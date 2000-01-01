Errores y dudas más frecuentes
|alimentario/alimenticio
Posible confusión. Alimentario es lo relativo al ámbito de la alimentación, pero no tiene por qué alimentar. Alimenticio es todo aquello que tiene la característica de alimentar:
El producto alimentario suele requerir cuidados muy controlados.
La leche entera es más alimenticia que la leche desnatada.
|americano, -a
|Debe evitarse el uso de americano, -a para referirse exclusivamente a los habitantes de Estados Unidos de América. El gentilicio que se recomienda para referirse a ellos es estadounidense (mejor que norteamericano, norteamericana).
|Palabra incorrecta. La correcta es antediluviano, cuyo significado es 'anterior al diluvio' o 'muy antiguo'.
|bianual/bienal
|Posible confusión. Bienal significa 'cada dos años' y bianual, 'dos veces al año'.
|bimensual/bimestral
|Posible confusión. Bimestral significa 'cada dos meses' y bimensual, 'dos veces al mes'.
|decimoprimero, -a
|Es preferible la forma undécimo, -a para referirse al ordinal correspondiente al cardinal once.
|decimosegundo, -a
|Es preferible la forma duodécimo, -a para referirse al ordinal correspondiente al cardinal doce.
|Palabra incorrecta que debe sustituirse por espurio, -a.
Las expresiones correctas son Ø mayor, más grande y tan grande como:
Es
Es mayor que tú.
|Grafía incorrecta que debe sustituirse por proveniente.
|radioactivo, -a
|Es preferible la forma radiactivo, -a.
|sendos, -as
Es incorrecto emplear esta palabra con el significado de 'ambos' o 'los dos', puesto que tiene valor distributivo:
El chico se marchó con
Los tres chicos se marcharon con sendas bicicletas [cada uno con una].
Se escribe en una sola palabra (dondequiera, adondequiera) cuando es un adverbio indefinido de lugar con el sentido de 'a/en cualquier parte'. Se escribe separado cuando se trata de la expresión donde + presente de subjuntivo del verbo querer:
Dondequiera que presentes el proyecto, lo importante es conocer bien a la audiencia.
Podéis presentar el proyecto donde quieras tú o donde quiera ella.
Es incorrecto el uso de la construcción adverbio + posesivo:
No se atrevían a decir nada
No se atrevían a decir nada delante de él.
|comoquiera
Posible confusión. Se escribe en una sola palabra cuando es un adverbio indefinido de manera con el sentido de 'de cualquier manera'. Se escribe separado cuando se trata de la expresión como + presente de subjuntivo del verbo querer:
El proyecto no se sostiene comoquiera que lo presentes.
El proyecto se llevará a cabo como quiera su responsable.
|cuandoquiera
Posible confusión. Se escribe en una sola palabra cuando es un adverbio indefinido de tiempo con el sentido de 'en cualquier momento o en todo momento'. Se escribe separado cuando se trata de la expresión cuando + presente de subjuntivo del verbo querer:
Tendrás un aula lista cuandoquiera que la necesites.
El proyecto se llevará a cabo cuando quiera su responsable.
|Expresión incorrecta. La expresión correcta es simplemente gratis.
|preferentemente
No debe usarse con el significado de 'especialmente, sobre todo':
Habrá chubascos
Habrá chubascos especialmente en el norte.
|sobre todo
|Posible confusión. La locución sobre todo es un adverbio que significa 'especialmente'; no debe confundirse con el sustantivo sobretodo, que designa un tipo de abrigo.
Catalanismo. Las alternativas pueden ser a fin de, con la finalidad de:
Estaremos presentes en las jornadas a fin de dar a conocer nuestra oferta lectiva.
Catalanismo. Las alternativas pueden ser aún más, todavía más o además:
No presentó la solicitud a tiempo y, además, no reúne los requisitos.
Catalanismo. En oraciones afirmativas, las alternativas pueden ser no menos de, al menos, a lo menos, por lo menos:
Este escrito tiene por lo menos dos siglos de antigüedad.
En oraciones negativas, las alternativas pueden ser exactamente o a ciencia cierta:
No sabemos a ciencia cierta cuál es el problema.
|Catalanismo. Las alternativas pueden ser como, dado que, al + infinitivo.
|Catalanismo. La alternativa es a escondidas.
|Catalanismo. La alternativa es de ninguna manera.
Catalanismo cuando funciona como locución. La forma correcta es de sobra:
De sobra sabe lo que pensamos.
Catalanismo. Las alternativas pueden ser día de trabajo, día laborable o día entre semana:
Atienden de 9 a 18 h los días entre semana y de 1O a 15 h los fines de semana.
|dramático
Anglicismo cuando se emplea con el sentido de 'drástico' o 'espectacular':
Se ha registrado una
Se ha registrado una drástica bajada de los tipos de interés.
|Catalanismo. Las alternativas pueden ser echar de menos, echar en falta.
|Galicismo. Las alternativas pueden ser por esto es por lo que y es por esto por lo que (con énfasis) o a causa de esto, por esto, por ello (sin énfasis).
|estado del arte
|Anglicismo. Las alternativas pueden ser estado/situación actual, últimos avances o estado de la cuestión, según el contexto.
|Catalanismo. Las alternativas pueden ser abstenerse, contenerse, privarse (de algo).
|estirar (a alguien) / estirarse
|Catalanismos. Las alternativas pueden ser tender, acostar (a alguien) y tumbarse, acostarse (con pronombre reflexivo).
|eventualmente
Anglicismo cuando se usa con el sentido de finalmente, a fin de cuentas, en última instancia. Su significado es 'de manera casual o circunstancial':
Su aplicación depende de la voluntad de los estados y,
Su aplicación depende de la voluntad de los estados y, en última instancia, del Consejo de Seguridad de la ONU.
|explicar una historia
Catalanismo. Explicar tiene más una connotación de 'dar razones o argumentos'. Para una historia o cuento, es mejor utilizar contar:
Durante el taller, la narradora cuenta la historia de Sant Jordi y el dragón.
|fue entonces que
|Galicismo. Las alternativas pueden ser fue entonces cuando (con énfasis) o entonces (sin énfasis).
|Catalanismo. La alternativa es pasar página.
|Catalanismo. Las alternativas pueden ser darse la vuelta o volverse.
|hacer...
Catalanismo cuando se utiliza en lugar de una expresión genuina española:
|Catalanismo. Las alternativas pueden ser hacer (todo) lo posible, hacer todo lo que está en mi (tu, su, etc.) mano.
|> hasta que
|Catalanismo. La alternativa es hasta que vengas.
|Catalanismo. Las alternativas son electricista y fontanero (según el caso).
|Catalanismo. La alternativa es las cosas como son.
|Anglicismo. Las alternativas pueden ser artículo, ensayo, comunicación, informe, publicación, ponencia, según el contexto.
|Catalanismo. Las alternativas pueden ser puesto de mercado (o de venta), tenderete.
|pasa
|Catalanismo. La alternativa es epidemia.
|plegar
|Catalanismo con el sentido de 'finalizar o dejar el trabajo'. Las alternativas pueden ser salir del
trabajo, suspender el trabajo, cerrar, cerrar un negocio, terminar.
|Catalanismo. La alternativa puede ser ¿estás seguro?
|requerimiento
|Anglicismo cuando se emplea en informática con el sentido de 'requisito que necesita cumplir un
ordenador para instalar un programa'. La alternativa es requisito.
Catalanismo. Las alternativas son determinado, cierto (+ sustantivo):
En la reunión se tocaron ciertos temas que resultaron incómodos.
|severo
Anglicismo incorrecto cuando se usa como sinónimo de extremo, grave, importante o serio:
La crisis aumenta la pobreza
La crisis aumenta la pobreza extrema que afecta ya a tres millones de personas.
Sufre una
Sufre una grave enfermedad.
|tengo
|Catalanismo o galicismo. Las alternativas son las tengo mejores / más baratas.
Catalanismo. Las alternativas pueden ser así y todo, con todo, aun así:
La campaña ha llegado a más gente. Así y todo, nos falta mucho para llegar al nivel de hace 4 años.
|tópico
Anglicismo incorrecto cuando se emplea con el sentido de 'tema' o 'asunto':
El tópico de la conversación transcrita...
El tema/asunto de la conversación transcrita...
|tú mismo
|Catalanismo cuando se usa como expresión para manifestar desdén o despreocupación respecto a los problemas ajenos. La alternativa es allá tú.
|versus
Latinismo anglicado. Las alternativas más recomendables pueden ser frente a o contra:
El concepto de mercado interior
El concepto de mercado interior frente a mercado exterior.
|Expresión incorrecta. La expresión correcta es a costa de y tiene el sentido de 'a cambio de' o 'a expensas de'.
|a(l) día de hoy
|Construcción que se recomienda sustituir por hoy, hoy en día, en la actualidad, en estos momentos, según el contexto.
|a escala de / a nivel de
Expresiones correctas siempre que escala o nivel conserven la noción de altura o de categoría. No son correctas con el sentido de 'con respecto a', 'en lo relativo a', 'en el ámbito de', 'entre', 'en':
Estos problemas ocurren
Estos problemas ocurren en los grandes centros hospitalarios.
Con respecto a la ortografía, el texto es correcto.
En política interior, los problemas se multiplicaron.
|Mezcla incorrecta de las expresiones correctas a excepción de y excepción hecha de.
|a falta de
Es preferible evitar esta locución en expresiones temporales. Es correcta en expresiones como a falta de pan, a falta de una firma:
Cuando faltaban diez minutos para el final del examen...
|Expresión incorrecta. Las expresiones correctas son a mayor precio o cuanto mayor precio.
|Expresión que, con el sentido de 'con la finalidad de', hay que sustituir por con (el) objeto de, al objeto de.
|a partir de
Expresión redundante cuando se usa con verbos que indican inicio:
La clase empieza
La clase empieza a las cinco de la tarde.
Expresión correcta cuando se usa con otros verbos:
Las instancias se revisarán a partir del día cinco de este mes.
|a poco / por poco
La expresión a poco es correcta con el sentido de 'poco rato después' o 'al poco rato':
A poco de llegar el comité empezó la presentación.
Con el sentido de 'ha faltado poco para' hay que usar la expresión por poco:
Por poco no llegamos al examen.
|a raíz de
Locución correcta cuando se usa con el significado de 'inmediatamente después de' o 'a causa de'.
La expresión correcta es al ralentí:
La evolución en el debate se ha producido
La evolución en el debate se ha producido al ralentí.
Mezcla incorrecta de las expresiones correctas a toda costa y a cualquier precio.
|a través de
Expresión incorrecta con el sentido de 'durante' o 'a lo largo de'; correcta con el sentido de 'por entre', 'por en medio de', 'por intermedio de':
Se mantuvo un clima cordial
Se mantuvo un clima cordial durante la reunión.
Construcción que se recomienda sustituir por debajo de:
Está
Está debajo de mi coche.
|acorde con / acorde a
Posible confusión. Acorde con o acorde a significa 'en consonancia':
Tal reacción parecía más acorde con su carácter apocado.
De acuerdo con significa 'según o conforme a':
De acuerdo con el estatuto de los trabajadores, el permiso se concederá al padre.
|Expresión redundante. La expresión correcta es simplemente en vigor (lo que está en vigor lo está actualmente).
|al extremo de
Expresión que, con sentido figurado, es preferible sustituir por hasta el extremo de:
Llegó
Llegó hasta el extremo de pedir un nuevo crédito.
|al punto de
Expresión que, con sentido figurado, debe sustituirse por hasta el punto de:
Este género ha alcanzado un gran peso en el panorama audiovisual,
Este género ha alcanzado un gran peso en el panorama audiovisual, hasta el punto de salpicar los espacios informativos de contenidos sensacionalistas.
Expresión incorrecta. Alrededor significa 'en torno a', por tanto no puede utilizarse para decir 'en todo un lugar':
Celebraciones
Celebraciones en todo el mundo.
|con esto / eso y todo
|Es preferible usar las locuciones con todo, a pesar de todo.
|con la cabeza baja
|Expresión que puede sustituirse por el adjetivo cabizbajo -a.
|con no importa qué
|En textos académicos, es mejor usar otras construcciones: con cualquier clase de, con un(a), con cualquier, etc.
|con todo y
Son preferibles no obstante, aun (con), a pesar de:
Aun con los gastos, el saldo es positivo.
A pesar de ser agosto, el servicio permanecerá abierto.
|cuanto menos
Posible confusión. Cuanto menos tiene un significado adverbial relativo de cantidad. Cuando menos significa 'por lo menos, como mínimo':
Cuanto menos aparezcas por aquí, mejor nos irá a todos.
Su actitud es cuando menos indignante.
|de cara a / cara a
Se recomienda no utilizar estas expresiones de forma abusiva y suprimirlas o cambiarlas por otras más precisas como con vistas a, con miras a, para, ante, respecto de:
Una borrasca afectará al sur de la isla
Una borrasca afectará hoy al sur de la isla.
Las grandes empresas audiovisuales preparan las pantallas
Las grandes empresas audiovisuales preparan las pantallas para los estrenos del nuevo año.
|Expresión redundante. Las alternativas son de modo que o de manera que.
|de poco
|Preposición incorrecta con el sentido de 'casi'. Las expresiones correctas son por poco y en poco.
|de todas las maneras
|Con sentido concesivo, expresión incorrecta que debe sustituirse por de todas maneras.
Expresión redundante. La alternativa puede ser simplemente ejemplo:
Su tenacidad y su actitud son un
Su tenacidad y su actitud son un ejemplo para todos nosotros.
|en aras de
Expresión que significa 'en favor de', 'en interés de', 'en honor de':
Renuncio a mi cargo en aras de la concordia.
No significa 'para', 'a fin de que', 'por', 'a causa de':
Para ser breve, diré...
Expresión incorrecta. Las alternativas pueden ser a partir de, basándose en, basándonos en, con base en, de acuerdo con, en función de, en relación con, por, según, sobre la base de, teniendo en cuenta:
Incoaron un expediente disciplinario
Incoaron un expediente disciplinario sobre la base de / basándose en las pruebas obtenidas por la comisión.
Expresión incorrecta. La expresión correcta es como consecuencia de:
Como consecuencia de lo dicho anteriormente...
|en ocasión de
|Locución que se recomienda sustituir por con ocasión de.
|en orden a
Expresión que, en el sentido de 'con la finalidad de', es preferible sustituir por expresiones como con el fin de, con objeto de, con el propósito de, para:
Se acepta el acuerdo
Se acepta el acuerdo para / con el objeto de mejorar la situación legal de los extranjeros en España.
|Como locución es incorrecta y debe sustituirse por de una sentada.
Expresión incorrecta que debe sustituirse por en vías de:
El país estaba
El país estaba en vías de industrialización.
Expresión que, según el sentido, debe sustituirse por con vistas a (pensando en la finalidad) o en vista de (como consecuencia de algo):
El plan estratégico se ha elaborado con vistas a construir la universidad que queremos.
En vista de lo sucedido, no podemos asegurar el servicio.
|entorno / en torno a / en torno de
No deben confundirse el sustantivo entorno y las locuciones en torno a ('acerca de', 'aproximadamente') y en torno de ('alrededor de'):
Debemos cuidar el entorno.
La salida se prevé en torno a las siete de la tarde.
Sus ensayos giran en torno de la idea del federalismo.
|Expresión redundante. La expresión correcta es simplemente entrar.
|hacia adelante
|Se recomienda sustituir esta locución por hacia delante.
|Debe sustituirse esta expresión por en cambio o por el contrario.
Locución incorrecta que debe sustituirse por la correcta por cuanto, pues la conjunción que es sobrante:
Entender esto es clave,
Entender esto es clave, por cuanto esta situación puede generar desigualdad.
|previamente a
|Es preferible antes de.
|Construcción que debe sustituirse por en primer lugar, ante todo, antes de nada.
|Debe sustituirse esta expresión incorrecta por punto final, tanto para aludir a 'punto con el que se acaba un escrito' como a 'lo que da por terminado un asunto'. Sí son correctas las expresiones punto y seguido y punto y aparte.
|resultar en
Expresión que debe sustituirse, según el contexto, por dar / tener como resultado, dar lugar a, causar, ocasionar o resultar Ø cuando quieren introducirse las consecuencias de una acción o situación:
El endeudamiento creciente del país
El endeudamiento creciente del país ocasiona enormes inflaciones.
El partido
El partido resultó un puro desastre.
|Expresión redundante. La expresión correcta es simplemente salir.
|Expresión redundante. La expresión correcta es se enmarca en.
|seguidamente a
|Es preferible después de, a continuación de, tras.
|simultáneamente a
|Es preferible al mismo tiempo que, a la vez, coincidiendo con.
|tal cual como
|Mezcla incorrecta de las expresiones correctas tal cual y tal como.
Expresión que debe sustituirse por tan del gusto:
Las tormentas,
Las tormentas, tan del gusto romántico, aparecen en contadas ocasiones en sus obras.
|tan es así que
|Se recomienda sustituir esta expresión por tanto es así que.
|todo lo más
|Es preferible emplear expresiones alternativas, como a lo sumo, como mucho.
|Expresión que debe sustituirse por yo que tú / ella / tu hermano, con el sentido de 'si yo fuera tú, si yo estuviera en tu lugar'.
Su forma correcta es grosso modo, en cursiva y sin preposición:
Primero lo presentamos
Primero lo presentamos grosso modo y después lo analizamos.
|La expresión correcta es ex profeso, sin preposición.
|fórum
|Latinismo que es preferible sustituir por foro.
Su forma correcta es motu proprio, en cursiva y sin preposición.
Lo hicieron
Lo hicieron motu proprio.
|Su forma correcta es statu quo, en cursiva y con plural invariable (los statu quo).
Queísmo. Falta la preposición de antes de la conjunción que:
Surgió un problema a causa de que nadie estaba presente.
Se puede hacer el curso a condición de que haya alumnos.
Queísmo. Falta la preposición de antes de la conjunción que:
Enviamos la propuesta a fin de que nos incluyeran en la lista.
Catalanismo. Las alternativas pueden ser a fin de, con la finalidad de:
Estaremos presentes en las jornadas a fin de dar a conocer nuestra oferta lectiva.
|a la hora; a la semana; al mes...
Preposición incorrecta cuando la unidad de tiempo es la hora o alguna inferior. La expresión correcta es por + unidad de tiempo:
Iba a 120 por hora.
Llegamos a medir 120 pulsaciones por minuto.
Con unidades de tiempo mayores, la preposición a sí es correcta:
Organizamos el taller tres días a la semana.
|Preposición incorrecta. La expresión correcta es por lo que veo.
Dequeísmo. Sobra la preposición de antes de la conjunción que:
La matrícula será anulada a menos que se presenten los documentos requeridos antes de una semana.
Queísmo. Falta la preposición de antes de la conjunción que:
El número de inscripciones es muy bajo a pesar de que este año la campaña informativa empezó mucho antes.
|al centro
Con expresiones dinámicas se utiliza la preposición a y con expresiones estáticas, la preposición en:
El encuentro tuvo lugar
El encuentro tuvo lugar en el centro de la ciudad.
Nos dirigimos al centro de la ciudad para presenciar el encuentro.
Preposición incorrecta. El verbo atentar y el sustantivo atentado van seguidos de contra:
Atentar contra la seguridad del Estado.
|bajo
Preposición que se usa en detrimento de otras más adecuadas en ciertos contextos:
bajo el pretexto mejor con el pretexto
bajo el/este punto de vista mejor desde el/este punto de vista
bajo este ángulo mejor desde este ángulo
bajo este aspecto/concepto/fundamento mejor en este...
|comparar algo
Preposición incorrecta. La expresión correcta es comparar algo con algo:
No es posible
No es posible
Queísmo. Falta la preposición de antes de la conjunción que:
Aceptaron participar con la condición de que su nombre apareciera en un lugar preferente en todas las comunicaciones.
|Preposición incorrecta. La expresión correcta es de abajo arriba.
|de acuerdo a
|Expresión tolerada en Hispanoamérica para referirse a cosas (nunca a personas), que en la lengua culta debe sustituirse por de acuerdo con.
|Preposición incorrecta. La expresión correcta es de arriba abajo.
|Preposición incorrecta. La expresión correcta es a buen seguro.
|Preposición incorrecta. La expresión correcta es de/en conformidad con.
|de incendios
Según el contexto, la preposición que debe emplearse es contra:
Protección contra incendios.
Si complementa a otra palabra suele escribirse unido:
Material contraincendios
Manguera antincendios
|Preposición incorrecta. La expresión correcta es por otro lado.
|desde el momento que
|Es preferible desde el momento en que.
Preposición incorrecta. El verbo dignarse es transitivo y no lleva preposición, aunque es frecuente y correcto usarlo seguido de a:
Por lo menos
Por lo menos se dignó recibirnos.
Por lo menos se dignó a recibirnos.
|durante
Preposición redundante cuando se usa en la construcción llevar + gerundio:
Llevamos esperando
Llevamos esperando Ø dos horas.
Queísmo. Falta la preposición de antes de la conjunción que:
El problema no es el curso en sí sino el hecho de que los contenidos aparezcan de forma desestructurada.
Queísmo. Falta la preposición de antes de la conjunción que:
Lo más sencillo es reiniciar el sistema en caso de que aparezca el mismo mensaje de error.
|Preposición incorrecta. La expresión correcta es en dirección a.
|Preposición incorrecta. Las alternativas correctas son en relación con y con relación a.
|Preposición incorrecta. La expresión correcta es obstinarse en.
Preposición incorrecta. La expresión correcta es en reconocimiento a:
Lo premiaron
Lo premiaron en reconocimiento a sus servicios.
|América
|Debe evitarse utilizar el nombre del continente para referirse a Estados Unidos de América.
|bamba
|Bamba quiere decir 'playera' o 'zapatilla de lona', pero no 'zapatilla de deporte'.
|catalanoparlante
|Es preferible sustituir esta forma por catalanohablante, puesto que la preferencia académica es el uso de hablante.
|dilema/problema
Posible confusión. Dilema es una 'situación de duda en la que hay que elegir entre dos opciones'. Problema es una 'situación de dificultad':
Estoy en un dilema: no sé si ir o no a la fiesta (ya que, de todos modos, tendré problemas).
|Palabra incorrecta que debe sustituirse por digresión.
|evento
|No debe abusarse de esta palabra con el sentido de 'suceso importante y programado' cuando puede sustituirse por otra más apropiada según el contexto: acto, actuación, celebración, conferencia, gala, fiesta, sesión, inauguración, presentación, acontecimiento,encuentro, actividades, espectáculo.
|gaseoducto
|Término formado por asimilación a oleoducto que preferiblemente debe sustituirse por gasoducto.
|impacto
|No hay que abusar de esta palabra. Puede sustituirse, según el contexto, por efecto, consecuencia, reflejo, repercusión, impresión.
|lapso/lapsus
|Posible confusión. Lapso significa 'paso o transcurso; tiempo entre dos límites'. Lapsus significa 'falta o equivocación cometida por descuido'.
El sustantivo miles es masculino, por lo que debe concordar con el determinante en masculino:
|mortalidad/mortandad
|Posible confusión. Mortalidad significa 'tasa de muertes en un periodo concreto' y mortandad significa 'gran cantidad de muertes'.
|pedigrí
|Referido a personas, debe sustituirse por linaje, alcurnia.
|problemática/problema
|No deben confundirse problemática ('que presenta dificultades o que causa problemas', cuando es adjetivo, o 'conjunto de problemas', cuando es sustantivo) y problema ('cuestión que se trata de aclarar').
|radioactividad
|Es preferible la forma radiactividad.
|rol
|Es preferible emplear papel, función cuando tiene este significado.
|sobretodo
|Posible confusión. El sustantivo sobretodo es un tipo de abrigo; no debe confundirse con la locución sobre todo, que es una locución adverbial que significa 'especialmente'.
|temática/tema
|Posible confusión. Tema es un 'asunto o materia' y temática es un 'conjunto de temas'.
|traspiés
El singular de esta palabra es traspié:
Sufrió un
Sufrió un traspié.
|adolecer
Posible confusión. Adolecer significa 'tener algún defecto' o 'padecer algún mal':
Este trabajo adolece de falta de rigor.
Julia adolece de migraña.
No debe utilizarse con el sentido de 'carecer':
La Unión Europea
La Unión Europea carece de liderazgo.
|avanzar/adelantar
Posible confusión. Avanzar tiene la connotación de 'progresar', 'ir hacia delante'; adelantar, además de la anterior, tiene la connotación de 'ganar la delantera a alguien', 'anticiparse':
Se llevará la matrícula de honor porque el último semestre
Se llevará la matrícula de honor porque el último semestre adelantó a todos sus compañeros.
|Expresión incorrecta; la correcta es tender la ropa.
|corroborar/ratificar
Posible confusión. Corroborar significa 'dar mayor fuerza a la razón, al argumento o a la opinión aducidos, con nuevos razonamientos o datos'. Ratificar significa 'aprobar o confirmar actos, palabras o escritos dándolos por valederos y ciertos':
Las cifras corroboran la adecuación del sistema.
Las tarifas fueron ratificadas en el plenario del Patronato.
|Palabra incorrecta. Las alternativas pueden ser adaptar o personalizar.
|deber / deber de
Posible confusión. Deber de solo indica probabilidad. Deber indica obligación o probabilidad:
El estudiante debe entregar la prueba a tiempo [obligación].
El estudiante debe de haberse equivocado de ejercicio [probabilidad].
El estudiante debe haberse equivocado de ejercicio [probabilidad].
|detentar
Expresión correcta solamente con el significado de 'usar o atribuirse una cosa indebida o ilegítimamente':
Suárez
Suárez ostentó la presidencia durante la transición.
|escuchar/oír
Posible confusión. Escuchar es un acto voluntario que significa 'poner atención para oír'. Oír es un acto involuntario que significa 'percibir por el oído un sonido':
No te
No te oigo bien.
|explotar
Posible confusión. No debe usarse este verbo en lugar de explosionar o hacer explotar:
Los artificieros
Los artificieros explosionaron / hicieron explotar la bomba.
|impactar
|No hay que abusar de este verbo. Puede sustituirse, según el contexto, por golpear, chocar, impresionar, influir, tener efecto, conmover.
|implementar
Se recomienda no abusar de este verbo y sustituirlo por otros como aplicar, ejecutar, cumplir, poner en funcionamiento, poner en práctica, llevar a cabo, implantar:
El FMI sugiere
El FMI sugiere aplicar el impuesto a la renta personal en Paraguay.
|incorporarse/levantarse
Posible confusión. Incorporarse significa 'erguir la parte superior del cuerpo'. Levantarse significa 'ponerse en posición vertical':
Estaba en la cama y se incorporó para tomar la medicina.
Estaba tumbada y se levantó para venir a recibirme.
|infligir/infringir
|Posible confusión. Infringir significa 'quebrantar una ley'. Infligir significa 'producir daño, imponer un castigo'.
|iniciar/inicializar
|Posible confusión. Iniciar significa 'empezar o comenzar algo'. Inicializar significa 'establecer los valores iniciales para la ejecución de un programa informático'.
|ir/venir
Ir significa 'moverse de un lugar a otro alejado de quien habla y de quien ejecuta el movimiento'. Venir significa 'llegar a donde está quien habla, que no es el mismo que quien ejecuta la acción':
[como respuesta cuando llaman] ¡Voy!
Iremos a tu casa por la noche.
Hoy vendrán a comer (a mi casa).
|liderar
|No hay que abusar de este verbo; puede sustituirse, según el contexto, por encabezar, dirigir, presidir, acaudillar, comandar.
|llevar/traer
Llevar significa 'transportar de un lugar a otro alejado de quien habla y de quien ejecuta la acción'. Traer significa 'transportar a donde está quien habla, que no es el mismo que quien ejecuta la acción':
Te llevaré el libro que me pediste [del lugar del emisor del mensaje al lugar del receptor del mensaje].
Tráeme el libro que te pedí [del lugar del receptor del mensaje al lugar del emisor del mensaje].
|prever/prevenir
|No deben confundirse prever ('ver con antelación, tomar en consideración') con prevenir ('actuar con antelación'). Prever se conjuga como ver (previó, previendo, etc.) y prevenir se conjuga como venir (previno, previniendo, etc.).