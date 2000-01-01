El verbo es la pieza fundamental de la oración. A continuación se presentan algunas cuestiones que hay que tener en cuenta respecto al uso de los verbos.

1. Una oración tiene que tener necesariamente un verbo principal. Por lo tanto, no se debe emplear el infinitivo de generalización que no se apoya en ningún verbo conjugado:

Finalmente, solo recordar …

… Finalmente, es preciso / es necesario / cabe recordar… De momento, señalar que esta prosa…

que esta prosa… De momento, conviene / podemos / cabe señalar que esta prosa… Al comité organizador, darle las gracias por su esfuerzo…

las gracias por su esfuerzo… Al comité organizador, me gustaría darle las gracias por su esfuerzo…

2. No se debe abusar de los sustantivos deverbales (esto es, sustantivos que derivan de un verbo), en especial si se acumulan varios sintagmas nominales:

Tomamos la decisión de la salida .

. Tomamos la decisión de salir. Se aplicaron medidas represivas encaminadas a la desestabilización del país.

del país. Se aplicaron medidas represivas encaminadas a desestabilizar el país. La proteína ayuda a la formación de músculos.

de músculos. La proteína ayuda a formar músculos. Leer incita a la reflexión y ayuda a la mejora del hábito de pensar.

del hábito de pensar. Leer incita a la reflexión y ayuda a mejorar el hábito de pensar.

3. Algunos verbos rigen una preposición específica, por ejemplo dedicarse a, preocuparse por, soñar con, etc. Cuando aparecen varios verbos seguidos y cada uno rige una preposición diferente, hay que mantener el régimen de cada verbo siempre que no resulte forzado:

Se dedica y se preocupa por el arte. Se dedica al arte y se preocupa por él.

Esta norma debe aplicarse también a los adjetivos deverbales (adjetivos que provienen de un participio) que rigen preposiciones diferentes:

Documentos procedentes y relacionados con la fusión. Documentos procedentes de la fusión y relacionados con ella.

Como excepción, se pueden coordinar (es decir, unir con una conjunción) dos verbos que rigen preposiciones diferentes cuando existe una vinculación semántica entre ellos:

subir a + bajar de → subir y bajar del autobús entrar en + salir de → entrar y salir de casa meter en + sacar de → meter y sacar cosas del trastero ir a + volver de → ir y volver de Barcelona

4. Las oraciones subordinadas sustantivas (que + verbo conjugado) deben ir en modo indicativo o subjuntivo según el verbo principal o la expresión introductores de la subordinada. Los siguientes grupos rigen subjuntivo:

Voluntad desear que, necesitar que, hacer falta que Influencia pedir que, rogar que, solicitar que, aconsejar que, prohibir que, ordenar que Probabilidad dudar que, ser (im)probable/(im)posible que Opinión o creencia negada no creer que, no pensar que, no dar por hecho que, no constar que Valoración temer que, encantar que, preocupar que, consolar que, interesar que, bastar que

No nos consta que haya habido ningún error en la tramitación del expediente. Al Gobierno le interesa que de esta crisis salga una institución reforzada.

Los verbos y expresiones que expresan seguridad y presentan la información de la subordinada como un hecho rigen indicativo:

Nos consta que ha habido un error en la tramitación del expediente. El Gobierno sabe que de esta crisis va a salir una institución reforzada.

5. Algunos verbos son siempre pronominales, como por ejemplo atreverse, quejarse, arrepentirse o resfriarse. Otros presentan alternancias, en cuyo caso hay que prestar especial atención a su uso como pronominal o no pronominal:

Este político comunica bien con el electorado. Este político se comunica bien con el electorado. Esta sala comunica con el jardín a través de un pórtico.

De la misma manera, hay que respetar el uso personal o impersonal de los verbos, como se explica en el siguiente apartado sobre el verbo haber.