1. Los sustantivos femeninos que empiezan por a/ha tónica deben aparecer acompañados por el artículo definido el, a menos que haya un adjetivo intercalado:

el aula magna

la mayor aula el hambre atroz

la misma hambre

También van en forma masculina un, algún y ningún, pero ninguna otra forma:

un aula / algún área /ningún acta este / ese / aquel aula

/ / aula esta/esa/aquella aula poca hambre / mucha agua / toda área

Como excepción, van siempre acompañadas de determinantes femeninos, aunque empiecen por a/ha tónica, las siguientes palabras:

las letras del abecedario: la a, la hache, una hache aspirada los nombres de persona y apellidos referidos a mujeres: la Ana que vino ayer; es una Álvarez los nombres de empresas: la Alfa Romeo las siglas y acrónimos: la AFA de la escuela los sustantivos comunes en cuanto al género: una árabe, la ácrata

2. Los años siguen tres reglas distintas en cuanto a la aparición del artículo definido:

Uso obligatorio del año 1 al año 1100: Nació en el 713 [y no Nació en 713 ]. Uso incorrecto del año 1101 al año 1999: Nació en 1580 [y no Nació en el 1580 ]. Uso opcional con el año 2000 y sucesivos: Nació en 2017 / Nació en el 2017.

3. No es recomendable la coordinación de artículos: los y las estudiantes. Si es necesario desdoblar, es mejor repetir el sustantivo: los estudiantes y las estudiantes.

4. No se debe omitir el artículo en casos como los siguientes: