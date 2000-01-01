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Determinantes

Artículo definido

1. Los sustantivos femeninos que empiezan por a/ha tónica deben aparecer acompañados por el artículo definido el, a menos que haya un adjetivo intercalado: 

  • el aula magna
  • la mayor aula
  • el hambre atroz
  • la misma hambre

También van en forma masculina un, algún y ningún, pero ninguna otra forma: 

  • un aula / algún área /ningún acta
  • este/ese/aquel aula
  • esta/esa/aquella aula
  • poca hambre / mucha agua / toda área

Como excepción, van siempre acompañadas de determinantes femeninos, aunque empiecen por a/ha tónica, las siguientes palabras: 

  • las letras del abecedario: la a, la hache, una hache aspirada
  • los nombres de persona y apellidos referidos a mujeres: la Ana que vino ayeres una Álvarez
  • los nombres de empresas: la Alfa Romeo
  • las siglas y acrónimos: la AFA de la escuela
  • los sustantivos comunes en cuanto al género: una árabe, la ácrata

2. Los años siguen tres reglas distintas en cuanto a la aparición del artículo definido: 

  • Uso obligatorio del año 1 al año 1100: Nació en el 713 [y no Nació en 713]. 
  • Uso incorrecto del año 1101 al año 1999: Nació en 1580 [y no Nació en el 1580]. 
  • Uso opcional con el año 2000 y sucesivos: Nació en 2017 / Nació en el 2017.

3. No es recomendable la coordinación de artículos: los y las estudiantes. Si es necesario desdoblar, es mejor repetir el sustantivo: los estudiantes y las estudiantes.

4. No se debe omitir el artículo en casos como los siguientes: 

  • Se declaró el incendio a tres meses de haberse inaugurado el edificio.
  • Se declaró el incendio a los tres meses de haberse inaugurado el edificio.
  • El tumor ya ha provocado metástasis en hígado y pulmón.
  • El tumor ya ha provocado metástasis en el hígado y (en) el pulmón.
  • 77 % votó en contra.
  • El 77 % votó en contra.

Indefinidos, cuantificadores, distributivos

1. El determinante un, una debe suprimirse cuando no sea necesario: 

  • Tiene un cierto parecido con…
  • Tiene cierto parecido con…
  • Antonio López, un pintor realista, expondrá…
  • Antonio López, pintor realista, expondrá…
  • Juan es un albañil.
  • Juan es albañil.

2. Los plurales de los indefinidos cualquiera y quienquiera son cualesquiera y quienesquiera:

"El que para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales [...]".

No debe confundirse el indefinido cualquiera con el sustantivo cualquiera ('persona de escasa relevancia'), cuyo plural es cualquieras:

Esos son unos cualquieras.

3. Es incorrecto emplear los partitivos (treceavo, doceavo...) en lugar de los numerales ordinales correspondientes: 

  • El capítulo treceavo del libro.
  • El capítulo decimotercero del libro.
  • La sección onceava del tribunal.
  • La sección undécima del tribunal.

4. Algunos ordinales pueden escribirse en una sola palabra o en dos: 

El capítulo decimoprimero / décimo primero

Cuando se escriben en dos palabras, estas deben concordar en género y en número con el nombre al que acompañan: 

  • La decimoprimera vez
  • La décima primera vez
  • Las vigesimocuartas ediciones
  • Las vigésimas cuartas ediciones
 

El determinante distributivo sendos no equivale a ambos o a los dos, sino a uno de cada uno, uno para cada uno, uno en cada uno, uno con cada uno

Putellas y Hermoso metieron sendos goles con la cabeza [cada una metió un gol].

María, Ana y Pablo jugaban con sendas muñecas [cada quien jugó con su muñeca].
 

Sendos es incompatible con cualquier otro determinante: 

  • Fede y Reme presentaron sus sendos proyectos.
  • Fede y Reme presentaron sus proyectos [sus proyectos en común o individuales].
  • Fede y Reme presentaron sendos proyectos [cada uno el suyo].

Posesivos

Cuadro general
 
 
   Cosa o persona poseída
 Persona gram.Formas átonasFormas tónicas
   sing.pl.m. sing.f. sing.m. pl.f. pl.
Poseedorsing.1.amimis(el) mío(la) mía(los) míos(las) mías
2.atutus(el) tuyo(la) tuya(los) tuyos(las) tuyas
3.asusus(el) suyo(la) suya(los) suyos(las) suyas
pl.1.a  (el) nuestro(la) nuestra(los) nuestros(las) nuestras
2.a  (el) vuestro(la) vuestra(los) vuestros(las) vuestras
3.ª  (el) suyo(la) suya(los) suyos(las) suyas
 

1. No se debe utilizar el posesivo como determinante o adyacente de un adverbio o locución adverbial: 

  • La oficina queda cerca nuestro.
  • La oficina queda cerca de nosotros.
  • Sara vive encima mío.
  • Sara vive encima de mí.
  • Colócate delante suyo.
  • Colócate delante de ella/él/ellas/ellos.
  • La mesa está detrás tuya.
  • La mesa está detrás de ti.

El uso del posesivo es correcto cuando complementa a sustantivos u otras palabras que sí los permiten (contra, través, favor...): 

  • Puedes firmar tú de parte suya.
  • Puedes firmar tú de su parte.
  • Tengo a todo el departamento en contra mía.
  • Tengo a todo el departamento en mi contra.
  • Esta estrategia juega a favor suyo.
  • Esta estrategia juega a su favor.

2. Es recomendable evitar los posesivos innecesarios

  • Se limpió sus manos con su pañuelo.
  • Se limpió las manos con el pañuelo.
  • El comercio colonial llega a su punto más bajo.
  • El comercio colonial llega al punto más bajo.
  • Ese chico es un corrupto y un inmoral, pero, en su fondo, es honrado.
  • Ese chico es un corrupto y un inmoral, pero, en el fondo, es honrado.

3. El posesivo de tercera persona (singular y plural) su da lugar a menudo a interpretaciones ambiguas que se resuelven con un cambio de redacción o de orden: 

  • El arquitecto habló con los coordinadores de su proyecto [construcción ambigua].
  • El arquitecto habló de su proyecto a los coordinadores.