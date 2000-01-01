Tractament d'anglicismes en català
En la comunicació actual es fan servir bastants anglicismes, però molts no són necessaris ni són més precisos que els seus equivalents en català. A l'hora d'emprar una paraula anglesa en un text en català, ens hem de plantejar si realment és necessari recórrer-hi. Com a regla general, es recomana moderar l'ús d'anglicismes en textos catalans: l'ús indiscriminat o abusiu d'aquests estrangerismes pot dificultar la comprensió dels textos, a més de trencar l'equilibri intern de la llengua.
Com a criteri general, en cas que l'anglicisme ja tingui una forma traduïda o adaptada, cal evitar la versió anglesa original. Ex.: resum i no abstract; en línia i no online; enllaç i enllaçar i no link ni «linkar». Podeu consultar possibles traduccions d'alguns anglicismes a l'apartat Anglicismes més habituals.
Alternatives al criteri general (per ordre de prioritat)
- Es pot optar per posar sistemàticament la forma catalana i introduir la paraula anglesa en cursiva i entre parèntesis la primera vegada que aparegui en el text.
Les notícies falses (fake news)... Les notícies falses...
- En textos especialitzats, es pot fer a l'inrevés.
Les fake news (notícies falses)... Les fake news...
- Manteniment d'anglicismes. En determinats casos pot resultar convenient deixar l'anglicisme en el text (en cursiva). Heus aquí algunes raons per les quals el manteniment de l'anglicisme pot ser admissible:
- Titulars de notícies o altres contextos amb limitació estricta d'espai: si el canvi de l'anglicisme a la forma catalana comporta un nombre de caràcters excessiu, pot mantenir-se l'anglicisme.
[En el titular d'una notícia de premsa:] Barcelona va acollir més de 1.300 noves start-ups i spin-offs durant el darrer trimestre [per qüestions de llargada, millor que Barcelona va acollir més de 1.300 noves empreses emergents i empreses derivades durant el darrer trimestre].
- Citacions de paraules textuals d'algú, si es considera que cal mantenir una correspondència estricta entre el que s'ha dit i el que se cita, o si l'ús de l'anglicisme comporta alguna implicació que convé mantenir.
«La meva pel·lícula no és un remake de la de Hollywood», ha dit el director de l'obra [convé mantenir l'anglicisme, perquè és com el director de la pel·lícula s'ha referit a la seva obra].
Logo&Type som una empresa de naming i employer branding [en un fullet o un text descriptiu de la mateixa empresa: convé mantenir els anglicismes perquè són els mots amb què l'empresa ha decidit de definir-se].
- Subtitulació: en l'escriptura de subtítols cal mantenir els anglicismes pronunciats per qui parla, per tal de no crear una discrepància distractora entre l'àudio i el subtítol escrit.
[Àudio del vídeo:] ...i la idea va sorgir d'una sessió de brainstorming [i no pas
pluja d'idees].
- Criteris de màrqueting i posicionament en cercadors: en determinats textos en què el valor específic de màrqueting és clarament prioritari, l'anglicisme es pot mantenir si se sap que afavoreix el posicionament en cercadors o la localització de la informació pels usuaris.
[En una pàgina web amb valor publicitari o clau per millorar la posició de la UOC a Google:] El curs inclou assignatures sobre business intelligence i search engine optimization.
- El destinatari: com més especialitzat és el text, més acceptable és l'ús d'anglicismes tècnics; com més divulgatiu i general, més necessari és l'ús dels termes traduïts.
[En una revista especialitzada:] CyberBrain és una revista dedicada al media art i l'emusic [es poden deixar els anglicismes perquè deuen ser coneguts en el sector d'especialitat].