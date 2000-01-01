Pronoms demostratius
- Quadre general
- Ús abusiu de demostratius
- Precisió en l'expressió dels graus de proximitat i llunyania
- Demostratiu de llunyania (aquell, aquella...) i article definit (el, la...)
- Demostratiu allò
Els demostratius determinen els graus de proximitat o llunyania amb relació al lloc on se situen l'emissor i el receptor o amb relació al moment en què es produeix la comunicació.
Quadre general
|Demostratius
|Pronoms neutres
|masculí
|femení
|singular
|plural
|singular
|plural
|De primer grau o de proximitat
|aquest
|aquests
|aquesta
|aquestes
|això
|De segon grau o de llunyania
|aquell
|aquells
|aquella
|aquelles
|allò
En valencià i en alguns dialectes nord-occidentals s'usa un sistema ternari de tres graus de proximitat. Per saber-ne més, vegeu el quadre general ternari.
S'han d'evitar els demostratius aquest / aquesta / aquests / aquestes o aquell / aquella / aquells / aquelles sempre que no siguin necessaris o produeixin enunciats ambigus. Per no carregar el text, val més que el subjecte sigui el·líptic o, de vegades, usar els pronoms hi o en.
No es parlarà de costos ni de si són fonamentals per a la fixació de les quotes [i no pas
aquests són].
L'autor autoritza el cessionari a fer les modificacions que consideri necessàries per al tractament didàctic de l'obra, sempre que no en modifiquin l'essència [i no pas
aquestes no en modifiquin].
La gestió es fa l'endemà i, quan l'usuari es torna a connectar al Campus, ja té la resposta [i no pas
aquest ja té, perquè es referiria al Campus].
Demanen que subministrin dos anys de connexió gratuïta a tots els centres educatius i que hi instal·lin dos ordinadors i una impressora [i no pas
instal·lin en aquests].
Precisió en l'expressió dels graus de proximitat i llunyania
Quan hi ha dos antecedents, aquest / aquesta / aquests / aquestes fan referència a l'element que hi ha més a prop (l'esmentat en darrer lloc) i aquell / aquella / aquells / aquelles, al que hi ha més lluny (l'esmentat en primer lloc).
A l'assemblea van prendre la paraula les estudiants de Dret i les de Psicologia. Aquelles van insistir en les pràctiques curriculars, que aquestes no veien tan importants [demostratius correctes].
També són possibles altres fórmules:
A l'assemblea van prendre la paraula les estudiants de Dret i les de Psicologia. Les primeres van insistir en les pràctiques curriculars, que les segones no veien tan importants.
Demostratiu de llunyania i article definit
Tot i que els demostratius de llunyania (aquell, aquella, aquells, aquelles) de vegades poden ocupar el lloc de l'article definit, convé no abusar-ne per no carregar el text.
Totes aquelles persones que estiguin interessades a participar en el Gran Recapte d'Aliments, que s'adrecin a Secretaria [també, i preferible: Les persones].
Amb valor abstractiu, el demostratiu allò pot acompanyar una oració relativa, i també un adjectiu modificat per un adverbi.
El treball guanyador posava en relleu allò que veritablement importa / allò veritablement important de l'aprenentatge basat en projectes.
En canvi, si l'adjectiu va sol s'ha d'usar l'article definit.
El treball guanyador posava en relleu l'important de l'aprenentatge basat en projectes [i no pas
allò important].