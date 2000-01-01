Conjuncions i locucions conjuntives

De coordinació
|Copulatives
|i [mai e], ni, així com, i també
|Disjuntives
|o [mai u], o bé, o si no
|Adversatives
|però, ara, ara bé, tanmateix, sinó, sinó que, amb tot, no obstant [equivalent a no obstant això i això no obstant], en canvi
|Distributives
|ara... ara, sigui... sigui, (ja) sigui... o, no solament... sinó també, que... que, ni... ni, o... o, mig... mig
|Il·latives
|doncs, per tant, per consegüent, així (és que), així que, de (tal) manera que, de (tal) forma que, d'aquí que, o sigui que
|Continuatives
|doncs, (i) encara, a més, encara més, d'altra banda, així mateix, ... i tot, altrament
Observacions
Perquè els textos siguin clars i senzills, i no resultin enfarfegats innecessàriament, cal reservar la locució conjuntiva així com per a les enumeracions complexes o heterogènies (amb elements de diferents categories o, amb elements que ja incorporen la conjunció i, per evitar dificultats d'interpretació). Si una enumeració és simple, les conjuncions més adequades són i, i també.
Enumeracions simples:
Hi trobareu una variada oferta de serveis i tot el que pot afavorir el vostre progrés personal i professional [millor que una variada oferta de serveis, així com tot el que pot afavorir el vostre progrés personal i professional].
La Universitat us farà arribar a casa aquest programari amb la primera tramesa de material, i també les instruccions i indicacions per instal·lar-lo [millor que aquest programari amb la primera tramesa de material, així com les instruccions i indicacions per instal·lar-lo].
Enumeració complexa:
Hi podran participar estudiants, professors i personal de gestió en actiu o en excedència, així com empreses i institucions col·laboradores.
S'ha de distingir la conjunció adversativa sinó de si no (conjunció condicional + adverbi de negació).
La utilitat dels materials no es garanteix per l'ús d'un suport determinat, per molt innovador que sigui, sinó per la qualitat que tenen.
El grau de competència d'un professor no es valora pels seus coneixements, sinó per la seva manera de transmetre'ls.
Hi ha subcontractació no solament dels equips informàtics sinó també dels professionals.
Demaneu ajuda si no trobeu la informació que busqueu.
No es pot saber de qui és l'ingrés si no s'hi fa constar el nom.
S'han d'explicar bé; si no, ningú no els entendrà.
En preguntes retòriques, és usual fer servir la locució conjuntiva sinó amb el sentit de 'excepte' o 'només' amb sentit adversatiu, i la conjunció condicional + l'adverbi de negació si no amb verbs elidits amb sentit condicional.
En quin espai prou gran ens podem reunir sinó a l'aula magna? [en el sentit de 'Només ens podem reunir a l'aula magna', 'No ens podem reunir en cap espai excepte a l'aula magna'].
Va deixar el grup per no treballar tant. Per què si no? [en el sentit de 'Per què va deixar el grup si no va ser per no treballar tant?].
La conjunció doncs és il·lativa o continuativa; no té mai valor causal i, per tant, no s'ha de confondre amb perquè o ja que.
Suposem, doncs, que tothom qui s'ha inscrit en el curs té uns coneixements mínims.
Ha arribat tothom. Doncs ja podem començar [diferent de 'Ja podem començar perquè ha arribat tothom'].
Cal potenciar el reconeixement de la ciència, perquè [o ja que] massa sovint només ens fem ressò dels petits fracassos [i no pas
doncs].