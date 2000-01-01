Guion en las palabras compuestas
Las palabras compuestas constan de dos o más elementos que a menudo se escriben con guion, pero que en otros casos pueden escribirse juntos (sin espacio y sin guion) o separados por un espacio dependiendo de factores gramaticales, sintácticos o semánticos. La siguiente tabla recoge algunos casos:
|Se escriben con guion
|Sin embargo...
Cuando el primer elemento del compuesto conserva su forma independiente, es decir, cuando existe como palabra independiente: literatura infantil-juvenil, especialización bucal-dental, análisis léxico-semántico, examen de las propiedades físico-químicas.
Se pueden escribir juntos si el primer elemento es un adjetivo acabado en -o, no es largo y no supera en sílabas al segundo, como sordociego.
Se escriben juntos cuando el primer elemento adopta una variante que no existe como palabra independiente, como infanto-, buco-, socio-, agro-, lecto- en infantojuvenil, bucodental, socioeconómico, agropecuario, lectoescritura.
Los gentilicios que expresan relación entre dos entidades diferentes: conflicto árabe-israelí, mancomunidad polaco-lituana.
Se mantiene el guion aun cuando el primer elemento adopte una variante modificada que no existe como palabra independiente: guerra franco-prusiana, relación sino-japonesa.
Se escriben juntos cuando el compuesto hace referencia a una misma entidad: un pintor italoargentino, la corona catalanoaragonesa.
Cuando los elementos son dos sustantivos y el compuesto expresa creaciones ocasionales o recientes: Se vende plaza de garaje-trastero.
Se escriben separados cuando el compuesto es una expresión asentada: sofá cama, retrato robot, ciudad dormitorio, hombre rana.
Cuando los elementos mantienen su significado original y se sitúan al mismo nivel, es decir, se complementan sin que uno modifique al otro. Cuando es así, ambos elementos varían en género y número: directoras-presentadoras, lectura-escritura.
Se escriben juntos cuando surge un nuevo significado: un partido de centroizquierda.
Cuando se añade un prefijo a una sigla, un número o un nombre propio univerbal y para indicar intervalos numéricos: anti-OTAN, sub-16, pos-Picasso [pero: anti Donald Trump], 2-3 personas, 25-30 km.
Se escriben separados cuando se une el adverbio no a un sustantivo: la no violencia de Gandhi, salón para no fumadores.
Es importante tener en cuenta que las palabras compuestas unidas con guion mantienen la tilde original en el caso de tenerla, como clase teórico-práctica, y siguen dos reglas de concordancia diferentes: en el caso de los adjetivos, el primero siempre permanece en masculino singular, como asignaturas lingüístico-literarias; en el caso de sustantivos, ambos concuerdan en género y número, como las directoras-presentadoras.