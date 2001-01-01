Preposicions i locucions prepositives

Quadre general i observacions
|Febles (sense accent tònic)
|a, amb, de, en, per, per a
|Fortes (amb accent tònic)
|Simples
|abans, arran, arreu, contra, dalt, damunt, darrere, davall, davant, deçà, dellà, després, dins, dintre, durant, enfront, enmig, entorn, entremig, entre, vers / envers, excepte, fora, llevat, lluny, malgrat, menys, mitjançant, prop, rere, segons, sense, sobre, sota, tret, vora
|Compostes
|cap a, com a, des de, fins a
|Principals locucions prepositives
|a base de / a còpia de, a causa de / degut a, a conseqüència de, a diferència de, a excepció de, a falta de, a favor de, a part de, a l'entorn de / al voltant de, al llarg de, a força de, a manera de / a tall de, a menys (de) que, a nivell de, a partir de, a pesar de, a propòsit de, a través de, abans de, al costat de, arran de, amb relació a / en relació amb, d'aquí a, dalt (de), damunt (de), darrere (de), davant (de), de cara a, després de, dins/dintre (de), en comptes de, enfront de, enmig de, entorn de, excepte, fora de, igual que, llevat (de), lluny de, mitjançant, pel que fa a / quant a, per mitjà de, per part de, (a) prop de, respecte a / respecte de, sobre (de), sota (de), tocant a, tret (de), (a la) vora (de)...
Accediu a la GBU per consultar la classificació de les locucions prepositives pel seu significat.
Observacions
S'han de fer servir les preposicions o locucions prepositives amb criteris de correcció i adequació.
- A nivell (de)
- Igual que
- A falta de dos dies o Quan faltaven dos dies?
- Vers i envers
- Cap a o per / amb?
- Versus, contra o enfront de?
- Arran de i a causa de
- A base de, a còpia de o a força de?
- En base a o d'acord amb?
- En relació amb, amb relació a o en relació a?
- Per mitjà de / a través de / mitjançant
- Sota o amb?
- Dins (de) o en / a?
- Sobre i sota
- La locució prepositiva a nivell (de) és adequada amb sentit físic per expressar 'una situació al mateix pla horitzontal' (Aquesta nit pot arribar a nevar a nivell del mar) però no és adequada amb valor figurat. Amb aquest valor podem recórrer a una altra preposició o locució prepositiva o un adverbi, segons el cas. Sovint n'hi haurà prou amb eliminar la locució.
Col·locarem els quadres de l'exposició a nivell de la vista perquè el públic els pugui admirar bé [correcte].
Pel que fa a recursos destinats a investigació, les mancances encara són més greus [i no pas
a nivell de].
Aquesta escola de negocis és famosa mundialment [i no pas
a nivell mundial].
Cal que resolguem de seguida els problemes administratius [i no pas
a nivell administratiu].
- Amb el sentit d'igualtat, la locució prepositiva més adequada en els registres formals és igual que. Cal reservar per als registres molt formals la locució a l'igual de i evitar la locució híbrida *a l'igual que, que és incorrecta.
Igual que les millors universitats d'Europa, la UOC té una concepció de l'ensenyament que dona protagonisme a l'estudiant [millor que a l'igual de i no pas
a l'igual que].
- Amb sentit temporal, la construcció a falta de + període de temps no és adequada en registres formals com l'acadèmic. Amb aquest sentit podem fer servir la construcció quan + verb conjugat + període de temps.
La confirmació que hi assistiria el conseller d'Investigació i Ciència va arribar quan faltaven dos dies perquè comencés el congrés [i no pas
a falta de].
- Vers i envers poden tenir un sentit posicional o físic; amb aquest valor, però, el seu ús queda restringit als registres molt formals. Amb aquest sentit, és millor fer servir, segons els casos, a, cap a, per, etc.
L'aulari donarà a la plaça i tindrà molt bona il·luminació [millor que vers la plaça].
El poeta va marxar a / cap a l'exili el febrer del 1938 i no se'n va tenir cap més notícia fins al final de la guerra [millor que vers l'exili o envers l'exili].
En sentit abstracte o figurat ('en allò que concerneix algú o alguna cosa') vers i envers són preposicions adequades.
Tot això es fa caminant i suscitant la curiositat envers el futur [millor que cap al].
El rector va mostrar el seu agraïment envers el catedràtic [millor que cap al].
- No s'ha d'abusar de la locució prepositiva cap a en detriment de per o amb.
Té molt de respecte pels clàssics [i no pas
cap als].
Trien empreses que tinguin una sensibilitat especial amb el Tercer Món [i no pas
cap al].
- Així mateix, amb el sentit d'oposició, la preposició llatina versus (abreujada vs o vs.) és adequada en alguns llenguatges d'especialitat, però en registres formals com l'acadèmic cal no abusar-ne; és millor optar per preposicions o locucions prepositives més clares i adequades com contra o enfront de. Sovint també serà una bona solució la conjunció disjuntiva o. D'altra banda, no s'ha d'abusar de la preposició davant amb aquest mateix sentit d'oposició per no empobrir semànticament el text.
Pel que fa a la qüestió dels drets dels ciutadans enfront del manteniment de l'ordre, què ha de prioritzar un bon governant [i no pas
versus elni davant del]?
Coneixement passiu o experiència viscuda? El dilema a les aules del segle xxi està servit [i no pas
vs.ni davant d'].
- Les locucions arran de i a causa de són adequades amb sentit causal. Cal evitar la forma incorrecta *arrel de. D'altra banda, no s'ha d'abusar de la preposició després amb aquest mateix sentit per no empobrir semànticament el text.
Les protestes populars es desfermaren arran de la detenció de l'activista LGTBI [i no pas
arrel deni després de].
La connexió a internet al campus va estar interrompuda durant dues hores a causa d'un tall en el fluid elèctric [i no pas
després d'].
- La locució prepositiva a base de és correcta quan significa 'prenent com a fonament'. Amb el sentit d'insistència o repetició les locucions prepositives adequades són a còpia de i a força de.
Se servirà un àpat a base de peix i verdures fresques [correcte].
A còpia d'insistir [i també A força d'] en les seves reclamacions, les sufragistes aconseguiren que les dones poguessin votar [i no pas
a base d'].
- Amb el sentit de 'tenint com a base o element de referència' no és adequada la locució *en base a. Amb aquest sentit podem recórrer a locucions com ara d'acord amb, a partir de / partint de o segons, entre d'altres.
D'acord amb la normativa, aquest any cal renovar dues vocalies [i no pas
en base a].
Aquesta afirmació no és fàcil d'argumentar partint dels postulats econòmics habituals [i no pas
en base a].
Segons els resultats que ofereixi l'estudi, prendrem una decisió o una altra [i no pas
en base a].
- Amb valor gramatical, en els registres formals com l'acadèmic fem servir les locucions prepositives en relació amb i amb relació a. La construcció híbrida *en relació a no és adequada.
En relació amb els nous pressupostos, el diputat va formular un seguit de preguntes parlamentàries [i no pas
en relació a].
Amb relació a això, us hem de dir que hi estem plenament en desacord [i no pas
en relació a].
- Per no recarregar innecessàriament el text, no s'ha d'abusar de per mitjà de, a través de, mitjançant amb el valor de amb o per.
Només hi poden aspirar els estudiants que obtinguin, per convalidació o adaptació, un mínim de trenta crèdits [millor que per mitjà de o a través de].
Si no trobeu la informació que cerqueu, la podeu demanar amb aquest formulari [millor que mitjançant o a través d'].
El pagament es farà efectiu per transferència bancària [millor que a través de].
- S'ha d'evitar l'ús d'una preposició per una altra, a vegades per calc d'altres llengües.
- No s'ha de fer servir sota per amb:
Volen saber amb quins criteris es decideix quins estudis s'oferiran [i no pas
sota].
Amb el lema "Endavant", aquest seminari va aplegar representants de diverses universitats [i no pas
Sota].
- No s'ha d'abusar de dins (de) per en o a:
Tenen àmplia experiència i prestigi en el sector [millor que dins].
Formarà professionals competents en l'àmbit de la societat de la informació [millor que dins].
- L'ús de la preposició sobre és adequat amb el sentit de 'superioritat' o 'prevalença' i el de sota (i no pas
baix), amb el sentit de 'inferioritat' o 'sotmetiment':
La voluntat de la majoria ha de prevaler sobre els capricis d'uns pocs [correcte].
La llengua catalana a Menorca va patir molt sota la influència de l'anglès durant el domini britànic de l'illa [correcte].
L'art i la cultura ressorgiren a Florència sota la protecció dels Médici [i no pas
baix].