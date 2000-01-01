Campus

Recomendaciones generales

En el léxico, incluyendo expresiones y fraseología, se debe respetar la lengua en que se habla o se escribe, sin recurrir a modelos foráneos, de manera que se consiga una comunicación precisa y clara, evitando caer en el empobrecimiento léxico y perder el espíritu propio de la lengua.

Precisión y claridad

Debe buscarse la precisión y la claridad, lo cual significa usar la palabra correcta, precisa y adecuada en un contexto determinado. También significa evitar palabras que, por moda o por cualquier motivo, en un momento determinado se extienden y se emplean con sentidos o matices que no les corresponden.

Ha publicado 107 diccionarios de diferentes tipos [y no tipologías].

Primero hay que estudiar el ámbito de actuación y los problemas que presenta [y no las problemáticas].

Estos recursos pueden ser útiles tanto para la docencia como para vuestra propia formación [y no a nivel de].

Las nuevas tecnologías de la información tienen una aspiración universal, una vocación de llegar a todas las esferas de la actividad humana [y no pretensión, porque pretensión incluye el matiz de una aspiración ambiciosa o desmedida].

El Área de Recursos Humanos gestionará estas acciones para cubrir de una manera óptima las necesidades de cada grupo [y no optimizar, porque no tiene que hacer óptimas las necesidades sino satisfacerlas].

El jueves se cumplió [o venció, o expiró] el plazo para la presentación de alegaciones [mejor que finalizó].

Para formalizar la inscripción, hay que cumplimentar [o rellenar] el formulario [mejor que llenar].

 

Naturalidad y estilo sencillo

Se debe elegir la palabra o la expresión más natural y habitual en un español genuino, para conseguir un lenguaje sencillo y no artificioso, siempre teniendo en cuenta el contexto donde aparece.

En el tablón cada estudiante encontrará las materias que cursa [o sigue] [mejor que realiza o hace].

La cultura se adquiere con la educación [mejor que mediante o a través de].

Un buen profesional de la docencia debe ser sensible los problemas de los estudiantes [y no respecto de].

Comprender esto es clave, por cuanto es un fenómeno que puede generar desigualdad [y no por cuanto que].

Incoaron un expediente administrativo basándose en [o sobre la base de] las pruebas obtenidas por la comisión [y no en base a].

 

Calcos y extranjerismos

Hay que evitar calcos de palabras, expresiones y construcciones de otras lenguas si el español ya tiene la forma equivalente. Esto vale tanto para la palabra que sustituye a otra (extranjerismo formal: bullying por acoso (escolar), abstract por resumen) como para los cambios de significado en palabras propias por influencia de otra lengua (extranjerismo semántico: introducir por presentar (a alguien)eventualmente por finalmente, al final).

Cada campus será adaptado a los clientes de acuerdo con las necesidades de su organización [y no será customizado].

Para acceder a la plataforma del curso, deberás iniciar sesión [o conectarte] [y no loginarte].

En el proceso de redacción de un artículo [o estudio, o trabajo] en una revista especializada, deben tenerse en cuenta las indicaciones de los editores [y no paper].

La aplicación dispone de una versión adaptada [o adaptativa] para móvil [y no responsiva].

Se echa en falta [o echa de menos] en este estudio un enfoque más pluridisciplinario [y no encuentra a faltar ni encuentra en falta].

 