Los criterios lingüísticos recogidos en este apartado, sin pretender sustituir gramáticas ni diccionarios, responden a la intención de ayudar a resolver cuestiones de lengua española. Para la resolución de ciertos casos, puede consultarse también el Diccionario panhispánico de dudas de la Real Academia Española o la web de la Fundación del Español Urgente, FundéuRAE.