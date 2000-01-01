Guion en las palabras compuestas

Cuando el primer elemento del compuesto conserva su forma independiente, es decir, cuando existe como palabra independiente: literatura infantil-juvenil, especialización bucal-dental, análisis léxico-semántico, examen de las propiedades físico-químicas. Se pueden escribir juntos si el primer elemento es un adjetivo acabado en -o, no es largo y no supera en sílabas al segundo, como sordociego.

Se escriben juntos cuando el primer elemento adopta una variante que no existe como palabra independiente, como infanto-, buco-, socio-, agro-, lecto- en infantojuvenil, bucodental, socioeconómico, agropecuario, lectoescritura.