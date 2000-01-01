Conjunciones y locuciones conjuntivas

De coordinación
Cuadro general
|Copulativas
|y, e, ni, así como, y también
|Disyuntivas
o, u, o bien, o si no
|Adversativas
pero, ahora, ahora bien, sin embargo, sino, en cambio, no obstante, excepto, salvo, menos
|Distributivas
|ora... ora, ya... ya, bien... (o) bien, no solamente... sino también, que... que, ni... ni, o... o
|Ilativas
|pues, por tanto, por consiguiente, así (es que), así que, de (tal) modo que, de (tal) forma que, de ahí que, o sea que
|Continuativas
|pues, aún, además, aún más, por otra parte, asimismo, de otro modo
|Explicativas
|es decir, o sea