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Preposiciones y locuciones preposicionales

Principales preposiciones y locuciones preposicionales

Cuadro general 
 
Lista generala, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, so, sobre, tras, versus, vía
Principales locuciones preposicionalesa base de, a causa de, a consecuencia de, a diferencia de, a excepción de, a falta de, a favor de, a fuerza de, al lado de, a lo largo de, a (la) manera de, a partir de, a pesar de, a propósito de, a través de, a raíz de, acerca de, alrededor de, antes de, aparte de, cerca de, con respecto a/de, de aquí a, de cara a, debajo de, debido a, delante de, dentro de, después de, detrás, de, en cuanto a, en lugar de, en relación con / con relación a, en vez de, encima de, enfrente de, lejos de, por medio de, por parte de, respecto a/de...

Observaciones

1. Hay que emplear las preposiciones y locuciones preposicionales correctamente y evitar las interferencias con otras lenguas:

  • A parte de cumplimentarlo tienes que sellarlo.
  • Aparte de cumplimentarlo tienes que sellarlo.
  • Hay aspirantes que tienen entorno a cinco años de experiencia.
  • Hay aspirantes que tienen en torno a cinco años de experiencia.
  • Ese protocolo no se aplica des de 2005.
  • Ese protocolo no se aplica desde 2005.
  • De acuerdo al informe del vicerrector, la norma no tiene base jurídica.
  • De acuerdo con el informe del vicerrector, la norma no tiene base jurídica.
  • La conductora circulaba a más de 140 kilómetros a la hora.
  • La conductora circulaba a más de 140 kilómetros por hora.
  • Planteó la demanda en función a sus intereses.
  • Planteó la demanda en función de sus intereses.

2. Hay que emplear la preposición correcta que rija el verbo, el sustantivo o el adjetivo:

  • A lo que se ve.
  • Por lo que se ve.
  • Atentado al presidente.
  • Atentado contra el presidente.
  • Obstinarse por/a… 
  • Obstinarse en
  • Querellarse con
  • Querellarse contra...
  • Pastillas para el mareo.
  • Pastillas contra el mareo.
  • Sacar seis puntos sobre diez.
  • Sacar seis puntos de diez.

3. No debe eliminarse la preposición cuando sea obligatoria:

Lo que no se comprometió es a contratarlo.

A lo que no se comprometió es a contratarlo.

4. Hay que sustituir la preposición a por la preposición de en galicismos como los siguientes:

  • Máquina a vapor
  • Máquina de vapor
  • Transistor a pilas
  • Transistor de pilas
  • Motor a gasolina
  • Motor de gasolina
  • Motor a reacción
  • Motor de reacción

5. Los adverbios arriba, abajo, adentro, adelante, atrás, afuera, aquí, ahí, allí no requieren la preposición a por redundante:

  • de arriba a abajo
  • de arriba abajo
  • de dentro a afuera
  • de dentro afuera
  • de adelante a atrás
  • de adelante atrás
  • de atrás a adelante
  • de atrás adelante
  • boca a abajo
  • boca abajo
  • boca a arriba
  • boca arriba
  • Vamos a allí.
  • Vamos allí.

6. Es incorrecto introducir los complementos de los verbos rehusar, conllevar y abdicar con la preposición a:

  • Rehusó a volver a la universidad.
  • Rehusó volver a la universidad.
  • Lo que conlleva a elevar las tasas.
  • Lo que conlleva elevar las tasas.
  • El rey decidió abdicar al trono.
  • El rey decidió abdicar el trono / abdicar del trono.

7. Se recomienda sustituir la preposición de origen latino versus por contra o frente a:

Inversión directa en acciones versus fondo de inversión.

Inversión directa en acciones frente a fondo de inversión.

8. Hay que evitar la utilización de la preposición vía en complementos nominales que no designan lugares y sustituirla por mediante o a través de:

​Varios bancos están interesados en comprar bonos vía la Bolsa de Valores.

Varios bancos están interesados en comprar bonos mediante la Bolsa de Valores.

9. No debe omitirse la preposición por delante de la palabra vía cuando esta precede a un adjetivo:

El ataque tuvo lugar mientras el médico concedía una entrevista vía telefónica.

El ataque tuvo lugar mientras el médico concedía una entrevista por vía telefónica.

10. Algunos verbos pueden construirse con o sin la preposición de:

  • advertir algo a alguien y advertir de algo a alguien
  • avisar algo a alguien y avisar de algo a alguien
  • cuidar algo / a alguien y cuidar de algo / de alguien
  • informar algo a alguien [en América] e informar de algo a alguien [en España]

11. No se debe abusar de la preposición desde cuando puede sustituirse por una preposición más adecuada o simplemente eliminarse:

  • Jóvenes europeos analizan desde Berlín las consecuencias de…
  • Jóvenes europeos analizan en Berlín las consecuencias de…
  • Se hicieron las gestiones oportunas desde los responsables del proyecto.
  • Los responsables del proyecto hicieron las gestiones oportunas.
  • Desde el Gobierno se insiste en que…
  • El Gobierno insiste en que…

12. Hay que evitar abusar de la locución prepositiva a través de; con frecuencia las preposiciones o locuciones por, por medio de o mediante, o durantea lo largo de, resultan más concisas:

  • Nos lo han comunicado a través de internet.
  • Nos lo han comunicado por internet.
  • A través del texto el lector puede entrar en una materia.
  • Por medio del texto el lector puede entrar en una materia.
  • ...el acceso a través de la red telefónica básica.
  • ...el acceso mediante la red telefónica básica.
  • Los participantes mantuvieron un clima de entusiasmo a través de la reunión.
  • Los participantes mantuvieron un clima de entusiasmo durante la reunión.

El complemento directo y la preposición a

1. Es preciso emplear la preposición a ante el complemento directo (CD) de persona o de cosa personificada y en aquellos casos en los que existe riesgo de ambigüedad entre el sujeto y el complemento directo:

Primero escogen los miembros los candidatos y luego galardonan los más destacados.

Primero escogen los miembros a los candidatos y luego galardonan a los más destacados.

La preposición a se mantiene delante del CD incluso si en la frase concurre un complemento indirecto precedido por a:

Ella fue quien presentó a mi madre a Pepe.

2. Se puede introducir un CD de persona sin preposición en dos casos.

Cuando el CD designa tipos de individuos:

Llevar Ø los niños a la escuela es una oportunidad de estar con ellos.

Cuando el CD designa un cargo y no un individuo con verbos como elegir, escoger, contratar, designar, votar, nombrar:

El congreso elegirá Ø el nuevo presidente de la república.

Además, el CD debe ir sin preposición cuando designa un nombre común de persona sin artículo u otro determinante:

La universidad formará Ø investigadores.

3. El CD de cosa tiene que ir precedido de a con los verbos del tipo sustituir, acompañar, modificar, complementar, calificar, preceder o seguir:

El adjetivo modifica/acompaña/complementa al nombre.

Construcciones con a + infinitivo

Hay que evitar abusar de las construcciones con a + infinitivo como complemento de un nombre:

  • problema que debe resolverse / que resolver / por resolver [mejor que a resolver]
  • cuestión que hay que tratar / que tratar [mejor que a tratar]
  • punto que se debe discutir / que discutir [mejor que a discutir]
  • el campo a jugar el partido
  • el campo donde se jugará el partido
  • dato a destacar
  • dato destacable
  • libros a leer
  • libros que hay que leer
  • nada a hacer
  • nada que hacer
  • cosas a comentar
  • cosas que comentar / por comentar
Algunas de estas expresiones son admisibles y están consolidadas:

ejemplo / modelo / camino a seguir

puntos a tratar

cantidad a ingresar / a deducir / a pagar

Queísmo y dequeísmo

El queísmo consiste en suprimir la preposición de ante que en casos en los que hay que mantenerla y el dequeísmo consiste en justo lo contrario: añadir la preposición de ante que en casos en los que no debe ir. Hay que prestar atención para evitar caer en estos fenómenos:
 
  • Se acordó que tenía un examen.
  • Se acordó de que tenía un examen.
  • Estamos seguros que volverá.
  • Estamos seguros de que volverá.
  • No hay duda que se acertó.
  • No hay duda de que se acertó.
  • No cabe duda que envió la carta.
  • No cabe duda de que envió la carta.
  • Recuerdo de que eras muy travieso.
  • Recuerdo que eras muy travieso.
  • Aseguró de que era verdad.
  • Aseguró que era verdad.
  • Me consta de que lo aprobaron.
  • Me consta que lo aprobaron.