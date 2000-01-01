Principales adverbios y locuciones adverbiales
|De manera
adrede, aposta, así, bien, como, deprisa, junto, mal, mejor, peor…
boca arriba, boca abajo, de esta manera, de golpe, de improviso, de nuevo, de pie, de repente, poco a poco, sobre todo…
cómodamente, comúnmente, conjuntamente, continuamente, difícilmente, respectivamente…
|De lugar
abajo, adelante, adentro, afuera, ahí, allí/allá, alrededor, aquí/acá, arriba, atrás, cerca, debajo, delante, dentro, detrás, donde, encima, fuera, lejos…
por abajo, por arriba, por encima…
hacia abajo, hacia arriba, hacia delante…
|De tiempo
ahora, anoche, anteanoche, anteayer, antes, ayer, cuando, después, enseguida, entonces, hoy, jamás, luego, mañana, nunca, pasado mañana, primero, pronto, siempre, tarde, temprano, todavía, ya…
a diario, a menudo, a veces, ahora mismo, de aquí en adelante, de momento, de vez en cuando, dentro de poco, en breve, este año, más tarde, mientras tanto, por la mañana, por la noche, por la tarde…
actualmente, antiguamente, brevemente, excepcionalmente, frecuentemente, recientemente, semanalmente…
|De cantidad
algo, apenas, bastante, casi, cuanto, demasiado, harto, más, menos, mucho, muy, nada, poco, solo, suficiente, tan, tanto, todo…
a más no poder, como mucho, del todo, en abundancia, en demasía, en extremo, más o menos, poco a poco, un poco…
absolutamente, completamente, excesivamente, extremadamente, parcialmente, suficientemente, totalmente...
|De afirmación
basta, claro, sí, seguro…
cómo no, desde luego, en serio, por supuesto, sin duda…
ciertamente, efectivamente, indudablemente, verdaderamente…
De inclusión,
exclusión,
aproximación y
particularización
apenas, asimismo, casi, ni, solamente, solo, también, tampoco…
al menos, en concreto, en cierto modo, en general, en particular, exclusive, inclusive, incluso, ni siquiera, por cierto, tan solo…
aproximadamente, concretamente, exclusivamente, particularmente, precisamente, únicamente…
|De negación
jamás, nada, no, nunca, tampoco…
de ningún modo, de ninguna manera, en absoluto...
|De posibilidad
quizá, acaso…
a lo mejor, por si acaso, quién sabe, tal vez…
posiblemente, probablemente, seguramente…
|De evidencia
al parecer, de verdad, por lo que se ve, por supuesto…
aparentemente, evidentemente, indudablemente, lógicamente, naturalmente, verdaderamente...
|De necesidad
a la fuerza, cueste lo que cueste, sea como sea, de todos modos / de todas formas...
forzosamente, irremediablemente, necesariamente…
|De valoración
por fortuna, por suerte…
adecuadamente, afortunadamente, desgraciadamente, increíblemente, lamentablemente...
|De actitud
confidencialmente, francamente, honradamente, lisa y llanamente, resumidamente, sinceramente...
|Temáticos
|demográficamente, genéticamente, legalmente, literariamente, mentalmente, políticamente...