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Errores y dudas más frecuentes

alimentario/alimenticio

Posible confusión. Alimentario es lo relativo al ámbito de la alimentación, pero no tiene por qué alimentar. Alimenticio es todo aquello que tiene la característica de alimentar:

El producto alimentario suele requerir cuidados muy controlados.

La leche entera es más alimenticia que la leche desnatada.

americano, -aDebe evitarse el uso de americano, -a para referirse exclusivamente a los habitantes de Estados Unidos de América. El gentilicio que se recomienda para referirse a ellos es estadounidense (mejor que norteamericano, norteamericana).
antidiluviano-aPalabra incorrecta. La correcta es antediluviano, cuyo significado es 'anterior al diluvio' o 'muy antiguo'.
bianual/bienalPosible confusión. Bienal significa 'cada dos años' y bianual, 'dos veces al año'.
bimensual/bimestralPosible confusión. Bimestral significa 'cada dos meses' y bimensual, 'dos veces al mes'.
decimoprimero, -aEs preferible la forma undécimo, -a para referirse al ordinal correspondiente al cardinal once.
decimosegundo, -aEs preferible la forma duodécimo, -a para referirse al ordinal correspondiente al cardinal doce.
espúreo, -aPalabra incorrecta que debe sustituirse por espurio, -a.
más mayor, tan mayor como

Las expresiones correctas son Ø mayor, más grande y tan grande como:

Es más mayor que tú. 

Es mayor que tú.

provinienteGrafía incorrecta que debe sustituirse por proveniente.
radioactivo, -aEs preferible la forma radiactivo, -a.
sendos, -as

Es incorrecto emplear esta palabra con el significado de 'ambos' o 'los dos', puesto que tiene valor distributivo:

El chico se marchó con sendas bicicletas.

Los tres chicos se marcharon con sendas bicicletas [cada uno con una].

 

a dondequiera

Se escribe en una sola palabra (dondequiera, adondequiera) cuando es un adverbio indefinido de lugar con el sentido de 'a/en cualquier parte'. Se escribe separado cuando se trata de la expresión donde + presente de subjuntivo del verbo querer:

Dondequiera que presentes el proyecto, lo importante es conocer bien a la audiencia.

Podéis presentar el proyecto donde quieras tú o donde quiera ella.

adverbio + posesivo

Es incorrecto el uso de la construcción adverbio + posesivo:

No se atrevían a decir nada delante suyo.

No se atrevían a decir nada delante de él.

comoquiera

Posible confusión. Se escribe en una sola palabra cuando es un adverbio indefinido de manera con el sentido de 'de cualquier manera'. Se escribe separado cuando se trata de la expresión como + presente de subjuntivo del verbo querer:

El proyecto no se sostiene comoquiera que lo presentes.

El proyecto se llevará a cabo como quiera su responsable.

cuandoquiera

Posible confusión. Se escribe en una sola palabra cuando es un adverbio indefinido de tiempo con el sentido de 'en cualquier momento o en todo momento'. Se escribe separado cuando se trata de la expresión cuando + presente de subjuntivo del verbo querer:

Tendrás un aula lista cuandoquiera que la necesites.

El proyecto se llevará a cabo cuando quiera su responsable.

de gratisExpresión incorrecta. La expresión correcta es simplemente gratis.
preferentemente

No debe usarse con el significado de 'especialmente, sobre todo':

Habrá chubascos preferentemente en el norte. 

Habrá chubascos especialmente en el norte.

sobre todoPosible confusión. La locución sobre todo es un adverbio que significa 'especialmente'; no debe confundirse con el sustantivo sobretodo, que designa un tipo de abrigo.

 

a fin y efecto

Catalanismo. Las alternativas pueden ser a fin de, con la finalidad de:

Estaremos presentes en las jornadas a fin de dar a conocer nuestra oferta lectiva.

a más a más

Catalanismo. Las alternativas pueden ser aún más, todavía más o además:

No presentó la solicitud a tiempo y, además, no reúne los requisitos.

bien bien

Catalanismo. En oraciones afirmativas, las alternativas pueden ser no menos de, al menos, a lo menos, por lo menos:

Este escrito tiene por lo menos dos siglos de antigüedad.

En oraciones negativas, las alternativas pueden ser exactamente o a ciencia cierta:

No sabemos a ciencia cierta cuál es el problema.

como que (causal)Catalanismo. Las alternativas pueden ser como, dado que, al + infinitivo.
de escondidasCatalanismo. La alternativa es a escondidas.
de ninguna de las manerasCatalanismo. La alternativa es de ninguna manera.
de sobras

Catalanismo cuando funciona como locución. La forma correcta es de sobra:

De sobra sabe lo que pensamos.

día de cada día

Catalanismo. Las alternativas pueden ser día de trabajo, día laborable o día entre semana:

Atienden de 9 a 18 h los días entre semana y de 1O a 15 h los fines de semana.

dramático

Anglicismo cuando se emplea con el sentido de 'drástico' o 'espectacular':

Se ha registrado una dramática bajada de los tipos de interés.

Se ha registrado una drástica bajada de los tipos de interés.

echar / encontrar a faltarCatalanismo. Las alternativas pueden ser echar de menos, echar en falta.
es por esto queGalicismo. Las alternativas pueden ser por esto es por lo que y es por esto por lo que (con énfasis) o a causa de esto, por esto, por ello (sin énfasis).
estado del arteAnglicismo. Las alternativas pueden ser estado/situación actual, últimos avances o estado de la cuestión, según el contexto.
estarse (de algo)Catalanismo. Las alternativas pueden ser abstenerse, contenerse, privarse (de algo).
estirar (a alguien) / estirarseCatalanismos. Las alternativas pueden ser tender, acostar (a alguien) y tumbarse, acostarse (con pronombre reflexivo).
eventualmente

Anglicismo cuando se usa con el sentido de finalmente, a fin de cuentas, en última instancia. Su significado es 'de manera casual o circunstancial':

Su aplicación depende de la voluntad de los estados y, eventualmente, del Consejo de Seguridad de la ONU.

Su aplicación depende de la voluntad de los estados y, en última instancia, del Consejo de Seguridad de la ONU.

explicar una historia

Catalanismo. Explicar tiene más una connotación de 'dar razones o argumentos'. Para una historia o cuento, es mejor utilizar contar:

Durante el taller, la narradora cuenta la historia de Sant Jordi y el dragón.

fue entonces queGalicismo. Las alternativas pueden ser fue entonces cuando (con énfasis) o entonces (sin énfasis).
girar páginaCatalanismo. La alternativa es pasar página.
girarseCatalanismo. Las alternativas pueden ser darse la vuelta o volverse.
hacer...

Catalanismo cuando se utiliza en lugar de una expresión genuina española:

hacer bondad → portarse bien

hacer buen olor → oler bien

hacer buena cara → poner/tener buena cara

hacer campana → hacer novillos, faltar a clase

hacer cara de → poner/tener cara de

hacer corto de dinero → quedarse sin dinero, no llegar el dinero

hacer el efecto → tener la sensación de(que), dar la impresión de (que), parecer

hacer la siesta → dormir la siesta, echar (o echarse) la siesta

hacer mal efecto → parecer mal, producir mal efecto

hacer miedo → dar/meter miedo

hacer servir → utilizar, usar, emplear

hacer tarde → llegar tarde

hacer un café → tomarse un café

hacer un paseo → dar un paseo, pasear

hacer un pensamiento → decidirse, tomar una decisión

hacer una película → echar/poner/dar una película

hacer vacaciones → tomar vacaciones, tomarse unas vacaciones

hacer ver → disimular, hacer como que

hacerse mal → hacerse daño, lastimarse

hacerse con alguien → llevarse bien (o mal), esta a bien (o mal) con alguien aunque es correcto en el sentido de' apoderarse de alguien', 'captar el espíritu de alguien')

hacer todos los posiblesCatalanismo. Las alternativas pueden ser hacer (todo) lo posible, hacer todo lo que está en mi (tu, su, etc.) mano.
> hasta que no vengasCatalanismo. La alternativa es hasta que vengas.
lampistaCatalanismo. Las alternativas son electricista y fontanero (según el caso).
las cosas como seanCatalanismo. La alternativa es las cosas como son.
paperAnglicismo. Las alternativas pueden ser artículo, ensayo, comunicación, informe, publicación, ponencia, según el contexto.
parada de mercadoCatalanismo. Las alternativas pueden ser puesto de mercado (o de venta), tenderete.
pasaCatalanismo. La alternativa es epidemia.
plegarCatalanismo con el sentido de 'finalizar o dejar el trabajo'. Las alternativas pueden ser salir del
trabajo, suspender el trabajo, cerrar, cerrar un negocio, terminar.
¿quieres decir?Catalanismo. La alternativa puede ser ¿estás seguro?
requerimientoAnglicismo cuando se emplea en informática con el sentido de 'requisito que necesita cumplir un
ordenador para instalar un programa'. La alternativa es requisito.
según qué (+ sustantivo)

Catalanismo. Las alternativas son determinado, cierto (+ sustantivo):

En la reunión se tocaron ciertos temas que resultaron incómodos.

severo

Anglicismo incorrecto cuando se usa como sinónimo de extremo, grave, importante o serio:

La crisis aumenta la pobreza severa que afecta ya a tres millones de personas.

La crisis aumenta la pobreza extrema que afecta ya a tres millones de personas.

Sufre una severa enfermedad.

Sufre una grave enfermedad.

tengo de mejores/de más baratasCatalanismo o galicismo. Las alternativas son las tengo mejores / más baratas.
todo y así

Catalanismo. Las alternativas pueden ser así y todo, con todo, aun así:

La campaña ha llegado a más gente. Así y todo, nos falta mucho para llegar al nivel de hace 4 años.

tópico

Anglicismo incorrecto cuando se emplea con el sentido de 'tema' o 'asunto':

El tópico de la conversación transcrita...

El tema/asunto de la conversación transcrita...

tú mismoCatalanismo cuando se usa como expresión para manifestar desdén o despreocupación respecto a los problemas ajenos. La alternativa es allá tú.
versus

Latinismo anglicado. Las alternativas más recomendables pueden ser frente a o contra:

El concepto de mercado interior versus mercado exterior.

El concepto de mercado interior frente a mercado exterior.

 

a costas deExpresión incorrecta. La expresión correcta es a costa de y tiene el sentido de 'a cambio de' o 'a expensas de'.
a(l) día de hoyConstrucción que se recomienda sustituir por hoy, hoy en día, en la actualidad, en estos momentos, según el contexto.
a escala de / a nivel de

Expresiones correctas siempre que escala o nivel conserven la noción de altura o de categoría. No son correctas con el sentido de 'con respecto a', 'en lo relativo a', 'en el ámbito de', 'entre', 'en':

Estos problemas ocurren a escala de grandes centros hospitalarios.

Estos problemas ocurren en los grandes centros hospitalarios.

A nivel de ortografía, el texto es correcto.

Con respecto a la ortografía, el texto es correcto.

A nivel de política interior, los problemas se multiplicaron.

En política interior, los problemas se multiplicaron.

a excepción hecha deMezcla incorrecta de las expresiones correctas a excepción de y excepción hecha de.
a falta de

Es preferible evitar esta locución en expresiones temporales. Es correcta en expresiones como a falta de pan, a falta de una firma:

A falta de diez minutos para el final del examen...

Cuando faltaban diez minutos para el final del examen...

a más precioExpresión incorrecta. Las expresiones correctas son a mayor precio o cuanto mayor precio.
a objeto deExpresión que, con el sentido de 'con la finalidad de', hay que sustituir por con (el) objeto de, al objeto de.
a partir de

Expresión redundante cuando se usa con verbos que indican inicio:

La clase empieza a partir de las cinco de la tarde.

La clase empieza a las cinco de la tarde.

Expresión correcta cuando se usa con otros verbos:

Las instancias se revisarán a partir del día cinco de este mes.

a poco / por poco

La expresión a poco es correcta con el sentido de 'poco rato después' o 'al poco rato':

A poco de llegar el comité empezó la presentación.

Con el sentido de 'ha faltado poco para' hay que usar la expresión por poco:

A poco no llegamos al examen.

Por poco no llegamos al examen.

a raíz de

Locución correcta cuando se usa con el significado de 'inmediatamente después de' o 'a causa de'.

a ralentí

La expresión correcta es al ralentí:

La evolución en el debate se ha producido a ralentí.

La evolución en el debate se ha producido al ralentí.

a todo precio

Mezcla incorrecta de las expresiones correctas a toda costa y a cualquier precio.

a través de

Expresión incorrecta con el sentido de 'durante' o 'a lo largo de'; correcta con el sentido de 'por entre', 'por en medio de', 'por intermedio de':

Se mantuvo un clima cordial a través de la reunión.

Se mantuvo un clima cordial durante la reunión.

abajo de

Construcción que se recomienda sustituir por debajo de:

Está abajo de mi coche.

Está debajo de mi coche.

acorde con / acorde a

Posible confusión. Acorde con o acorde a significa 'en consonancia':

Tal reacción parecía más acorde con su carácter apocado.

De acuerdo con significa 'según o conforme a':

Acorde con el estatuto de los trabajadores, el permiso se concederá al padre.

De acuerdo con el estatuto de los trabajadores, el permiso se concederá al padre.

actualmente en vigorExpresión redundante. La expresión correcta es simplemente en vigor (lo que está en vigor lo está actualmente).
al extremo de

Expresión que, con sentido figurado, es preferible sustituir por hasta el extremo de:

Llegó al extremo de pedir un nuevo crédito.

Llegó hasta el extremo de pedir un nuevo crédito.

al punto de

Expresión que, con sentido figurado, debe sustituirse por hasta el punto de:

Este género ha alcanzado un gran peso en el panorama audiovisual, al punto de salpicar los espacios informativos de contenidos sensacionalistas.

Este género ha alcanzado un gran peso en el panorama audiovisual, hasta el punto de salpicar los espacios informativos de contenidos sensacionalistas.

alrededor del mundo

Expresión incorrecta. Alrededor significa 'en torno a', por tanto no puede utilizarse para decir 'en todo un lugar':

Celebraciones alrededor del mundo.

Celebraciones en todo el mundo.

con esto / eso y todoEs preferible usar las locuciones con todo, a pesar de todo.
con la cabeza bajaExpresión que puede sustituirse por el adjetivo cabizbajo -a.
con no importa quéEn textos académicos, es mejor usar otras construcciones: con cualquier clase de, con un(a), con cualquier, etc.
con todo y

Son preferibles no obstante, aun (con), a pesar de:

Con todo y los gastos, el saldo es positivo.

Aun con los gastos, el saldo es positivo.

Con todo y ser agosto, el servicio permanecerá abierto.

A pesar de ser agosto, el servicio permanecerá abierto.

cuanto menos

Posible confusión. Cuanto menos tiene un significado adverbial relativo de cantidad. Cuando menos significa 'por lo menos, como mínimo':

Cuanto menos aparezcas por aquí, mejor nos irá a todos.

Su actitud es cuando menos indignante.

de cara a / cara a

Se recomienda no utilizar estas expresiones de forma abusiva y suprimirlas o cambiarlas por otras más precisas como con vistas a, con miras a, para, ante, respecto de:

Una borrasca afectará al sur de la isla de cara a la jornada de hoy.

Una borrasca afectará hoy al sur de la isla.

Las grandes empresas audiovisuales preparan las pantallas de cara a los estrenos de nuevo año.

Las grandes empresas audiovisuales preparan las pantallas para los estrenos del nuevo año.

de modo y maneraExpresión redundante. Las alternativas son de modo que o de manera que.
de pocoPreposición incorrecta con el sentido de 'casi'. Las expresiones correctas son por poco y en poco.
de todas las manerasCon sentido concesivo, expresión incorrecta que debe sustituirse por de todas maneras.
ejemplo a seguir

Expresión redundante. La alternativa puede ser simplemente ejemplo:

Su tenacidad y su actitud son un ejemplo a seguir para todos nosotros.

Su tenacidad y su actitud son un ejemplo para todos nosotros.

en aras de

Expresión que significa 'en favor de', 'en interés de', 'en honor de':

Renuncio a mi cargo en aras de la concordia.

No significa 'para', 'a fin de que', 'por', 'a causa de':

En aras de la brevedad, diré...

Para ser breve, diré...

en base a

Expresión incorrecta. Las alternativas pueden ser a partir de, basándose en, basándonos en, con base en, de acuerdo con, en función de, en relación con, por, según, sobre la base de, teniendo en cuenta:

Incoaron un expediente disciplinario en base a las pruebas obtenidas por la comisión.

Incoaron un expediente disciplinario sobre la base de / basándose en las pruebas obtenidas por la comisión.

en consecuencia de

Expresión incorrecta. La expresión correcta es como consecuencia de:

En consecuencia de lo dicho anteriormente...

Como consecuencia de lo dicho anteriormente...

en ocasión deLocución que se recomienda sustituir por con ocasión de.
en orden a

Expresión que, en el sentido de 'con la finalidad de', es preferible sustituir por expresiones como con el fin de, con objeto de, con el propósito de, para:

Se acepta el acuerdo en orden a mejorar la  situación legal de los extranjeros en España.

Se acepta el acuerdo para / con el objeto de mejorar la situación legal de los extranjeros en España.

en una sentadaComo locución es incorrecta y debe sustituirse por de una sentada.
en vía

Expresión incorrecta que debe sustituirse por en vías de:

El país estaba en vía de industrialización.

El país estaba en vías de industrialización.

en vistas a

Expresión que, según el sentido, debe sustituirse por con vistas a (pensando en la finalidad) o en vista de (como consecuencia de algo):

El plan estratégico se ha elaborado con vistas a construir la universidad que queremos.

En vista de lo sucedido, no podemos asegurar el servicio.

entorno / en torno a / en torno de

No deben confundirse el sustantivo entorno y las locuciones en torno a ('acerca de', 'aproximadamente') y en torno de ('alrededor de'):

Debemos cuidar el entorno.

La salida se prevé en torno a las siete de la tarde.

Sus ensayos giran en torno de la idea del federalismo.

entrar (a)dentroExpresión redundante. La expresión correcta es simplemente entrar.
hacia adelanteSe recomienda sustituir esta locución por hacia delante.
por contraDebe sustituirse esta expresión por en cambio o por el contrario.
por cuanto que

Locución incorrecta que debe sustituirse por la correcta por cuanto, pues la conjunción que es sobrante:

Entender esto es clave, por cuanto que esta situación puede generar desigualdad.

Entender esto es clave, por cuanto esta situación puede generar desigualdad.

previamente aEs preferible antes de.
primero de todo / que todo / que nadaConstrucción que debe sustituirse por en primer lugar, ante todo, antes de nada.
punto y finalDebe sustituirse esta expresión incorrecta por punto final, tanto para aludir a 'punto con el que se acaba un escrito' como a 'lo que da por terminado un asunto'. Sí son correctas las expresiones punto y seguido y punto y aparte.
resultar en

Expresión que debe sustituirse, según el contexto, por dar / tener como resultado, dar lugar a, causar, ocasionar o resultar Ø cuando quieren introducirse las consecuencias de una acción o situación:

El endeudamiento creciente del país resulta en enormes inflaciones.

El endeudamiento creciente del país ocasiona enormes inflaciones.

El partido resultó en un puro desastre.

El partido resultó un puro desastre.

salir afueraExpresión redundante. La expresión correcta es simplemente salir.
se enmarca dentroExpresión redundante. La expresión correcta es se enmarca en.
seguidamente aEs preferible después de, a continuación de, tras.
simultáneamente aEs preferible al mismo tiempo que, a la vez, coincidiendo con.
tal cual comoMezcla incorrecta de las expresiones correctas tal cual y tal como.
tan de gusto

Expresión que debe sustituirse por tan del gusto:

Las tormentas, tan de gusto romántico, aparecen en contadas ocasiones en sus obras.

Las tormentas, tan del gusto romántico, aparecen en contadas ocasiones en sus obras.

tan es así queSe recomienda sustituir esta expresión por tanto es así que.
todo lo másEs preferible emplear expresiones alternativas, como a lo sumo, como mucho.
yo de ti / ella / tu hermano, etc.Expresión que debe sustituirse por yo que tú / ella / tu hermano, con el sentido de 'si yo fuera tú, si yo estuviera en tu lugar'.

 

grosso modo

Su forma correcta es grosso modo, en cursiva y sin preposición:

Primero lo presentamos a grosso modo y después lo analizamos.

Primero lo presentamos grosso modo y después lo analizamos.

de ex profesoLa expresión correcta es ex profeso, sin preposición.
fórumLatinismo que es preferible sustituir por foro.
motu propio

Su forma correcta es motu proprio, en cursiva y sin preposición.

Lo hicieron de motu propio.

Lo hicieron motu proprio.

status quoSu forma correcta es statu quo, en cursiva y con plural invariable (los statu quo).

 

 

a causa quea condición que

Queísmo. Falta la preposición de antes de la conjunción que:

Surgió un problema a causa de que nadie estaba presente.

Se puede hacer el curso a condición de que haya alumnos.

a fin que

Queísmo. Falta la preposición de antes de la conjunción que:

Enviamos la propuesta a fin de que nos incluyeran en la lista.

a fin y efecto

Catalanismo. Las alternativas pueden ser a fin de, con la finalidad de:

Estaremos presentes en las jornadas a fin de dar a conocer nuestra oferta lectiva.

a la hora; a la semana; al mes...

Preposición incorrecta cuando la unidad de tiempo es la hora o alguna inferior. La expresión correcta es por + unidad de tiempo:

Iba a 120 por hora.

Llegamos a medir 120 pulsaciones por minuto.

Con unidades de tiempo mayores, la preposición a sí es correcta:

Organizamos el taller tres días a la semana.

a lo que veoPreposición incorrecta. La expresión correcta es por lo que veo.
a menos de que

Dequeísmo. Sobra la preposición de antes de la conjunción que:

La matrícula será anulada a menos que se presenten los documentos requeridos antes de una semana.

a pesar que

Queísmo. Falta la preposición de antes de la conjunción que:

El número de inscripciones es muy bajo a pesar de que este año la campaña informativa empezó mucho antes.

al centro

Con expresiones dinámicas se utiliza la preposición a y con expresiones estáticas, la preposición en:

El encuentro tuvo lugar al centro de la ciudad.

El encuentro tuvo lugar en el centro de la ciudad.

Nos dirigimos al centro de la ciudad para presenciar el encuentro.

atentar aatentado a

Preposición incorrecta. El verbo atentar y el sustantivo atentado van seguidos de contra:

Atentar a la seguridad del Estado. 

Atentar contra la seguridad del Estado.

bajo

Preposición que se usa en detrimento de otras más adecuadas en ciertos contextos:

bajo el pretexto mejor con el pretexto

bajo el/este punto de vista mejor desde el/este punto de vista

bajo esta base debe ser sobre esta base

bajo estas circunstancias debe ser en estas circunstancias

bajo estas condiciones debe ser en/con estas condiciones

bajo este ángulo mejor desde este ángulo

bajo este aspecto/concepto/fundamento mejor en este...

bajo este supuesto debe ser en/sobre este supuesto

bajo la aprobación debe ser con la aprobación

bajo la condición debe ser con la condición

bajo qué condiciones debe ser en qué condiciones

bajo preparación debe ser en preparación

bajo revisión debe ser en revisión

comparar algo a algo

Preposición incorrecta. La expresión correcta es comparar algo con algo:

No es posible comparar esta situación a la vivida durante la dictadura.

No es posible comparar esta situación con la vivida durante la dictadura.

con la condición que

Queísmo. Falta la preposición de antes de la conjunción que:

Aceptaron participar con la condición de que su nombre apareciera en un lugar preferente en todas las comunicaciones.

de abajo a arribaPreposición incorrecta. La expresión correcta es de abajo arriba.
de acuerdo aExpresión tolerada en Hispanoamérica para referirse a cosas (nunca a personas), que en la lengua culta debe sustituirse por de acuerdo con.
de arriba a abajode arriba a bajoPreposición incorrecta. La expresión correcta es de arriba abajo.
de buen seguroPreposición incorrecta. La expresión correcta es a buen seguro.
de conformidad aenPreposición incorrecta. La expresión correcta es de/en conformidad con.
de incendios

Según el contexto, la preposición que debe emplearse es contra:

Protección contra incendios.

Si complementa a otra palabra suele escribirse unido:

Material contraincendios

Manguera antincendios

de otro ladoPreposición incorrecta. La expresión correcta es por otro lado.
desde el momento queEs preferible desde el momento en que.
dignarse de

Preposición incorrecta. El verbo dignarse es transitivo y no lleva preposición, aunque es frecuente y correcto usarlo seguido de a:

Por lo menos se dignó de recibirnos.

Por lo menos se dignó recibirnos.

Por lo menos se dignó a recibirnos.

durante

Preposición redundante cuando se usa en la construcción llevar + gerundio:

Llevamos esperando durante dos horas.

Llevamos esperando Ø dos horas.

el hecho que

Queísmo. Falta la preposición de antes de la conjunción que:

El problema no es el curso en sí sino el hecho de que los contenidos aparezcan de forma desestructurada.

en caso que

Queísmo. Falta la preposición de antes de la conjunción que:

Lo más sencillo es reiniciar el sistema en caso de que aparezca el mismo mensaje de error.

en dirección dePreposición incorrecta. La expresión correcta es en dirección a.
en relación aPreposición incorrecta. Las alternativas correctas son en relación con y con relación a.
obstinarse poraPreposición incorrecta. La expresión correcta es obstinarse en.
por reconocimiento a

Preposición incorrecta. La expresión correcta es en reconocimiento a:

Lo premiaron por reconocimiento a sus servicios.

Lo premiaron en reconocimiento a sus servicios.

 

AméricaDebe evitarse utilizar el nombre del continente para referirse a Estados Unidos de América.
bambaBamba quiere decir 'playera' o 'zapatilla de lona', pero no 'zapatilla de deporte'.
catalanoparlanteEs preferible sustituir esta forma por catalanohablante, puesto que la preferencia académica es el uso de hablante.
dilema/problema

Posible confusión. Dilema es una 'situación de duda en la que hay que elegir entre dos opciones'. Problema es una 'situación de dificultad':

Estoy en un dilema: no sé si ir o no a la fiesta (ya que, de todos modos, tendré problemas).

disgresiónPalabra incorrecta que debe sustituirse por digresión.
eventoNo debe abusarse de esta palabra con el sentido de 'suceso importante y programado' cuando puede sustituirse por otra más apropiada según el contexto: acto, actuación, celebración, conferencia, gala, fiesta, sesión, inauguración, presentación, acontecimiento,encuentro, actividades, espectáculo.
gaseoductoTérmino formado por asimilación a oleoducto que preferiblemente debe sustituirse por gasoducto.
impactoNo hay que abusar de esta palabra. Puede sustituirse, según el contexto, por efecto, consecuencia, reflejo, repercusión, impresión.
lapso/lapsusPosible confusión. Lapso significa 'paso o transcurso; tiempo entre dos límites'. Lapsus significa 'falta o equivocación cometida por descuido'.
las miles de personas / hectáreas

El sustantivo miles es masculino, por lo que debe concordar con el determinante en masculino:

Las miles de hectáreas arrasadas por el fuego... Los miles de hectáreas arrasadas por el fuego...

mortalidad/mortandadPosible confusión. Mortalidad significa 'tasa de muertes en un periodo concreto' y mortandad significa 'gran cantidad de muertes'.
pedigríReferido a personas, debe sustituirse por linaje, alcurnia.
problemática/problemaNo deben confundirse problemática ('que presenta dificultades o que causa problemas', cuando es adjetivo, o 'conjunto de problemas', cuando es sustantivo) y problema ('cuestión que se trata de aclarar').
radioactividadEs preferible la forma radiactividad.
rolEs preferible emplear papel, función cuando tiene este significado.
sobretodoPosible confusión. El sustantivo sobretodo es un tipo de abrigo; no debe confundirse con la locución sobre todo, que es una locución adverbial que significa 'especialmente'.
temática/temaPosible confusión. Tema es un 'asunto o materia' y temática es un 'conjunto de temas'.
traspiés

El singular de esta palabra es traspié:

Sufrió un traspiés.

Sufrió un traspié.

 

 

adolecer

Posible confusión. Adolecer significa 'tener algún defecto' o 'padecer algún mal':

Este trabajo adolece de falta de rigor.

Julia adolece de migraña.

No debe utilizarse con el sentido de 'carecer':

La Unión Europea adolece de liderazgo.

La Unión Europea carece de liderazgo.

avanzar/adelantar

Posible confusión. Avanzar tiene la connotación de 'progresar', 'ir hacia delante'; adelantar, además de la anterior, tiene la connotación de 'ganar la delantera a alguien', 'anticiparse':

Se llevará la matrícula de honor porque el último semestre avanzó a todos sus compañeros.

Se llevará la matrícula de honor porque el último semestre adelantó a todos sus compañeros.

colgar la ropaExpresión incorrecta; la correcta es tender la ropa.
corroborar/ratificar

Posible confusión. Corroborar significa 'dar mayor fuerza a la razón, al argumento o a la opinión aducidos, con nuevos razonamientos o datos'. Ratificar significa 'aprobar o confirmar actos, palabras o escritos dándolos por valederos y ciertos':

Las cifras corroboran la adecuación del sistema.

Las tarifas fueron ratificadas en el plenario del Patronato.

customizarPalabra incorrecta. Las alternativas pueden ser adaptar o personalizar.
deber / deber de

Posible confusión. Deber de solo indica probabilidad. Deber indica obligación o probabilidad:

El estudiante debe entregar la prueba a tiempo [obligación].

El estudiante debe de haberse equivocado de ejercicio [probabilidad].

El estudiante debe haberse equivocado de ejercicio [probabilidad].

detentar

Expresión correcta solamente con el significado de 'usar o atribuirse una cosa indebida o ilegítimamente':

Suárez detentó la presidencia durante la transición.

Suárez ostentó la presidencia durante la transición.

escuchar/oír

Posible confusión. Escuchar es un acto voluntario que significa 'poner atención para oír'. Oír es un acto involuntario que significa 'percibir por el oído un sonido':

No te escucho bien. 

No te oigo bien.

explotar

Posible confusión. No debe usarse este verbo en lugar de explosionar o hacer explotar:

Los artificieros explotaron la bomba.

Los artificieros explosionaron / hicieron explotar la bomba.

impactarNo hay que abusar de este verbo. Puede sustituirse, según el contexto, por golpear, chocar, impresionar, influir, tener efecto, conmover.
implementar

Se recomienda no abusar de este verbo y sustituirlo por otros como aplicar, ejecutar, cumplir, poner en funcionamiento, poner en práctica, llevar a cabo, implantar:

El FMI sugiere implementar el impuesto a la renta personal en Paraguay.

El FMI sugiere aplicar el impuesto a la renta personal en Paraguay.

incorporarse/levantarse

Posible confusión. Incorporarse significa 'erguir la parte superior del cuerpo'. Levantarse significa 'ponerse en posición vertical':

Estaba en la cama y se incorporó para tomar la medicina.

Estaba tumbada y se levantó para venir a recibirme.

infligir/infringirPosible confusión. Infringir significa 'quebrantar una ley'. Infligir significa 'producir daño, imponer un castigo'.
iniciar/inicializarPosible confusión. Iniciar significa 'empezar o comenzar algo'. Inicializar significa 'establecer los valores iniciales para la ejecución de un programa informático'.
ir/venir

Ir significa 'moverse de un lugar a otro alejado de quien habla y de quien ejecuta el movimiento'. Venir significa 'llegar a donde está quien habla, que no es el mismo que quien ejecuta la acción':

[como respuesta cuando llaman] ¡Voy!

Iremos a tu casa por la noche.

Hoy vendrán a comer (a mi casa).

liderarNo hay que abusar de este verbo; puede sustituirse, según el contexto, por encabezar, dirigir, presidir, acaudillar, comandar.
llevar/traer

Llevar significa 'transportar de un lugar a otro alejado de quien habla y de quien ejecuta la acción'. Traer significa 'transportar a donde está quien habla, que no es el mismo que quien ejecuta la acción':

Te llevaré el libro que me pediste [del lugar del emisor del mensaje al lugar del receptor del mensaje].

Tráeme el libro que te pedí [del lugar del receptor del mensaje al lugar del emisor del mensaje].

prever/prevenirNo deben confundirse prever ('ver con antelación, tomar en consideración') con prevenir ('actuar con antelación'). Prever se conjuga como ver (previó, previendo, etc.) y prevenir se conjuga como venir (previno, previniendo, etc.).

 