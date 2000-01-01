La calidad léxica de los escritos es fundamental para conseguir una comunicación clara y precisa. Debe tenerse en cuenta el significado de las palabras, así como la naturalidad en la expresión y la genuinidad idiomática. Para contribuir a esta genuinidad y facilitar la comprensión de los textos, proponemos alternativas a los anglicismos más habituales. Para enriquecer el léxico y comprobar su validez, la fuente de consulta principal es el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española.