener muchas obligaciones que no tener nada que hacer.
  • Era tan buena trabajadora, que todos querían ser sus compañeros.
  • Era tan buena trabajadora que todos querían ser sus compañeros.
  • La situación había llegado a tal punto, que no hubo forma de salir de ella.
  • La situación había llegado a tal punto que no hubo forma de salir de ella.

4. Detrás de la conjunción pero cuando esta preceda a una oración interrogativa. Las alternativas son dejar un espacio en blanco o colocar puntos suspensivos:  

Pero, ¿te fuiste al final?

Pero ¿te fuiste al final?

Pero... ¿te fuiste al final?

5. En las fórmulas de saludo en correos electrónicos y documentos, donde hay que emplear dos puntos:

Apreciados compañeros, apreciadas compañeras: [y no compañeras,].
 
Usos opcionales
 

La presencia de la coma depende a veces de la extensión o complejidad de los elementos de la oración, de la alteración del orden sintáctico de los elementos de la oración, o de la voluntad de marcar una pausa. En estos casos, el uso de la coma es opcional. Una buena puntuación es la que permite la mejor comprensión del texto, esto es, la que respeta la división sintáctica y conceptual de la frase: 

Las formas verbales con pronombres enclíticos se acentúan o no de acuerdo con las reglas generales de acentuación, independientemente de cómo se acentúe la forma verbal sin los pronombres [coma por extensión o complejidad].

Con David o sin David, el proyecto empieza [coma por alteración del orden sintáctico].

Escribo, y todas las ideas empiezan a cobrar sentido [coma por voluntad de marcar una pausa].

El punto

El punto es un signo ortográfico que puede originar dificultades más bien relacionadas con cuestiones de convenciones gráficas y no tanto con la ortografía propiamente dicha. En esta sección presentamos algunos casos de usos incorrectos y de usos obligatorios del punto.
 
Uso incorrecto
 
No se debe colocar punto en los siguientes casos:
 

1. Tras los títulos de libros, artículos, capítulos, obras de arte, etc., cuando aparecen aislados: 

Cien años de soledad

Introducción

Capítulo 1. Los cambios geológicos

2. Tras los títulos de los cuadros y tablas:

Tabla 3. Porcentaje de aprobados por sexo y edad

3. Detrás de los signos de exclamación o interrogación, ni de los puntos suspensivos, aunque con ellos termine el enunciado: 

  • ¿Quieres llegar tarde?.
  • ¿Quieres llegar tarde?
  • ¡Que os divirtáis!.
  • ¡Que os divirtáis!
  • Apunta los gastos de transporte, dietas… . Los honorarios van aparte.
  • Apunta los gastos de transporte, dietas… Los honorarios van aparte.

4. En las cifras que indican años, paginación o numeración de versos y textos legales, puesto que esas cifras no sirven para cuantificar y hacer operaciones matemáticas sino para ubicar algo en el tiempo o el espacio: 

  • El edificio se construyó en el año 1.833.
  • El edificio se construyó en el año 1833 [identificación temporal].
  • Hace 1.944 años que la erupción del Vesubio destruyó Pompeya [cantidad].
  • Ese párrafo está en la página 14.334.
  • Ese párrafo está en la página 14334 [identificación de un espacio].
  • El volumen consta de 15.000 páginas sin contar el anexo [cantidad].
  • Según lo establecido en el artículo 1.564 del Código Civil.
  • Según lo establecido en el artículo 1564 del Código Civil [identificación de un espacio].
  • En 44 años se han aprobado más de 400.000 leyes de todo tipo [cantidad].

5. En las siglas y símbolos, a menos que aparezcan al final de la oración: 

  • Son varias las O.N.G.s que han criticado la postura de la U.E.
  • Son varias las ONG que han criticado la postura de la UE.
  • Las tortugas miden entre 60 cms. y 1,8 ms. según la especie.
  • Las tortugas miden entre 60 cm y 1,8 m según la especie.
Es importante recalcar que las siglas y los símbolos ni van seguidos de punto ni llevan marca de plural; en esto se distinguen de las abreviaturas.
 
 
Uso obligatorio
 
Debe colocarse punto en los siguientes casos:
 

1. En las abreviaturas (no confundir con siglas y símbolos): 

Del decorado de las calles se ocuparán las distintas AA. VV. del distrito.

Le ofrecemos un 30 % de dto. en todas las compras.

El apdo. 45 y ss. solo se refieren a casos esporádicos.

2. Cuando una dirección de correo electrónico aparece al final de un enunciado, aunque la dirección electrónica no acabe en punto:

Cualquier consulta relacionada con el archivo puede realizarse mediante su dirección de correo electrónico, consultas.coleccion@museodelprado.es.

3. A la hora de cerrar paréntesis, comillas, corchetes y rayas siempre fuera del signo correspondiente de cierre: 

Le respondieron que era "imposible atenderle hasta el mes siguiente". Era la primera vez que solicitaba sus servicios (después de seis años de estar abonado).

"Es imposible atenderle hasta el mes que viene". Con estas palabras respondieron a su llamada. (Y hacía seis años que estaba abonado).

En casa le esperaban Juan y Pedro —grandes amigos suyos—.

4. En el caso de las llamadas (número en voladita) que remiten a una nota al pie de la página o al final del texto, el punto (o cualquier otro signo de puntuación) debe colocarse antes:

Esta era la opinión del prolífico autor en la década de los años cincuenta.2

5. Para separar los minutos de las horas:

La clase empieza a las 9.30 h.

6. Para separar los grupos de tres cifras (billones/millones/miles) cuando indican cantidad:

Entrará en prisión por el desvío de 12.445.000 euros a un paraíso fiscal.

No se coloca punto cuando la cifra no indica cantidad sino identificación temporal o espacial, como en el caso de los años, la paginación, etc.

El punto y coma

El punto y coma representa por lo general una pausa intermedia entre la que marca la coma y la que establece el punto y seguido. La preferencia por el punto y coma o por el punto y seguido suele deberse a la mayor o menor conexión semántica entre los elementos que se separan.
 
El punto y coma se utiliza en los siguientes casos:
 

1. Para marcar secuencias y evitar una sucesión de comas:

A mí me toca ir el lunes; a Pilar, el miércoles; a Luis, el viernes.

2. Para unir elementos de una misma serie cuando estos son extensos y entre sus componentes ya hay varias comas, o cuando entre ellos existe algún elemento que refuerza la conexión semántica:

La conferencia "El control de la calidad y la responsabilidad por la difusión de la información del sector público en internet" fue inaugurada por la directora de los Estudios de Derecho y Ciencia Política, Margalida Safont; el director del programa de Derecho, Albert Espriu, y el profesor titular de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, Alfredo Gustau.

En el último elemento, aunque es igualmente correcto puntuar con un punto y coma antes de la conjunción y, la UOC prefiere utilizar la coma.

3. Delante de locuciones como por (lo) tanto, por consiguiente, en fin, etc., si el componente que lo precede no es demasiado largo:

Para aprender es fundamental tener objetivos que alcanzar; por (lo) tanto, son imprescindibles la motivación y el interés.

Si el componente que precede a la locución es más bien largo, debería ponerse un punto y seguido:

Para aprender es fundamental tener objetivos que alcanzar y ser consciente de la posible aplicación práctica de lo aprendido más allá del aprendizaje en sí. Por (lo) tanto, son imprescindibles la motivación y el interés.

Los dos puntos

Los dos puntos no equivalen a la coma ni al punto y coma. Lo que precede y sigue a los dos puntos está relacionado semántica y sintácticamente. Después de los dos puntos debe emplearse minúscula, excepto si comienza una cita textual o hay un salto de línea.
 
Los dos puntos se utilizan en los siguientes casos:
 

1. Cuando se anuncia o se cierra una enumeración. Es aconsejable añadir algún elemento que anuncie o cierre dicha enumeración (en negrita en los ejemplos): 

  • Ambos baremos tienen en común: experiencia docente, formación académica y otros méritos.
  • Ambos baremos tienen tres puntos en común: experiencia docente, formación académica y otros méritos.
  • El programa académico recoge: el plan de estudios, el calendario…
  • El programa académico recoge los siguientes aspectos: el plan de estudios, el calendario…
  • El plan de estudios, el calendario, el número de créditos: todos estos aspectos quedan recogidos en el programa académico.

2. Cuando se establecen relaciones anafóricas (repetición) o catafóricas (anticipación): 

Que vengáis a mi boda: ese es mi mayor deseo [el pronombre ese es el elemento anafórico que señala algo que ya ha aparecido en el contexto].

Mi mayor deseo es ese: que vengáis a mi boda [el pronombre ese es el elemento catafórico que señala y anuncia algo que aparece después en el contexto].

3. Cuando se quiere indicar la relación sintáctico-semántica de causa o consecuencia, y no aparecen nexos consecutivos del tipo por lo tanto, así que, etc.: 

Mi perro no come nada: está muy delgado.

Salimos de casa más tarde de la cuenta: nos pilló un atasco monumental.

4. En cartas y mensajes de correo, tras el saludo:

Estimado señor:

5. Cuando se introduce una cita textual directa:

La rectora afirmó: "Nuestra prioridad ahora es cerrar el plan estratégico".

Hay que utilizar otro signo de puntuación para evitar el uso repetido de dos puntos en un mismo enunciado: 

  • Leeremos dos cuentos: uno de Borges: El sur, y uno de CortázarCirce.
  • Leeremos dos cuentos: uno de Borges, El sur, y uno de Cortázar, Circe.

Los puntos suspensivos

Los puntos suspensivos son un recurso que en ocasiones demuestra pobreza expresiva, por lo que se recomienda reducir su uso. A la hora de utilizarlos, hay que tener en cuenta lo siguiente:
 

1. Los puntos suspensivos son solo tres y no deben utilizarse a la vez que la abreviatura etc. por redundancia. Pueden ir seguidos de coma, punto y coma y dos puntos: 

  • Los informes, las historias clínicas, los análisis, etc...., cupieron en el archivador.
  • Los informes, las historias clínicas, los análisis…, cupieron en el archivador [y también Los informes, las historias clínicas, los análisis, etc., cupieron en el archivador].

2. Si los puntos suspensivos van detrás de una abreviatura se escribirán cuatro puntos seguidos (el propio de la abreviatura más los tres suspensivos):

Las abreviaturas utilizadas en bibliografía son pág., ed., vol., núm.

3. Los signos de admiración e interrogación de cierre se colocan antes de los puntos suspensivos, excepto si no se acaba la palabra o frase que va entre dichos signos: 

Todavía no nos han confirmado su asistencia. ¿Vendrá toda la delegación? ¿Vendrá solo el comité?...

¡Muévete en bici! ¡Muévete en bus! ¡Muévete en...! ¡Tú eliges, pero elige sostenibilidad!

4. Los puntos suspensivos se utilizan entre corchetes (no entre paréntesis) para indicar la supresión de un fragmento en una cita textual: 

"El gusto de la manzana [...] está en el contacto de la fruta con el paladar, no en la fruta misma".
Jorge Luis Borges, prólogo a Obra poética 1923-1977

 

Los signos de admiración e interrogación

Los signos de admiración e interrogación abren y cierran el periodo exclamativo e interrogativo, respectivamente. Sobre su uso, hay que tener en cuenta lo siguiente:
 

1. Como norma general no se deben poner dos o más signos de admiración seguidos, si bien es común encontrarlos en textos literarios o publicitarios para buscar un efecto especial: 

  • Al comité evaluador: ¡¡¡¡gracias por los comentarios!!!!
  • Al comité evaluador: ¡gracias por los comentarios!

2. Cuando aparecen varias frases exclamativas o interrogativas seguidas, pueden enlazarse mediante coma o punto y coma, especialmente si son cortas y entre ellas guardan algún tipo de relación. Si este es el caso, a partir de la primera coma o punto y coma, dichas frases se escriben en minúscula.

¿Cuáles fueron las causas de la Segunda Guerra Mundial?, ¿cómo llegaron Hitler y Mussolini al poder?, ¿en qué fallaron las democracias europeas?

3. Los signos de cierre pueden aparecer solos entre paréntesis con funciones especiales. El de admiración expresa sorpresa (!) y el de interrogación, duda (?), aunque ambos pueden ir cargados de ironía: 

Se permitió afirmar que las muertes ocasionadas eran un "mal menor" (!) [sorpresa].

El recorrido empieza en Sau, pasa por Sant Pere de Casserres (?) y acaba en Manlleu [duda].

El comité lo preside Genoveva Bramkowicz, pero de toda la plantilla han escogido a Eudald Sicília (?) para sustituirla hasta enero [duda o ironía].

4. De todos los signos ortográficos, el único que no puede aparecer ni dentro de la exclamación e interrogación ni a continuación de ellas es el punto final. Los signos de cierre ya ejercen de punto: 

  • ¡Investigaremos todos los casos fraudulentos: los de aquí y los de allá!
  • ¿Cómo saber si tengo hipoacusia?: claves, síntomas y tratamiento.
  • ¡Me parece un escándalo. Esto es inaudito!
  • ¡Me parece un escándalo! ¡Esto es inaudito!
  • ¡Me parece un escándalo; esto es inaudito!

La raya

La raya (—) es un signo ortográfico que no debe confundirse con otros dos signos parecidos:

  • El signo matemático menos (–), que es más corto que la raya y ha de tener el mismo grosor y la misma longitud que los signos más (+) e igual (=).
  • El guion (-), que es el más corto de los tres y que se usa en separación de sílabas y en algunas formas de composición de palabras.

La raya se utiliza en los siguientes casos:

1. A modo de paréntesis, para englobar incisos con un grado algo mayor de independencia sintáctica y conceptual que el de las comas:

Lo más significativo no es tener las respuestas preparadas —o, si se quiere, conocer previamente la pregunta antes de que alguien la formule—; lo más significativo...

Debe escribirse la raya de cierre aunque coincida con el punto u otro signo de puntuación, incluso si coincide con el punto final de párrafo:

Chéjov publicó entonces sus obras de teatro —todas ellas grandes obras—.

2. Para reproducir por escrito un diálogo. No debe dejarse espacio entre este signo y la palabra que le sigue:

—¡La estación! —exclamó mi madre—. Cómo habrá cambiado el mundo que ya nadie espera el tren.

El guion

El guion (-) es un signo ortográfico más corto que la raya (—) y que el signo matemático menos (–). Se utiliza fundamentalmente para partir palabras al final de un renglón y en algunas palabras compuestas.
 
El guion se utiliza también en los siguientes casos:
 

1. Para separar periodos de tiempo y fechas:

El periodo 1999-2005 será de experimentación de este sistema.

2. Para unir palabras y cifras, generalmente sustituyendo a una preposición y, en ocasiones, a alguna conjunción: 

Las relaciones universidad-empresa son muy importantes.

Castilla-La Mancha.

3. No se pone guion detrás del punto que sigue la numeración de los apartados.

1.3. La tecnología en la era digital [y no 1.3.- La tecnología en la era digital]

Los paréntesis

Los paréntesis son signos ortográficos con un uso parecido al de las rayas, pues  ambos sirven para englobar incisos con un grado algo mayor de independencia sintáctica y conceptual que el de las comas.
 
Sin embargo, se prefiere usar paréntesis para los siguientes tipos de incisos:
 

Cifras a modo de aclaración

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) ha quedado en la historia como el arquetipo de genio.

Topónimos

Sant Cugat del Vallès (Barcelona) es un municipio densamente poblado.

Siglas o su despliegue

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) fue fundada en 1961.

Traducciones de palabras extranjeras

El leitmotiv (literalmente, 'motivo conductor') es la melodía recurrente de una obra.

Referencias bibliográficas

Según la hipótesis del pensar para hablar (Slobin, 1996), la lengua…

Referencias a partes de un escrito

El uso de mayúsculas (véase el apartado 3.2) está regulado por la ortografía del idioma.

Operaciones matemáticas aisladas

(4 + 5) × 2 = 18 pero 4 + 5 × 2 = 14
 

Solo los puntos suspensivos y el punto pueden preceder al paréntesis; los demás signos deben ir detrás: 

  • Cuando quieras conocer a Alberto (si es que algún día quieres conocerlo,) preséntate en su casa sin avisar.
  • Cuando quieras conocer a Alberto (si es que algún día quieres conocerlo), preséntate en su casa sin avisar.
  • Toda la comunidad universitaria (estudiantado, equipo propio, personal docente...) debe regular sus contratos.
  • La semana de matriculación se cierra a las 24 h. (Debe vigilarse el cumplimiento estricto de este plazo).

Los corchetes

Los corchetes tienen una función parecida a la de los paréntesis porque también engloban incisos. Sin embargo, los corchetes se utilizan fundamentalmente en tres casos:
 

1. Para indicar un inciso dentro de un inciso que ya va entre paréntesis:

Clarín (los estudiosos consideran La Regenta [1884-1885] su obra más valiosa) es el mejor ejemplo de escritor naturalista español.

2. En las transcripciones literales, para indicar que se ha añadido, modificado o suprimido contenido de la fuente original: 

El río [Segre] viene menos caudaloso este año [adición].

En su perfil, afirma que el caso ya está "en mano de los a[b]ogados" [modificación].

La presidenta dijo que "nadie debería olvidar la importancia de la educación [...] ni la estricta necesidad de la cultura" [omisión].
La omisión de un fragmento siempre se indica con puntos suspensivos entre corchetes.
 

3. En las transcripciones literales, para aclarar datos sobre el contenido de la fuente original: 

En su perfil, afirma que el caso ya está "en manos de los avogados [sic]" [aclaración sobre ortografía incorrecta].

Es una VERGÜENZA [en mayúscula en el original] lo que nos están haciendo pasar [aclaración sobre tipografía].

Las comillas dobles

Las comillas dobles pueden ser de dos tipos: bajas (« ») y altas (" "). Se utilizan en los siguientes casos:
 

1. Para indicar una cita o las palabras textuales de alguien:

El ministro declaró que "la política de becas no experimentará grandes cambios".

El punto se coloca siempre después de las comillas de cierre, independientemente de que el texto entrecomillado abarque todo el enunciado o solo parte de él, e incluso si delante de las comillas hay un signo de cierre de interrogación o exclamación.

"¡No está el horno para bollos!". Con estas palabras zanjó la discusión.

2. Para hacer hincapié o dar un segundo sentido (ironía) a una palabra, una frase, etc., o para expresar una determinada dimensión (moral, ética, ideológica, etc.): 

Este fin de semana me han "limpiado" el piso.

Promueven actividades para jóvenes "enganchados".

3. Para enmarcar los títulos de artículos, capítulos, poemas, canciones, etc. que forman parte de un libro, una revista, un diario, un álbum: 

En el Romancero gitano de Lorca, destaca el "Poema de la luna, luna".

El éxito "Malamente" de su disco El mal querer catapultó a Rosalía a la fama internacional.

4. Para enmarcar los títulos de exposiciones, seminarios, ciclos (de cine, de conferencias...), etc. cuando dichas palabras no forman parte del nombre propio: 

  • Esta tarde hay reunión del Seminario Permanente de Teoría de la Información y de la Comunicación [nombre propio con la palabra Seminario].
  • Esta tarde comienza el seminario "E- learning: desafíos para la educación técnica superior" [título del cual no forma parte la palabra seminario].
  • La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) es el espacio de encuentro de 76 universidades asociadas [nombre propio con la palabra Conferencia].
  • La conferencia "Política criminal europea e internacional y delincuencia informática" forma parte del ciclo "Visiones de actualidad" [título, del cual no forma parte la palabra conferencia].
No deben utilizarse las comillas en los siguientes casos:

1. Para funciones reservadas a otros recursos, sobre todo la cursiva: 

  • En alemán, la palabra "Schifffahrt" (travesía en barco) lleva tres efes.
  • En alemán, la palabra Schifffahrt (travesía en barco) lleva tres efes.

2. Para designar nombres propios de empresas u otras entidades: 

  • Trabajaban en la "SEAT" hasta que cerró la fábrica.
  • Trabajaban en la SEAT hasta que cerró la fábrica.

Las comillas simples

Las comillas simples (' ') se utilizan en dos casos concretos:
 

1. Para marcar las glosas que interpretan o dan el significado de una palabra.

El pitecántropo, 'hombre mono'.

2. Para entrecomillar un fragmento dentro de un fragmento ya entrecomillado. En este caso, hay que seguir el siguiente orden: comillas bajas (« »), comillas altas (" ") y comillas simples (' ').

«En mi artículo "Nuevos datos sobre el 'hombre mono' de la isla de Sumatra" rebatí algunas de las ideas más extendidas sobre los primeros homínidos», declaró la autora.
No hay que utilizar las comillas simples en lugar de las comillas dobles cuando no hay coincidencia con otros tipos de comillas.