Tratamiento de anglicismos

Como criterio general, en caso de que el anglicismo ya tenga una forma traducida o adaptada, hay que evitar la versión inglesa original. Ej.: resumen y no abstract; en línea y no online; enlace y enlazar y no link ni "linkar". Pueden consultarse posibles traducciones de algunos anglicismos en el apartado Anglicismos más habituales.

Alternativas al criterio general (por orden de prioridad)