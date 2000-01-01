Recomendaciones generales

Ha publicado 107 diccionarios de diferentes tipos [y no tipologías ].



Primero hay que estudiar el ámbito de actuación y los problemas que presenta [y no las problemáticas ].



Estos recursos pueden ser útiles tanto para la docencia como para vuestra propia formación [y no a nivel de ].



Las nuevas tecnologías de la información tienen una aspiración universal, una vocación de llegar a todas las esferas de la actividad humana [y no pretensión , porque pretensión incluye el matiz de una aspiración ambiciosa o desmedida].



El Área de Recursos Humanos gestionará estas acciones para cubrir de una manera óptima las necesidades de cada grupo [y no optimizar , porque no tiene que hacer óptimas las necesidades sino satisfacerlas].



El jueves se cumplió [o venció, o expiró] el plazo para la presentación de alegaciones [mejor que finalizó].



Para formalizar la inscripción, hay que cumplimentar [o rellenar] el formulario [mejor que llenar].