Principales preposiciones y locuciones preposicionales
|Lista general
|a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, so, sobre, tras, versus, vía
|Principales locuciones preposicionales
|a base de, a causa de, a consecuencia de, a diferencia de, a excepción de, a falta de, a favor de, a fuerza de, al lado de, a lo largo de, a (la) manera de, a partir de, a pesar de, a propósito de, a través de, a raíz de, acerca de, alrededor de, antes de, aparte de, cerca de, con respecto a/de, de aquí a, de cara a, debajo de, debido a, delante de, dentro de, después de, detrás, de, en cuanto a, en lugar de, en relación con / con relación a, en vez de, encima de, enfrente de, lejos de, por medio de, por parte de, respecto a/de...