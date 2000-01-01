Campus

Conjunciones y locuciones conjuntivas

De coordinación

Cuadro general

Copulativasy, e, ni, así como, y también
Disyuntivas
o, u, o bien, o si no
Adversativas
pero, ahora, ahora bien, sin embargo, sino, en cambio, no obstante, excepto, salvo, menos
Distributivasora... ora, ya... ya, bien... (o) bien, no solamente... sino también, que... que, ni... ni, o... o
Ilativaspues, por tanto, por consiguiente, así (es que), así que, de (tal) modo que, de (tal) forma que, de ahí que, o sea que
Continuativas pues, aún, además, aún más, por otra parte, asimismo, de otro modo
Explicativases decir, o sea

De subordinación

Cuadro general
 
Completivas
que, si, como
Temporales
cuando, en cuanto, antes de que, después de que, mientras (que), que, siempre que, hasta que, tan pronto como, desde que
Locativas
allá donde, allí donde, donde
Modales
como, como si, así como, tal como, según (que), sin que, a medida que
Comparativas
tan… como, tanto... como, más... que, cuanto menos... menos, cuanto menos... más, cuanto más... menos, cuanto más... más
Concesivas
aunque, pese a que, a pesar de que, por más que, por mucho que, si bien, mal que
Consecutivas
que, tanto... que, tan... que, de (tal) manera que, demasiado/bastante/muy... para que, hasta el punto de que
Condicionales
si, puesto que, solo que, mientras (que), siempre que, en caso de que, si acaso, a menos que, a no ser que, salvo que
Causales
porque, ya que, dado que, pues, puesto que, como sea que, debido a que, luego
Finalesporque, con el fin de que, con tal de que, que

Usos

1. Salvo en el registro epistolar, el administrativo y el jurídico, hay que evitar la supresión de la conjunción que ante una oración subordinada sustantiva: 

  • Esperamos os vaya todo bien.
  • Esperamos que os vaya todo bien.
  • Supongo te habrás matriculado.
  • Supongo que te habrás matriculado. 
  • Deseamos disfruten de una agradable velada.
  • Deseamos que disfruten de una agradable velada.

2. En oraciones comparativas de desigualdad, cuando el segundo término de la comparación es una subordinada sustantiva es incorrecto suprimir la conjunción que:

Es mejor que vayas tú que vengan ellos.

Es mejor que vayas tú que que vengan ellos.

Si quiere evitarse la repetición que que, puede utilizarse un no expletivo:

Es mejor que vayas tú que no que vengan ellos.

No es recomendable sustituir la conjunción comparativa que por la preposición a, salvo en frases con el adjetivo preferible

Es mejor que vayas tú a que vengan ellos.

Es mejor que vayas tú que (no) que vengan ellos.

Es preferible que vayas tú a que vengan ellos.

3. Hay que evitar el uso de locuciones conjuntivas incorrectas o no recomendables:

  • a condición que por a condición de que, con la condición de que
  • a menos de que por a menos que (también a menos de)
  • así es que por así que
  • de modo y manera que por de modo que, de manera que
  • en cuanto que por en cuanto
  • no obstante de por no obstante
  • por cuanto que por por cuanto
  • una vez (= tan pronto) por una vez que (tan pronto como)
Son correctas las locuciones conjuntivas después que y después de que, antes que y antes de que.
 

4. No deben confundirse porque, porqué, por que y por qué:

porque
Conjunción que introduce una causa y equivale a puesto que, dado que, ya que:
  • Lo he hecho porque era necesario.
porqué
Sustantivo que significa causa, razón, motivo:
  • Este artículo explica el porqué del valor artístico de Velázquez.
por que 
Combinación de la preposición por y el pronombre relativo que:
  • Ese es el motivo por (el) que decidió presentarse a las elecciones.
  • Esa es la causa por (la) que decidió presentarse a las elecciones.
  • Ese es el hecho por (el) que los juzgan.
  • Esos son los hechos por (los) que los juzgan.
Combinación de la preposición por exigida por el verbo o el adjetivo y la conjunción que:
  • Se caracteriza por que no come con la boca [caracterizarse por algo].
  • Debe velar por que todo esté en orden [velar por algo].
por qué 
Combinación de la preposición por y el pronombre interrogativo qué utilizada para introducir preguntas:
  • ¿Por qué lo hiciste? [pregunta directa]
  • Quisiera saber por qué lo hiciste [pregunta indirecta].
 

Puede escribirse porque o por que en contextos en los que se expresa una reacción orientada hacia el futuro, con verbos como apostar, brindar, votar, rogar, rezar, esforzarse, pelear, dar la vida, preocuparse (por algo del futuro): 

  • Brindaron por que le fuera muy bien.
  • Brindaron porque le fuera muy bien.
  • Se preocupa por que todo el mundo esté bien.
  • Se preocupa porque todo el mundo esté bien.

5. La conjunción o debe cambiarse por u si la palabra que le sigue empieza con el sonido /o/. El criterio para escribir u es exclusivamente fonético y no ortográfico: 

siete u ocho [palabra escrita con o- inicial]

mujeres u hombres [palabra escrita con ho- inicial] 

70 u 80 [cifra leída con /o/ inicial]

perfume u eau de parfum [palabra extranjera leída con /o/ inicial]

Backstreet Boys o One Direction [palabra extranjera no leída con /o/ inicial]

6. La conjunción y debe cambiarse por e si la palabra que le sigue empieza con el sonido /i/ pleno. El criterio para escribir e es exclusivamente fonético y no ortográfico: 

trabajadora e inteligente [palabra escrita con i- inicial]

trucos de magia e hipnosis [palabra escrita con hi- inicial]

Sanz e Yrigoyen [palabra escrita con y- vocálica inicial]

los símbolos > e =  [símbolo leído con /i/ inicial]

Nicole Kidman e Ewan McGregor [palabra extranjera leída con /i/ inicial]

invasiones napoleónica y hitleriana [palabra extranjera no leída con /i/ inicial]

En los casos de diptongo, se mantiene la y

plantas y hierbas [palabra no leída con /i/ plena]

cloro y iodo [palabra no leída con /i/ plena]

La palabra ion y sus derivadas y la palabra hiato pueden articularse con diptongo o no, por lo que pueden unirse con y o con e

  • agua alcalina y ionizada [pronunciada /ió - ni - za - da/]
  • agua alcalina e ionizada [pronunciada /i - o - ni - za - da/]
  • diptongo y hiato [pronunciado /iá - to/]
  • diptongo e hiato [pronunciado /i - a - to/]

Cuando la conjunción y tiene valor de adverbio en oraciones interrogativas es tónica y no se sustituye por e:

¿Y Irene? [queriendo expresar ¿Cómo está Irene? o ¿Dónde está Irene?]

7. No debe utilizarse la expresión y/o, pues la conjunción o puede expresar ambos valores (suma o alternativa), salvo que sea imprescindible para evitar ambigüedades en contextos muy técnicos (administrativos, jurídicos o científicos): 

Los programas y/o tratamientos de los agresores.

Los programas o tratamientos de los agresores.

8. Se escribe la conjunción sino en contextos en los que se ha negado la frase anterior y en contextos en los que equivale a 'más que' o 'excepto': 

No lo ha hecho Juan, sino Pedro.

No quería sino volver a casa.