Errores y dudas más frecuentes

a costas de Expresión incorrecta. La expresión correcta es a costa de y tiene el sentido de 'a cambio de' o 'a expensas de'.

a(l) día de hoy Construcción que se recomienda sustituir por hoy, hoy en día, en la actualidad, en estos momentos, según el contexto.

a escala de / a nivel de Expresiones correctas siempre que escala o nivel conserven la noción de altura o de categoría. No son correctas con el sentido de 'con respecto a', 'en lo relativo a', 'en el ámbito de', 'entre', 'en': Estos problemas ocurren a escala de grandes centros hospitalarios. Estos problemas ocurren en los grandes centros hospitalarios. A nivel de ortografía, el texto es correcto. Con respecto a la ortografía, el texto es correcto. A nivel de política interior, los problemas se multiplicaron. En política interior, los problemas se multiplicaron.

a excepción hecha de Mezcla incorrecta de las expresiones correctas a excepción de y excepción hecha de.

a falta de Es preferible evitar esta locución en expresiones temporales. Es correcta en expresiones como a falta de pan, a falta de una firma: A falta de diez minutos para el final del examen... Cuando faltaban diez minutos para el final del examen...

a más precio Expresión incorrecta. Las expresiones correctas son a mayor precio o cuanto mayor precio.

a objeto de Expresión que, con el sentido de 'con la finalidad de', hay que sustituir por con (el) objeto de, al objeto de.

a partir de Expresión redundante cuando se usa con verbos que indican inicio: La clase empieza a partir de las cinco de la tarde. La clase empieza a las cinco de la tarde. Expresión correcta cuando se usa con otros verbos: Las instancias se revisarán a partir del día cinco de este mes.

a poco / por poco La expresión a poco es correcta con el sentido de 'poco rato después' o 'al poco rato': A poco de llegar el comité empezó la presentación. Con el sentido de 'ha faltado poco para' hay que usar la expresión por poco: A poco no llegamos al examen. Por poco no llegamos al examen.

a raíz de Locución correcta cuando se usa con el significado de 'inmediatamente después de' o 'a causa de'.

a ralentí La expresión correcta es al ralentí: La evolución en el debate se ha producido a ralentí . La evolución en el debate se ha producido al ralentí.

a todo precio Mezcla incorrecta de las expresiones correctas a toda costa y a cualquier precio.

a través de Expresión incorrecta con el sentido de 'durante' o 'a lo largo de'; correcta con el sentido de 'por entre', 'por en medio de', 'por intermedio de': Se mantuvo un clima cordial a través de la reunión. Se mantuvo un clima cordial durante la reunión.

abajo de Construcción que se recomienda sustituir por debajo de: Está abajo de mi coche. Está debajo de mi coche.

acorde con / acorde a Posible confusión. Acorde con o acorde a significa 'en consonancia': Tal reacción parecía más acorde con su carácter apocado. De acuerdo con significa 'según o conforme a': Acorde con el estatuto de los trabajadores, el permiso se concederá al padre. De acuerdo con el estatuto de los trabajadores, el permiso se concederá al padre.

actualmente en vigor Expresión redundante. La expresión correcta es simplemente en vigor (lo que está en vigor lo está actualmente).

al extremo de Expresión que, con sentido figurado, es preferible sustituir por hasta el extremo de: Llegó al extremo de pedir un nuevo crédito. Llegó hasta el extremo de pedir un nuevo crédito.

al punto de Expresión que, con sentido figurado, debe sustituirse por hasta el punto de: Este género ha alcanzado un gran peso en el panorama audiovisual, al punto de salpicar los espacios informativos de contenidos sensacionalistas. Este género ha alcanzado un gran peso en el panorama audiovisual, hasta el punto de salpicar los espacios informativos de contenidos sensacionalistas.

alrededor del mundo Expresión incorrecta. Alrededor significa 'en torno a', por tanto no puede utilizarse para decir 'en todo un lugar': Celebraciones alrededor del mundo. Celebraciones en todo el mundo.

con esto / eso y todo Es preferible usar las locuciones con todo, a pesar de todo.

con la cabeza baja Expresión que puede sustituirse por el adjetivo cabizbajo -a.

con no importa qué En textos académicos, es mejor usar otras construcciones: con cualquier clase de, con un(a), con cualquier, etc.

con todo y Son preferibles no obstante, aun (con), a pesar de: Con todo y los gastos, el saldo es positivo. Aun con los gastos, el saldo es positivo. Con todo y ser agosto, el servicio permanecerá abierto. A pesar de ser agosto, el servicio permanecerá abierto.

cuanto menos Posible confusión. Cuanto menos tiene un significado adverbial relativo de cantidad. Cuando menos significa 'por lo menos, como mínimo': Cuanto menos aparezcas por aquí, mejor nos irá a todos. Su actitud es cuando menos indignante.

de cara a / cara a Se recomienda no utilizar estas expresiones de forma abusiva y suprimirlas o cambiarlas por otras más precisas como con vistas a, con miras a, para, ante, respecto de: Una borrasca afectará al sur de la isla de cara a la jornada de hoy. Una borrasca afectará hoy al sur de la isla. Las grandes empresas audiovisuales preparan las pantallas de cara a los estrenos de nuevo año. Las grandes empresas audiovisuales preparan las pantallas para los estrenos del nuevo año.

de modo y manera Expresión redundante. Las alternativas son de modo que o de manera que.

de poco Preposición incorrecta con el sentido de 'casi'. Las expresiones correctas son por poco y en poco.

de todas las maneras Con sentido concesivo, expresión incorrecta que debe sustituirse por de todas maneras.

ejemplo a seguir Expresión redundante. La alternativa puede ser simplemente ejemplo: Su tenacidad y su actitud son un ejemplo a seguir para todos nosotros. Su tenacidad y su actitud son un ejemplo para todos nosotros.

en aras de Expresión que significa 'en favor de', 'en interés de', 'en honor de': Renuncio a mi cargo en aras de la concordia. No significa 'para', 'a fin de que', 'por', 'a causa de': En aras de la brevedad, diré... Para ser breve, diré...

en base a Expresión incorrecta. Las alternativas pueden ser a partir de, basándose en, basándonos en, con base en, de acuerdo con, en función de, en relación con, por, según, sobre la base de, teniendo en cuenta: Incoaron un expediente disciplinario en base a las pruebas obtenidas por la comisión. Incoaron un expediente disciplinario sobre la base de / basándose en las pruebas obtenidas por la comisión.

en consecuencia de Expresión incorrecta. La expresión correcta es como consecuencia de: En consecuencia de lo dicho anteriormente... Como consecuencia de lo dicho anteriormente...

en ocasión de Locución que se recomienda sustituir por con ocasión de.

en orden a Expresión que, en el sentido de 'con la finalidad de', es preferible sustituir por expresiones como con el fin de, con objeto de, con el propósito de, para: Se acepta el acuerdo en orden a mejorar la situación legal de los extranjeros en España. Se acepta el acuerdo para / con el objeto de mejorar la situación legal de los extranjeros en España.

en una sentada Como locución es incorrecta y debe sustituirse por de una sentada.

en vía Expresión incorrecta que debe sustituirse por en vías de: El país estaba en vía de industrialización. El país estaba en vías de industrialización.

en vistas a Expresión que, según el sentido, debe sustituirse por con vistas a (pensando en la finalidad) o en vista de (como consecuencia de algo): El plan estratégico se ha elaborado con vistas a construir la universidad que queremos. En vista de lo sucedido, no podemos asegurar el servicio.

entorno / en torno a / en torno de No deben confundirse el sustantivo entorno y las locuciones en torno a ('acerca de', 'aproximadamente') y en torno de ('alrededor de'): Debemos cuidar el entorno. La salida se prevé en torno a las siete de la tarde. Sus ensayos giran en torno de la idea del federalismo.

entrar (a)dentro Expresión redundante. La expresión correcta es simplemente entrar.

hacia adelante Se recomienda sustituir esta locución por hacia delante.

por contra Debe sustituirse esta expresión por en cambio o por el contrario.

por cuanto que Locución incorrecta que debe sustituirse por la correcta por cuanto, pues la conjunción que es sobrante: Entender esto es clave, por cuanto que esta situación puede generar desigualdad. Entender esto es clave, por cuanto esta situación puede generar desigualdad.

previamente a Es preferible antes de.

primero de todo / que todo / que nada Construcción que debe sustituirse por en primer lugar, ante todo, antes de nada.

punto y final Debe sustituirse esta expresión incorrecta por punto final, tanto para aludir a 'punto con el que se acaba un escrito' como a 'lo que da por terminado un asunto'. Sí son correctas las expresiones punto y seguido y punto y aparte.

resultar en Expresión que debe sustituirse, según el contexto, por dar / tener como resultado, dar lugar a, causar, ocasionar o resultar Ø cuando quieren introducirse las consecuencias de una acción o situación: El endeudamiento creciente del país resulta en enormes inflaciones. El endeudamiento creciente del país ocasiona enormes inflaciones. El partido resultó en un puro desastre. El partido resultó un puro desastre.

salir afuera Expresión redundante. La expresión correcta es simplemente salir.

se enmarca dentro Expresión redundante. La expresión correcta es se enmarca en.

seguidamente a Es preferible después de, a continuación de, tras.

simultáneamente a Es preferible al mismo tiempo que, a la vez, coincidiendo con.

tal cual como Mezcla incorrecta de las expresiones correctas tal cual y tal como.

tan de gusto Expresión que debe sustituirse por tan del gusto: Las tormentas, tan de gusto romántico, aparecen en contadas ocasiones en sus obras. Las tormentas, tan del gusto romántico, aparecen en contadas ocasiones en sus obras.

tan es así que Se recomienda sustituir esta expresión por tanto es así que.

todo lo más Es preferible emplear expresiones alternativas, como a lo sumo, como mucho.