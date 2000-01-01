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Pronombres

Pronombres demostrativos

Cuadro general

Demostrativos
 MasculinoFemeninoNeutros
SingularPluralSingularPlural
De primer gradoesteestosestaestasesto
De segundo grado
eseesosesaesaseso
De tercer grado
aquelaquellosaquellaaquellasaquello
 
 

1. Hay que evitar el abuso de pronombres y los casos de ambigüedad que a menudo provoca la acumulación de pronombres con referentes distintos:

  • Aunque la acusada recurrió la sentencia, esta no era tan desfavorable como aquella creía.
  • Aunque la acusada recurrió la sentencia, la resolución del juez no era tan desfavorable como la interesada creía.
  • Quería estudiar la crisis del siglo xviii y cómo esta se traduce.
  • Quería estudiar la crisis del siglo xviii y cómo se traduce.

2. No se acentúan nunca los demostrativos este, ese y aquel, ni sus femeninos y plurales, funcionen como pronombres o como determinantes; tampoco se acentúan las formas neutras esto, eso, aquello:

 

En la otra aula hay espacio para el proyector pero en ésta no.

En la otra aula hay espacio para el proyector pero en esta no.

3. Es recomendable no abusar del empleo del adjetivo mismo con valor pronominal cuando puede sustituirse por un pronombre personal, un demostrativo o un posesivo:

  • Comienza un boceto y a continuación dibuja sobre el mismo un dibujo más detallado.
  • Comienza un boceto y a continuación dibuja sobre este un dibujo más detallado.
  • Volvió a la oficina y entró sigilosamente en la misma.
  • Volvió a la oficina y entró sigilosamente en ella.
  • Se convocó a los representantes y a las familias de los mismos.
  • Se convocó a los representantes y a sus familias.

Pronombres personales

Cuadro general
 
Pronombres tónicos
Persona gramaticalSingularPlural
MasculinoFemeninoMasculinoFemenino
1.ayo, mínosotrosnosotras
2.atú, tivosotrosvosotras
3.aélellaellosellas
sí (reflexivo)
 
 
Cuadro general
 
Pronombres átonos
 Persona gramaticalComplemento directo (CD)Complemento indirecto (CI)
Singular1.ame
2.ate
3.a masc.lole
3.a fem.la
3.a refl.se
Plural1.anos
2.aos
3.a masc.losles
3.a fem.las
3.a refl.se
 

Hay cuestiones relacionadas con los pronombres personales que deben tenerse en cuenta.

1. Hay que evitar tres fenómenos parecidos de usos incorrectos de pronombres:

Laísmo: uso de los pronombres la, las con función de CI (en lugar de le, les):

A María la duele la cabeza.

A María le duele la cabeza.

Loísmo: uso de los pronombres lo, los con función de CI (en lugar de le, les):

A Pedro y a María los dije que llegarías tarde.

A Pedro y a María les dije que llegarías tarde.

Leísmo: uso de los pronombres le, les con función de CD (en lugar de lo/la, los/las):

A mi madre le queremos mucho.

A mi madre la queremos mucho.

Sí es correcto emplear le para el CD de persona masculino y singular:

No lo conozco. / No le conozco.

Tampoco es incorrecto el leísmo que se da después del pronombre impersonal se y es el uso mayoritario para el masculino singular y plural referido a personas:

Al embajador se le [CD] recibió con aplausos.

A los embajadores se les [CD] recibió con aplausos.

2. Hay que prestar atención a los verbos que rigen complemento directo (CD) o indirecto (CI):

El juez interrogó a María. > La interrogó [y no Le interrogó].

Informaron a la chica. > La informaron [y no Le informaron].

Advirtieron a Ana del peligro. > La advirtieron [y no Le advirtieron].

La llamaban loca. > La llamaban [y no Le llamaban].

3.  Los pronombres átonos se pueden anteponer o posponer a las perífrasis verbales formadas con un infinitivo o un gerundio. En la lengua escrita es más común posponerlos:

Las decisiones sobre la financiación de la enseñanza basada en la tecnología deben relegarse al nivel de los departamentos... [mejor que se deben relegar].

4. El pronombre en función de sujeto casi siempre es innecesario y redundante. Solo debe usarse para dar énfasis o evitar alguna ambigüedad:

Yo considero que su actuación fue intachable [énfasis en el sujeto].

Ella debía defender la decisión que había tomado el comité, a pesar de estar en desacuerdo [ambigüedad: sin la presencia del pronombre, el sujeto podría ser también yo].

5. Como norma general, el pronombre átono es obligatorio cuando el complemento al que se refiere aparece delante del verbo, como en los ejemplos siguientes.

Con verbos que llevan sujeto pospuesto y se construyen con CI (gustar, fascinar, interesar, importar…):

Al alumnado no le entusiasma la idea de tener exámenes en diciembre.

A mí me encanta esta exposición.

Con verbos con CD y CI cuando este último aparece delante del verbo:

A María dieron una beca.

A María le dieron una beca.

Pero si el CI sigue al verbo, es opcional colocar el pronombre de CI delante del verbo:

Le dieron una beca a María. / Dieron una beca a María.

Con verbos precedidos de CD:

A tus hijos encontré muy bien.

A tus hijos los encontré muy bien.

Pero si el CD sigue al verbo, debe eliminarse el pronombre de CD de delante del verbo:

Los encontré muy bien a tus hijos.

6. Hay que evitar repetir los pronombres en construcciones como las siguientes:

No las podemos organizarlas.

No las podemos organizar.

No podemos organizarlas.

El pronombre puede ir delante o detrás de las construcciones perifrásticas y semiperifrásticas de infinitivo y gerundio, pero no puede repetirse:

Estas charlas son complicadas de organizarlas.

Estas charlas son complicadas de organizar.

En este caso, estas charlas es el sujeto de la oración (por eso el adjetivo complicadas concuerda en género y número con estas charlas). No se debe usar el pronombre átono las para referirse a ellas porque entonces estas charlas sería al mismo tiempo sujeto de la oración principal y complemento directo de organizar.

Estas charlas es complicado organizarlas. 

Es complicado organizar estas charlas [preferible].

En teoría, ambos ejemplos son aceptables, pues aquí estas charlas es el complemento directo de organizar en una oración impersonal (por eso ni el verbo ni el adjetivo concuerdan con estas charlas). Sin embargo, la primera oración tiene el CD antepuesto y duplicado, una construcción que es preferible evitar.

7. Cuando el CD se refiere a un ente no animado, es recomendable evitar que aparezca antepuesto y duplicado:

Colocaremos el objeto directo en posición posverbal [mejor que El objeto directo lo colocaremos en posición posverbal].

8. Cuando el sujeto se refiere a cosas, no se debe usar el pronombre personal tónico:

La Ley de Extranjería regula el tránsito y la estancia de ciudadanos de otros países; ella fue aprobada por el Parlamento español…

La Ley de Extranjería regula el tránsito y la estancia de ciudadanos de otros países; fue aprobada por el Parlamento español…

Pronombres relativos

 Masc. sing.Fem. sing.Masc. pl.Fem. pl.
Generalque
Persona o cosael quela quelos quelas que
Persona o cosael cualla cuallos cualeslas cuales
Personaquienquienes
Posesióncuyocuyacuyoscuyas
Cuantíacuantocuantacuantoscuantas
Maneracomo
Lugardonde
 
 
Hay una serie de cuestiones relacionadas con los pronombres relativos que deben tenerse en cuenta:
 

1. Quien no puede aparecer en oraciones de relativo especificativas cuando ejerce la función de sujeto y tiene antecedente:

Los terroristas quienes fueron detenidos por la Guardia Civil declaran en estos momentos ante el juez.

Los terroristas que fueron detenidos por la Guardia Civil declaran en estos momentos ante el juez.

2. Se recomienda utilizar el relativo quien y el pronombre interrogativo quién solo para referirse a personas, no a objetos inanimados:

En el análisis sintáctico hay que determinar qué/cuál es el sujeto y qué/cuál el complemento directo [mejor que ... hay que determinar quién es el sujeto y quién el complemento directo].

Es la comisión de estudios la que debe decidir [mejor que Es la comisión de estudios quien debe decidir].

3. Son incorrectas las oraciones especificativas encabezadas por el cual, la cual, los cuales, las cuales, salvo que el relativo aparezca precedido de preposición:

  • Los estudiantes los cuales aprueben el examen de ingreso…
  • Los estudiantes que aprueben el examen de ingreso…
  • Los estudiantes por los que se aprobó la moción… [también por quienes/por los cuales].

4. El relativo posesivo cuyo no concuerda en plural con los sustantivos coordinados a los que precede, sino en singular con el más próximo de estos:

El autor, cuyas perspectiva e inteligencia son reconocidas, firmará… 

El autor, cuya perspectiva e inteligencia son reconocidas, firmará…

5. Se recomienda sustituir el relativo posesivo cuyo por los demostrativos ese y tal delante de sustantivos como caso, causa, efecto, fin, motivo y otros similares:

en ese caso… [mejor que en cuyo caso]

por tal causa… [mejor que por cuya causa]

6. No se debe sustituir cuyo por los relativos el cualla cuallos cualeslas cuales y que:

Entrevistaron al pintor, parte de la obra del cual iba a exponerse en una de las mejores galerías de París.

Entrevistaron al pintor, parte de cuya obra iba a exponerse en una de las mejores galerías de París.

7. Tampoco se debe utilizar el relativo el cualla cuallos cualeslas cuales como determinante de un sustantivo:

Se destinaron varios agentes de policía a disolver la manifestación, los cuales agentes se abstuvieron de intervenir.

Se destinaron varios agentes de policía a disolver la manifestación, los cuales se abstuvieron de intervenir.

8. Se recomienda no utilizar el relativo donde con sustantivos que no hagan referencia a lugar:

Proyectos en los que necesitamos tu colaboración [mejor que Proyectos donde necesitamos tu colaboración].

Toma de decisiones políticas en las que los individuos adquieren... [mejor que Toma de decisiones políticas donde los individuos adquieren...].

9. Hay que evitar las combinaciones redundantes del adverbio adonde y a donde precedidos de preposición que indique dirección o destino:

Nunca se llega tan lejos como cuando no se sabe hacia adónde se va.

Nunca se llega tan lejos como cuando no se sabe hacia dónde se va.

10. Hay que mantener el artículo entre la preposición a y el pronombre relativo que en función de CD o CI:

  • El estudiante a que da clase.
  • El estudiante al que da clase.
  • Los profesionales a que va dirigido el curso...
  • Los profesionales a los que va dirigido el curso...

11. En estructuras con un que relativo en función de complemento circunstancial o de complemento de régimen preposicional, el artículo es opcional con las preposiciones en, con, de, por y a. Sin embargo, la UOC prefiere utilizar el artículo:

El despacho en el que trabaja… [mejor que El despacho en que trabaja...].

Los estudios a los que nos hemos referido… [mejor que Los estudios a que nos hemos referido...].

La razón por la que abandonó la presidencia… [mejor que La razón por que abandonó la presidencia...].

La reunión a la que acudieron… [mejor que La reunión a que acudieron...].

El ímpetu con el que actuaba… [mejor que El ímpetu con que actuaba...].

12. Hay que mantener la preposición que precede al pronombre relativo que cuando funciona como complemento circunstancial, complemento indirecto o complemento de régimen preposicional (ya sea en oraciones explicativas o en oraciones especificativas):

  • Los votos que disponían resultaron insuficientes.
  • Los votos de los que disponían resultaron insuficientes.
  • La cuestión que hablaron.
  • La cuestión de la que hablaron.
  • Hay personas que les molesta.
  • Hay personas a las que / a quienes les molesta.
  • De aquellos temas, que tantas veces habían hablado…
  • De aquellos temas, de los que tantas veces habían hablado…

13. Hay que evitar usar el relativo que cuando aparece en lugar de un adverbio:

  • Fue en Barcelona que se celebraron los Juegos Olímpicos.
  • Fue en Barcelona donde se celebraron los Juegos Olímpicos.
  • En 1980 fue que se instalaron en París.
  • En 1980 fue cuando se instalaron en París.
En los ejemplos anteriores, es preferible suprimir fue y donde y fue y cuando, respectivamente, para ganar sencillez y naturalidad:
 

En Barcelona se celebraron los Juegos Olímpicos.

En 1980 se instalaron en París.

Pronombres interrogativos

Hay una serie de cuestiones relacionadas con los pronombres interrogativos que deben tenerse en cuenta:
 

1. Hay que respetar la concordancia de quién en número:

¿Quién son los nominados?

¿Quiénes son los nominados?

2. Delante de un infinitivo es mejor usar el pronombre interrogativo qué en lugar del relativo lo que:

No sé lo que comprar.

No sé qué comprar.

3. En oraciones interrogativas directas e indirectas, la partícula cuál referida a una persona y acompañada de un complemento con de elíptico o explícito puede sustituirse por quién:

¿Cuál de los asistentes desató la discusión? [o también ¿Quién de los asistentes desató la discusión?]

4. Hay que evitar la expresión según qué ante sustantivo por considerarse un catalanismo. Las alternativas son determinado(s) o cierto(s):

No acepta según qué casos.

No acepta determinados casos.