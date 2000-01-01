Cuadro general

Pronombres tónicos Persona gramatical Singular Plural Masculino Femenino Masculino Femenino 1.a yo, mí nosotros nosotras 2.a tú, ti vosotros vosotras 3.a él ella ellos ellas sí (reflexivo)

Cuadro general Pronombres átonos Persona gramatical Complemento directo (CD) Complemento indirecto (CI) Singular 1.a me 2.a te 3.a masc. lo le 3.a fem. la 3.a refl. se Plural 1.a nos 2.a os 3.a masc. los les 3.a fem. las 3.a refl. se

Hay cuestiones relacionadas con los pronombres personales que deben tenerse en cuenta.

1. Hay que evitar tres fenómenos parecidos de usos incorrectos de pronombres:

Laísmo: uso de los pronombres la, las con función de CI (en lugar de le, les):

A María la duele la cabeza. A María le duele la cabeza.

Loísmo: uso de los pronombres lo, los con función de CI (en lugar de le, les):

A Pedro y a María los dije que llegarías tarde. A Pedro y a María les dije que llegarías tarde.

Leísmo: uso de los pronombres le, les con función de CD (en lugar de lo/la, los/las):

A mi madre le queremos mucho. A mi madre la queremos mucho.

Sí es correcto emplear le para el CD de persona masculino y singular:

No lo conozco. / No le conozco.

Tampoco es incorrecto el leísmo que se da después del pronombre impersonal se y es el uso mayoritario para el masculino singular y plural referido a personas:

Al embajador se le [CD] recibió con aplausos. A los embajadores se les [CD] recibió con aplausos.

2. Hay que prestar atención a los verbos que rigen complemento directo (CD) o indirecto (CI):

El juez interrogó a María. > La interrogó [y no Le interrogó]. Informaron a la chica. > La informaron [y no Le informaron]. Advirtieron a Ana del peligro. > La advirtieron [y no Le advirtieron]. La llamaban loca. > La llamaban [y no Le llamaban].

3. Los pronombres átonos se pueden anteponer o posponer a las perífrasis verbales formadas con un infinitivo o un gerundio. En la lengua escrita es más común posponerlos:

Las decisiones sobre la financiación de la enseñanza basada en la tecnología deben relegarse al nivel de los departamentos... [mejor que se deben relegar].

4. El pronombre en función de sujeto casi siempre es innecesario y redundante. Solo debe usarse para dar énfasis o evitar alguna ambigüedad:

Yo considero que su actuación fue intachable [énfasis en el sujeto]. Ella debía defender la decisión que había tomado el comité, a pesar de estar en desacuerdo [ambigüedad: sin la presencia del pronombre, el sujeto podría ser también yo].

5. Como norma general, el pronombre átono es obligatorio cuando el complemento al que se refiere aparece delante del verbo, como en los ejemplos siguientes.

Con verbos que llevan sujeto pospuesto y se construyen con CI (gustar, fascinar, interesar, importar…):

Al alumnado no le entusiasma la idea de tener exámenes en diciembre. A mí me encanta esta exposición.

Con verbos con CD y CI cuando este último aparece delante del verbo:

A María dieron una beca. A María le dieron una beca.

Pero si el CI sigue al verbo, es opcional colocar el pronombre de CI delante del verbo:

Le dieron una beca a María. / Dieron una beca a María.

Con verbos precedidos de CD:

A tus hijos encontré muy bien. A tus hijos los encontré muy bien.

Pero si el CD sigue al verbo, debe eliminarse el pronombre de CD de delante del verbo:

Los encontré muy bien a tus hijos.

6. Hay que evitar repetir los pronombres en construcciones como las siguientes:

No las podemos organizarlas. No las podemos organizar. No podemos organizarlas.

El pronombre puede ir delante o detrás de las construcciones perifrásticas y semiperifrásticas de infinitivo y gerundio, pero no puede repetirse:

E stas charlas son complicadas de organizarlas . Estas charlas son complicadas de organizar.

En este caso, estas charlas es el sujeto de la oración (por eso el adjetivo complicadas concuerda en género y número con estas charlas). No se debe usar el pronombre átono las para referirse a ellas porque entonces estas charlas sería al mismo tiempo sujeto de la oración principal y complemento directo de organizar.

Estas charlas es complicado organizarlas. Es complicado organizar estas charlas [preferible].

En teoría, ambos ejemplos son aceptables, pues aquí estas charlas es el complemento directo de organizar en una oración impersonal (por eso ni el verbo ni el adjetivo concuerdan con estas charlas). Sin embargo, la primera oración tiene el CD antepuesto y duplicado, una construcción que es preferible evitar.

7. Cuando el CD se refiere a un ente no animado, es recomendable evitar que aparezca antepuesto y duplicado:

Colocaremos el objeto directo en posición posverbal [mejor que El objeto directo lo colocaremos en posición posverbal].

8. Cuando el sujeto se refiere a cosas, no se debe usar el pronombre personal tónico: