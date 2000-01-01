Principals adverbis i locucions adverbials
|De manera
|com, bé (ben), malament (mal), millor, pitjor, així, d'aquesta manera, a poc a poc, de pressa, dempeus, arran, sobretot, de mica en mica, de cara enlaire, comunament, difícilment, contínuament, juntament / junt, conjuntament, respectivament...
|De lloc
|on, aquí / ací, allà / allí, ençà, (a) dalt, (a) prop, lluny, enllà, pertot, enlloc, amunt, avall, avant / endavant, enrere / endarrere, endins / endintre, enfora, (a) fora...
|De temps
|ara, ara mateix, ja, encara, quan, després, més tard, demà, ahir, avui, sovint, de tant en tant, aviat / prompte, tard, d'hora, sempre, mai, abans, de seguida / tot seguit, enguany, momentàniament, breument, sovint, actualment, recentment, freqüentment, habitualment, a/de vegades, a voltes, de moment, diàriament / setmanalment..., excepcionalment, mentrestant, aleshores...
|De quantitat
|més, menys, molt, poc, bastant, massa, gaire, força, prou, gens, tant, tan, absolutament, completament, del tot, totalment, excessivament...
|D'afirmació
|sí, prou, àdhuc, així mateix, sens dubte, i tant, de debò, ben segur, és clar...
|D'inclusió, exclusió, aproximació i particularització
|també, tampoc, fins i tot / fins, inclús, ni, ni tan sols, sols / tan sols, solament, només, únicament, exclusivament, tot just, i prou; almenys, com a mínim / màxim, quasi, gairebé, aproximadament, en certa manera, si més no, concretament / en concret...
|De negació
|no, no [...] pas, i ara!, de cap manera, en absolut...
|De possibilitat
|possiblement, potser, probablement, segurament, tal vegada, tal volta, si molt convé, qui sap, per ventura...
|D'evidència
|evidentment, aparentment, naturalment, veritablement / vertaderament / verdaderament, de veres, de veritat, de debò, pel que es veu, segons sembla, per descomptat, indubtablement, lògicament...
|De necessitat
|forçosament, irremeiablement, necessàriament, per força, costi el que costi, sigui com sigui, de totes maneres / de tota manera...
|De valoració
|afortunadament, desgraciadament, dissortadament, increïblement, lamentablement, sortosament, per sort, per fortuna...
|D'actitud
|confidencialment, francament, honradament, sincerament, succintament, ras i curt, resumidament...
|Temàtics
|demogràficament, genèticament, legalment, literàriament, tècnicament, políticament...