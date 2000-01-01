Tratamiento de anglicismos
En la comunicación actual se usan bastantes anglicismos, pero muchos no son necesarios ni son más precisos que sus equivalentes en español. A la hora de emplear una palabra inglesa en un texto en español, hay que plantearse si realmente es necesario recurrir a tal anglicismo. Como regla general, se recomienda moderar el uso de anglicismos en textos españoles: el uso indiscriminado o abusivo de estos extranjerismos puede dificultar la comprensión de los textos, además de romper el equilibrio interno de la lengua.
Como criterio general, en caso de que el anglicismo ya tenga una forma traducida o adaptada, hay que evitar la versión inglesa original. Ej.: resumen y no abstract; en línea y no online; enlace y enlazar y no link ni "linkar". Pueden consultarse posibles traducciones de algunos anglicismos en el apartado Anglicismos más habituales.
Alternativas al criterio general (por orden de prioridad)
- Se puede optar por poner sistemáticamente la forma española e introducir la palabra inglesa en cursiva y entre paréntesis la primera vez que aparezca en el texto.
Las noticias falsas (fake news)... Las noticias falsas...
- En textos especializados, se puede hacer al revés.
Las fake news (noticias falsas)... Las fake news...
- Mantenimiento de anglicismos. En ciertos casos puede ser conveniente dejar el anglicismo en el texto (en cursiva). He aquí algunas razones por las que el mantenimiento del anglicismo puede ser admisible:
- Titulares de noticias u otros contextos con limitación estricta de espacio: si el cambio del anglicismo a la forma española comporta un número excesivo de caracteres, puede mantenerse el anglicismo.
[En el titular de una noticia de prensa:] Barcelona acogió a más de 1.300 nuevas start-ups y spin-offs durante el último trimestre [por cuestiones de longitud, mejor que Barcelona acogió a más de 1.300 nuevas empresas emergentes y empresas derivadas durante el último trimestre].
- Citas de palabras textuales, si se considera que hay que mantener una correspondencia estricta entre lo dicho y lo citado, o si el uso del anglicismo comporta alguna implicación que conviene mantener.
"Mi película no es un remake de la de Hollywood", ha dicho el director de la obra [conviene mantener el anglicismo, porque es como el director de la película se ha referido a su obra].
Logo&Type somos una empresa de naming y employer branding [en un folleto o texto descriptivo de la propia empresa: conviene mantener los anglicismos porque son las palabras con las que la empresa ha decidido definirse].
- Subtitulación: en la escritura de subtítulos hay que mantener los anglicismos pronunciados por la persona que habla, para no crear una discrepancia distractora entre el audio y el subtítulo escrito.
[Audio del vídeo:] ... y la noticia surgió de una sesión de brainstorming [y no
lluvia de ideas].
- Criterios de marketing y posicionamiento en buscadores: en determinados textos en los que el valor específico de marketing es claramente prioritario, el anglicismo se puede mantener si se sabe que favorece el posicionamiento en buscadores o la localización de información por los usuarios.
[En una página web con un valor publicitario o clave para mejorar la posición de la UOC en Google:] El curso incluye asignaturas sobre business intelligence y search engine optimization.
- El destinatario: cuanto más especializado es el texto, más aceptable es el uso de anglicismos técnicos; cuanto más divulgativo y general, más necesario es el uso de los términos traducidos.
[En una revista especializada:] CyberBrain es una revista dedicada al media art y la emusic [se pueden dejar los anglicismos porque deben de ser conocidos en el sector de especialidad].