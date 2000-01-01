Recomendaciones generales

Precisión y claridad
Debe buscarse la precisión y la claridad, lo cual significa usar la palabra correcta, precisa y adecuada en un contexto determinado. También significa evitar palabras que, por moda o por cualquier motivo, en un momento determinado se extienden y se emplean con sentidos o matices que no les corresponden.
Ha publicado 107 diccionarios de diferentes tipos [y no
tipologías].
Primero hay que estudiar el ámbito de actuación y los problemas que presenta [y no
las problemáticas].
Estos recursos pueden ser útiles tanto para la docencia como para vuestra propia formación [y no
a nivel de].
Las nuevas tecnologías de la información tienen una aspiración universal, una vocación de llegar a todas las esferas de la actividad humana [y no
pretensión, porque pretensión incluye el matiz de una aspiración ambiciosa o desmedida].
El Área de Recursos Humanos gestionará estas acciones para cubrir de una manera óptima las necesidades de cada grupo [y no
optimizar, porque no tiene que hacer óptimas las necesidades sino satisfacerlas].
El jueves se cumplió [o venció, o expiró] el plazo para la presentación de alegaciones [mejor que finalizó].
Para formalizar la inscripción, hay que cumplimentar [o rellenar] el formulario [mejor que llenar].