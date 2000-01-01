Gramàtica
Aquest apartat ofereix continguts sobre les qüestions gramaticals que poden generar més dubtes en llengua catalana. Els temes es classifiquen a partir de la categoria gramatical; hi trobareu resposta a qüestions sobre els pronoms febles, els verbs ser i estar o l'article el amb valor abstractiu i intensificador, entre altres.
Els continguts estan actualitzats d'acord amb la gramàtica de l'Institut d'Estudis Catalans; de vegades remetem a la Gramàtica bàsica i d'ús del mateix Institut per aprofundir en alguns aspectes.