Precisió i claredat
S'ha de buscar la precisió i la claredat, que vol dir fer servir el mot correcte, precís i adequat en un context determinat. També vol dir fugir de mots que, per moda o la raó que sigui, en un moment determinat s'estenen i s'empren amb sentits o matisos que pertanyen a altres.
La majoria d'aquests estudiants van començar els estudis el curs 1995-96, encara que n'hi ha alguns que van començar el curs següent, el 1996-97 [i no pas
posterior].
S'entén com a potenciador de l'individu i del seu sentit de pertinença a la comunitat [i no pas
pertanyença].
Els estudiants que hagin aprovat el conjunt d'assignatures establert obtindran el certificat corresponent [i no pas
hagin assolit].
Aquests recursos us poden ser útils, tant per a la docència com per a la vostra pròpia formació [i no pas
a nivell de].
En aquest apartat incorporarem els objectius descrits i les explicacions, si us sembla que hi escauen, sobre la concreció dels objectius [i no pas
s'escauen].
Us explicarem quins passos heu de fer [i no pas
quines passes].
Inclou un tauler d'anuncis [i no pas
taulell].
En una videoconferència múltiple cal gestionar les comunicacions perquè a cada moment es vegi i se senti qui parla [i no pas
s'escolti].
Aquests són els objectius que es volen assolir amb aquesta assignatura [i no pas
pretenen, perquè pretendre és tenir una pretensió i no simplement voler].
Amb aquest taller podeu saber quines són les fonts d'informació útils [i no pas
conèixer].
La Laura Grau no s'hi pot posar, està reunida [i no pas
ficar].