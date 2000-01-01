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Verbos

Observaciones

El verbo es la pieza fundamental de la oración. A continuación se presentan algunas cuestiones que hay que tener en cuenta respecto al uso de los verbos.

1. Una oración tiene que tener necesariamente un verbo principal. Por lo tanto, no se debe emplear el infinitivo de generalización que no se apoya en ningún verbo conjugado:

  • Finalmente, solo recordar
  • Finalmente, es preciso / es necesario / cabe recordar
  • De momento, señalar que esta prosa…
  • De momento, conviene / podemos / cabe señalar que esta prosa…
  • Al comité organizador, darle las gracias por su esfuerzo…
  • Al comité organizador, me gustaría darle las gracias por su esfuerzo…

2. No se debe abusar de los sustantivos deverbales (esto es, sustantivos que derivan de un verbo), en especial si se acumulan varios sintagmas nominales:

  • Tomamos la decisión de la salida.
  • Tomamos la decisión de salir.
  • Se aplicaron medidas represivas encaminadas a la desestabilización del país.
  • Se aplicaron medidas represivas encaminadas a desestabilizar el país.
  • La proteína ayuda a la formación de músculos.
  • La proteína ayuda a formar músculos.
  • Leer incita a la reflexión y ayuda a la mejora del hábito de pensar.
  • Leer incita a la reflexión y ayuda a mejorar el hábito de pensar.

3. Algunos verbos rigen una preposición específica, por ejemplo dedicarse a, preocuparse por, soñar con, etc. Cuando aparecen varios verbos seguidos y cada uno rige una preposición diferente, hay que mantener el régimen de cada verbo siempre que no resulte forzado:

Se dedica y se preocupa por el arte.

Se dedica al arte y se preocupa por él.

Esta norma debe aplicarse también a los adjetivos deverbales (adjetivos que provienen de un participio) que rigen preposiciones diferentes:

Documentos procedentes y relacionados con la fusión.

Documentos procedentes de la fusión y relacionados con ella.

Como excepción, se pueden coordinar (es decir, unir con una conjunción) dos verbos que rigen preposiciones diferentes cuando existe una vinculación semántica entre ellos:

subir a + bajar de → subir y bajar del autobús

entrar en + salir de → entrar y salir de casa

meter en + sacar de → meter y sacar cosas del trastero

ir a + volver de → ir y volver de Barcelona

4. Las oraciones subordinadas sustantivas (que + verbo conjugado) deben ir en modo indicativo o subjuntivo según el verbo principal o la expresión introductores de la subordinada. Los siguientes grupos rigen subjuntivo:

Voluntaddesear que, necesitar que, hacer falta que
Influenciapedir que, rogar que, solicitar que, aconsejar que, prohibir que, ordenar que
Probabilidaddudar que, ser (im)probable/(im)posible que
Opinión o creencia negadano creer que, no pensar que, no dar por hecho que, no constar que
Valoracióntemer que, encantar que, preocupar que, consolar que, interesar que, bastar que

 

No nos consta que haya habido ningún error en la tramitación del expediente.

Al Gobierno le interesa que de esta crisis salga una institución reforzada.

Los verbos y expresiones que expresan seguridad y presentan la información de la subordinada como un hecho rigen indicativo:

Nos consta que ha habido un error en la tramitación del expediente.

El Gobierno sabe que de esta crisis va a salir una institución reforzada.

5. Algunos verbos son siempre pronominales, como por ejemplo atreverse, quejarse, arrepentirse o resfriarse. Otros presentan alternancias, en cuyo caso hay que prestar especial atención a su uso como pronominal o no pronominal:

Este político comunica bien con el electorado.

Este político se comunica bien con el electorado.

Esta sala comunica con el jardín a través de un pórtico.
De la misma manera, hay que respetar el uso personal o impersonal de los verbos, como se explica en el siguiente apartado sobre el verbo haber.

Verbo haber

El verbo haber es un verbo especial porque solo se utiliza su conjugación completa cuando funciona como auxiliar de tiempos compuestos (ha acabado / hemos acabado / han acabado) y cuando aparece en la perífrasis haber + de (ha de acabar / hemos de acabar / han de acabar). En todos los demás casos se trata de un verbo impersonal que indica existencia y para el que hay que recordar lo siguiente:
 

1. No debe concordar en número con ningún nombre o pronombre de la oración, es decir, siempre va en singular, de la misma manera que en presente solo se utiliza la forma singular hay:

  • Han muchos exámenes en el tercer trimestre.
  • Hay muchos exámenes en el tercer trimestre.
  • Hubieron muchos exámenes en el tercer trimestre.
  • Hubo muchos exámenes en el tercer trimestre.
  • En esta zona han habido más de mil infecciones en el último mes.
  • En esta zona ha habido más de mil infecciones en el último mes.
  • Habrán quienes piensen…
  • Habrá quienes piensen…

2. No debe concordar en persona con ningún nombre o pronombre de la oración, es decir, siempre va en tercera persona. Si se desea expresar existencia referida a la primera o segunda persona, hay que recurrir a otros verbos como ser o estar:

En la reunión habíamos catorce miembros.

En la reunión éramos/estábamos catorce miembros.

3. Igualmente, hay que evitar concordancias incorrectas en las perífrasis verbales con haber como verbo principal en gerundio o infinitivo:

  • A pesar del plan de actuación, siguen habiendo problemas.
  • A pesar del plan de actuación, sigue habiendo problemas.
  • Deben de haber treinta estudiantes matriculados.
  • Debe de haber treinta estudiantes matriculados.
  • En la última evaluación es donde suelen haber más dificultades.
  • En la última evaluación es donde suele haber más dificultades.
  • En los últimos años vienen habiendo menos matriculaciones en ciencias puras.
  • En los últimos años viene habiendo menos matriculaciones en ciencias puras.

Gerundio

El gerundio es una forma impersonal del verbo que aparece fundamentalmente con tres valores: perifrástico, adverbial y adjetival. A continuación se presentan algunas cuestiones sobre su uso.
 

1. Gerundio perifrástico

El gerundio aparece frecuentemente en perífrasis del tipo ir + gerundio, venir + gerundio, seguir + gerundio y estar + gerundio. Esta última no tiene únicamente valor de presente, como en inglés, sino que expresa una acción repetida o durativa, o una idea de estado. Por tanto, si solo se pretende indicar una acción momentánea, se debe optar por el presente simple:

  • El árbitro está enseñando la tarjeta amarilla.
  • El árbitro enseña la tarjeta amarilla.
  • Le estamos abonando en su cuenta la cantidad de dos mil pesos.
  • Le abonamos en su cuenta la cantidad de dos mil pesos.

La construcción estar siendo + participio es un anglicismo sintáctico y hay que procurar evitarla:

  • El proyecto está siendo elaborado por una comisión de expertos.
  • Una comisión de expertos está elaborando el proyecto.
  • La ley está siendo discutida en el Parlamento.
  • Se está discutiendo la ley en el Parlamento.

2. Gerundio adverbial

El gerundio adverbial marca una conexión semántica entre dos acciones (la del propio gerundio y la del verbo principal). Esta conexión puede tener distintos valores:
 
Manera: cómo surge la acción principalEntró en el autobús corriendo.
Medio: trayectoria seguida para llegar a la acción principalAprendió turco viendo telenovelas.
Simultaneidad: solapamiento entre dos acciones independientesTiene por costumbre afeitarse cantando.
Causa: motivo por el que se realiza la acción principalSabiendo que llegaba tarde, llamó a un taxi.
 

No se debe usar el gerundio con valor de posterioridad o consecuencia:

  • Cayó rompiéndose un dedo.
  • Cayendo se rompió un dedo.
  • Se matriculó en 1980 licenciándose cinco años después.
  • Se matriculó en 1980 y se licenció cinco años después.
  • Causó efectos inflacionistas perjudicando a las clases populares.
  • Causó efectos inflacionistas y perjudicó a las clases populares.

3. Gerundio adjetival

El gerundio puede funcionar como adjetivo en distintos casos:

  • Con verbos de percepción, representación o imaginación:

Vi a los niños jugando en la cocina y tirando la harina por el suelo.

Me acuerdo de mi abuela preparando pollo con almendras.
  • Como equivalente de una oración de relativo explicativa:
Mi hermano, viendo la situación, decidió dejar el trabajo y mudarse.
  • Como descripción de una imagen:

A la izquierda, la galardonada posando junto con los demás finalistas.

El cuadro representa a un tigre saliendo de la boca de un pez.

No se debe usar el gerundio con valor de adjetivo especificativo. En este caso debe sustituirse por una oración de relativo o un grupo preposicional:

  • La policía confiscó un paquete conteniendo droga.
  • La policía confiscó un paquete que contenía droga.
  • Una nueva ley reformando el plan de enseñanza pública.
  • Una nueva ley para reformar el plan de enseñanza pública.

Imperativo

El imperativo es una forma personal del verbo que admite todas las personas menos la primera del singular. A modo de ejemplo presentamos las formas de los verbos decir, ir y ser:
 
di, ve, sé
usted, él, elladiga, vaya, sea
nosotros/asdigamos, vayamos, seamos
vosotros/asdecid, id, sed
ustedes, ellos/asdigan, vayan, sean
 

Algunas de sus formas pueden suscitar dudas y, de hecho, es frecuente encontrar incorrecciones por diversos motivos. A continuación presentamos algunos casos:

  • Ves a llamar a María.
  • Ve a llamar a María [porque la segunda persona del imperativo de ir es ve, y no ves].
  • Me lo explique otra vez.
  • Explíquemelo otra vez [porque con el imperativo los pronombres han de ir en posición enclítica].
  • Estesen quietos.
  • Estense quietos [porque se trata de estén, imperativo en tercera persona plural, más el pronombre se en posición enclítica].
  • Los interesados poneos en contacto…
  • Los interesados pueden ponerse en contacto… [porque la frase está en tercera persona: no debe ponerse el verbo en segunda].

Las formas que suscitan más dificultades son, probablemente, las de la segunda persona del plural (vosotros/as). El imperativo en esta persona se conjuga con -d final y no con -r final:

  • Decirme lo que pensáis.
  • Decidme lo que pensáis.
  • Por favor, fingir que no estoy en casa.
  • Por favor, fingid que no estoy en casa.

En carteles e instrucciones es aceptable utilizar el infinitivo (con -r final) en lugar del imperativo:

No fumar.

Precalentar el horno a 200 grados.

Firmar aquí.

Cuando se usa la segunda persona del plural en imperativo en combinación con el pronombre os se pierde la -d final:

comed + os = comeos

reíd + os = reíos

sentad + os = sentaos

leed + os = leeos

En el caso del verbo ir existen dos opciones:

forma culta: idos  

forma coloquial válida: iros

Concordancia entre sujeto y verbo

La concordancia entre sujeto y verbo en una oración puede ser fuente de dudas, y en algunos casos es correcta más de una posibilidad. A continuación se presentan algunos casos de interés. 
 

1. Concordancia de número

Se puede concordar tanto en singular como en plural cuando el sujeto se refiere a una colectividad heterogénea, como mayoría, multitud, centenar, mitad, conjunto, 24 %, etc.:

  • La mayoría de los españoles votó al partido de nueva creación.
  • La mayoría de los españoles que se acercaron a las urnas el pasado domingo votaron al partido de nuevo creación.
  • Una gran multitud de personas abarrotó la sala.
  • Una gran multitud de personas se levantaron exaltadas para aclamar a su candidato.
  • Un 16 % de los encuestados opinó en contra.
  • Un 7 % de los jubilados presentaban la declaración de la renta en el mes de mayo.

Se prefiere concordar en plural cuando el verbo es copulativo:

La mayoría de las personas son sinceras.

Buena parte de los participantes estaban cansados.

El 20 % de las alumnas son mayores de treinta años.

Lo que te envié son los expedientes que quedan por revisar.

Se prefiere concordar en plural si los cuantificadores infinidad, cantidad, multitud… se utilizan sin determinante:

Multitud de especies están en peligro.

Existen infinidad de posibilidades de que suceda.

Cantidad de personas acudieron a recibirla.

Se debe concordar en singular cuando el sujeto es un sustantivo que designa una colectividad homogénea u organizada como tribunal, comité o claustro:

Un comité de expertos en la materia estudiará el hallazgo.

Se debe concordar en singular cuando el sujeto singular está incrementado con un inciso encabezado por además de, junto con, etc.:

Este libro, junto con la documentación que pedí, debe llegar en el plazo acordado.

Si se quiere dar la misma relevancia a todos los componentes, deben coordinarse los sustantivos:

Este libro y la documentación que pedí deben llegar en el plazo acordado.

2. Concordancia de género

Hay que evitar la discordancia entre sujeto y atributo que a menudo se establece en construcciones como las siguientes:

  • Está previsto la realización de un nuevo tramo de la autovía.
  • Está prevista la realización de un nuevo tramo de la autovía.
  • Es necesario la aprobación de un nuevo proyecto de ley.
  • Es necesaria la aprobación de un nuevo proyecto de ley.
  • Es preciso la separación de poderes en un estado democrático.
  • Es precisa la separación de poderes en un estado democrático.

Construcciones pasivas

La pasiva es una voz personal en la que el foco se aleja, total o parcialmente, del agente. Existen dos tipos de construcciones pasivas: la perifrástica (ser + participio) y la refleja (se + verbo activo). A continuación se presentan algunas cuestiones de interés:
 

1. Pasiva perifrástica

En líneas generales, no hay que abusar de la pasiva perifrástica. Si se conoce al agente, es preferible redactar la oración en voz activa:

Ha sido dicho por el director que...

El director ha dicho que…

Si no se conoce al agente o este no es relevante, se puede optar por la pasiva refleja:

Mandó los resultados al laboratorio para que puedan ser analizados.

Mandó los resultados al laboratorio para que puedan analizarse.

En ocasiones es preferible optar por la pasiva perifrástica, como en el ejemplo siguiente, dado que con la refleja no es posible colocar el complemento agente:

Está prohibido comer carne si no se ha sacrificado por parte de expertos.

Está prohibido comer carne si no ha sido sacrificada por expertos.

2. Pasiva refleja

En ocasiones, se producen errores de concordancia verbal por confundir oraciones de pasiva refleja con oraciones impersonales. Las oraciones impersonales no tienen sujeto y su verbo solo puede estar en tercera persona del singular; las oraciones de pasiva refleja, en cambio, pueden llevar el verbo en tercera persona del singular o del plural, concertado con el elemento nominal sobre el que recae la acción.

La confusión solo puede darse con verbos transitivos, pues son los que pueden generar ambos tipos de oraciones:

- Si el elemento nominal sobre el que recae la acción verbal expresa cosa, debe utilizarse la pasiva refleja; y el verbo irá en singular si dicho elemento nominal es singular, y en plural si el elemento es plural.

Se retomará el trabajo cuanto antes.

Se retomarán los trabajos cuanto antes.

- Si el elemento nominal sobre el que recae la acción expresa persona y no va precedido de la preposición a, se emplea también la pasiva refleja, con verbo en singular o en plural.

Se busca un actor.

Se buscan actores.

    - Si el elemento nominal sobre el que recae la acción expresa persona y va precedido de la preposición a, debe utilizarse la construcción impersonal, y el verbo irá en tercera personal del singular tanto si el elemento nominal es singular como si es plural.

    • Entre el profesorado se valora mucho a los catedráticos.
    • Se interrogó a quienes presenciaron el accidente.
    • Se entrevistó a la candidata.
    • Se busca a unos actores que actuaron en aquel teatro aquella noche.
    • Hoy se han citado a varias personas.
    • Hoy se ha citado a varias personas.
    • Se invitarán a los embajadores.
    • Se invitará a los embajadores.

    También deben evitarse concordancias erróneas de verbos plenos que se confunden con auxiliares de perífrasis verbales en construcciones de pasiva refleja:

    Se deseaban conseguir los permisos necesarios.

    Se deseaba conseguir los permisos necesarios.