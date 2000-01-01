Pronombres demostrativos
Cuadro general
|Demostrativos
|Masculino
|Femenino
|Neutros
|Singular
|Plural
|Singular
|Plural
|De primer grado
|este
|estos
|esta
|estas
|esto
De segundo grado
|ese
|esos
|esa
|esas
|eso
De tercer grado
|aquel
|aquellos
|aquella
|aquellas
|aquello
1. Hay que evitar el abuso de pronombres y los casos de ambigüedad que a menudo provoca la acumulación de pronombres con referentes distintos:
- Aunque la acusada recurrió la sentencia,
estano era tan desfavorable como aquella creía.
- Aunque la acusada recurrió la sentencia, la resolución del juez no era tan desfavorable como la interesada creía.
- Quería estudiar la crisis del siglo xviii y cómo
estase traduce.
- Quería estudiar la crisis del siglo xviii y cómo se traduce.
2. No se acentúan nunca los demostrativos este, ese y aquel, ni sus femeninos y plurales, funcionen como pronombres o como determinantes; tampoco se acentúan las formas neutras esto, eso, aquello:
En la otra aula hay espacio para el proyector pero en
éstano.En la otra aula hay espacio para el proyector pero en esta no.
3. Es recomendable no abusar del empleo del adjetivo mismo con valor pronominal cuando puede sustituirse por un pronombre personal, un demostrativo o un posesivo:
- Comienza un boceto y a continuación dibuja sobre
el mismoun dibujo más detallado.
- Comienza un boceto y a continuación dibuja sobre este un dibujo más detallado.
- Volvió a la oficina y entró sigilosamente en
la misma.
- Volvió a la oficina y entró sigilosamente en ella.
- Se convocó a los representantes y a
las familias de los mismos.
- Se convocó a los representantes y a sus familias.