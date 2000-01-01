Interrogatiu (o relatiu) + infinitiu (què dir, com fer)
En registres formals es pot usar la construcció d'interrogatiu (o relatiu) + infinitiu quan el subjecte és animat i el comparteix amb el verb de l'oració de la qual depèn.
No sap com fer-ho per arribar a temps.
S'ha quedat sense saber què dir després de tot el que li han explicat.
Li agradaria saber amb qui anar que sigui digne de confiança.
Però quan l'infinitiu no té un subjecte clar és preferible substituir la construcció d'interrogatiu (o relatiu) + infinitiu per un verb conjugat, o posar-hi un auxiliar modal (poder, haver de, etc., segons el sentit).
Cal saber per on es passa per arribar al cim i amb què es va fins al refugi [millor que per on passar ... amb què anar].
Dona informació de com es pot utilitzar [o com s'utilitza] internet per... [millor que com utilitzar].
Us enviarem una guia hipertextual sobre com s'escriuen informes [millor que com escriure].
Es treballarà en un espai específic on es pugui informar del grau de servei i de les possibles disfuncions [millor que on poder].
Amb tot, aquesta construcció (interrogatiu o relatiu + infinitiu) es pot usar en enunciats no oracionals (sense verb principal), com ara en títols i en altres contextos en què la manca d'espai o la necessitat de concisió puguin ser determinants.
El títol de la conferència és "Com definir una estratègia guanyadora".
Què visitar / On dormir / Com arribar-hi [pestanyes de pàgina web].