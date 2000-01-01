Campus

Adverbios

Principales adverbios y locuciones adverbiales

De manera
adrede, aposta, así, bien, como, deprisa, junto, mal, mejor, peor…
boca arriba, boca abajo, de esta manera, de golpe, de improviso, de nuevo, de pie, de repente, poco a poco, sobre todo…
cómodamente, comúnmente, conjuntamente, continuamente, difícilmente, respectivamente…
De lugar
abajo, adelante, adentro, afuera, ahí, allí/allá, alrededor, aquí/acá, arriba, atrás, cerca, debajo, delante, dentro, detrás, donde, encima, fuera, lejos…
por abajo, por arriba, por encima…
hacia abajo, hacia arriba, hacia delante…
De tiempo
ahora, anoche, anteanoche, anteayer, antes, ayer, cuando, después, enseguida, entonces, hoy, jamás, luego, mañana, nunca, pasado mañana, primero, pronto, siempre, tarde, temprano, todavía, ya…
a diario, a menudo, a veces, ahora mismo, de aquí en adelante, de momento, de vez en cuando, dentro de poco, en breve, este año, más tarde, mientras tanto, por la mañana, por la noche, por la tarde…
actualmente, antiguamente, brevemente, excepcionalmente, frecuentemente, recientemente, semanalmente…
De cantidad
algo, apenas, bastante, casi, cuanto, demasiado, harto, más, menos, mucho, muy, nada, poco, solo, suficiente, tan, tanto, todo…
a más no poder, como mucho, del todo, en abundancia, en demasía, en extremo, más o menos, poco a poco, un poco…
absolutamente, completamente, excesivamente, extremadamente, parcialmente, suficientemente, totalmente...
De afirmación
basta, claro, sí, seguro…
cómo no, desde luego, en serio, por supuesto, sin duda…
ciertamente, efectivamente, indudablemente, verdaderamente…
De inclusión,
exclusión,
aproximación y
particularización 
apenas, asimismo, casi, ni, solamente, solo, también, tampoco…
al menos, en concreto, en cierto modo, en general, en particular, exclusive, inclusive, incluso, ni siquiera, por cierto, tan solo…
aproximadamente, concretamente, exclusivamente, particularmente, precisamente, únicamente…
De negación
jamás, nada, no, nunca, tampoco…
de ningún modo, de ninguna manera, en absoluto...
De posibilidad
quizá, acaso…
a lo mejor, por si acaso, quién sabe, tal vez…
posiblemente, probablemente, seguramente…
De evidencia
al parecer, de verdad, por lo que se ve, por supuesto…
aparentemente, evidentemente, indudablemente, lógicamente, naturalmente, verdaderamente...
De necesidad
a la fuerza, cueste lo que cueste, sea como sea, de todos modos / de todas formas...
forzosamente, irremediablemente, necesariamente…
De valoración
por fortuna, por suerte…
adecuadamente, afortunadamente, desgraciadamente, increíblemente, lamentablemente...
De actitud
confidencialmente, francamente, honradamente, lisa y llanamente, resumidamente, sinceramente...
Temáticosdemográficamente, genéticamente, legalmente, literariamente, mentalmente, políticamente...

 

Usos

1. La expresión a lo mejor rige indicativo. Con quizá y tal vez se puede usar tanto el indicativo como el subjuntivo: 

A lo mejor han perdido velocidad con el balón y después de ganar dos ligas mantener el nivel físico y mental es complicado.

Quizá tengamos / Quizá tenemos que plantearnos la construcción de un nuevo instituto.

2. Las formas en tanto y en tanto que equivalen a 'mientras' y 'mientras que', por lo que no es correcto usarlas seguidas de sustantivo con el sentido de 'en calidad de' o 'considerado como': 

Los partidos, en tanto que generadores de marcos interpretativos de la realidad…

Los partidos, como / en cuanto / en cuanto que generadores de marcos interpretativos de la realidad…