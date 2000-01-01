Ortografía
Este apartado ofrece un resumen de los aspectos de la ortografía de la lengua española que pueden generar más dudas, con un repaso de la acentuación y de signos como la tilde diacrítica o el guion en palabras compuestas. Los contenidos están actualizados de acuerdo con la Ortografía de la lengua española de la Real Academia Española.
Por otro lado, el subapartado Signos de puntuación puede ayudar a puntuar con más precisión y mejorar así la capacidad comunicativa de los textos. Los contenidos de este apartado contribuirán a mejorar la ortografía y la calidad de vuestros escritos.