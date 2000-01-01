Artículo definido
1. Los sustantivos femeninos que empiezan por a/ha tónica deben aparecer acompañados por el artículo definido el, a menos que haya un adjetivo intercalado:
- el aula magna
- la mayor aula
- el hambre atroz
- la misma hambre
También van en forma masculina un, algún y ningún, pero ninguna otra forma:
- un aula / algún área /ningún acta
este/ ese/ aquelaula
- esta/esa/aquella aula
- poca hambre / mucha agua / toda área
Como excepción, van siempre acompañadas de determinantes femeninos, aunque empiecen por a/ha tónica, las siguientes palabras:
- las letras del abecedario: la a, la hache, una hache aspirada
- los nombres de persona y apellidos referidos a mujeres: la Ana que vino ayer; es una Álvarez
- los nombres de empresas: la Alfa Romeo
- las siglas y acrónimos: la AFA de la escuela
- los sustantivos comunes en cuanto al género: una árabe, la ácrata
2. Los años siguen tres reglas distintas en cuanto a la aparición del artículo definido:
- Uso obligatorio del año 1 al año 1100: Nació en el 713 [y no
Nació en 713].
- Uso incorrecto del año 1101 al año 1999: Nació en 1580 [y no
Nació en el 1580].
- Uso opcional con el año 2000 y sucesivos: Nació en 2017 / Nació en el 2017.
3. No es recomendable la coordinación de artículos: los y las estudiantes. Si es necesario desdoblar, es mejor repetir el sustantivo: los estudiantes y las estudiantes.
4. No se debe omitir el artículo en casos como los siguientes:
- Se declaró el incendio
a tres mesesde haberse inaugurado el edificio.
- Se declaró el incendio a los tres meses de haberse inaugurado el edificio.
- El tumor ya ha provocado metástasis
en hígado y pulmón.
- El tumor ya ha provocado metástasis en el hígado y (en) el pulmón.
77 %votó en contra.
- El 77 % votó en contra.