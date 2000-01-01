Guionet en mots compostos
|S'escriuen junts (sense guionet i sense espais)
|S'escriuen amb guionet
|S'escriuen separats (amb espais)
Derivats amb qualsevol prefix: arximilionari, exdirectora, hipertensió, precristià, plusvàlua, pseudoprofeta, sotsdirector, vicerector, vicerectorat
Derivats si el mot inicial portava majúscula i el mot prefixat resultant és un nom propi: Cisjordània, Prepirineu
Derivats si és un conjunt lexicalitzat i ben fixat format per substantiu, pronom o adjectiu precedit de no: pacte de no-agressió, un no-metall, el no-jo, el no-res, geometria no-euclidiana, art no-figuratiu, els no-violents
Derivats si:
(Discrecionalment, es pot escriure separat el prefix en casos en què l'escriptura aglutinada comporti problemes d'homonímia o confusió (pre ocupació 'ocupació prèvia, distint de preocupació; co rector 'rector que actua ensems amb un altre', distint de corrector) o per evitar formes gràfiques detonants (ex exiliat).)
|Compostos catalans: coliflor, curtcircuit, compravenda, a matadegolla, a correcuita, pocatraça, usdefruit, vistiplau, un sensesostre, un sensepapers
Compostos catalans si:
Locucions: baix relleu, Costa Rica, decret llei, Estats Units, lliure canvi, medi ambient
Sintagmes lliures: cafè amb llet, mal humor
|Compostos amb formes prefixades (acabades en -o o -i): audiovisual, fisicoquímic, grecoromà, Hispanoamèrica, politicosocial
|Compostos no lexicalitzats (el compost no correspon a un concepte unitari): és admissible l'ús del guionet quan es vol remarcar la independència dels conceptes expressats per cada constituent: acord hispano-americà ('entre Espanya i Amèrica'), àmbit catalano-valenciano-balear
Manlleus adaptats: agnusdei, cameràman, exlibris, videocasset
Manlleus no adaptats que ja s'escriuen junts en la llengua d'origen: bypass, copyright, leitmotiv, mezzosoprano
|Manlleus no adaptats: art-decó, best-seller, music-hall, walkie-talkie
Llatinismes: honoris causa, motu proprio, per capita, sui generis
Expressions començades per partícules que funcionen com a adverbials o adjectivals: a cappella, off the record
Manlleus nominals, especialment romànics, no adaptats, que són sintagmes descriptius en la llengua d'origen: bel canto, dolce stil nuovo
|Derivats de compostos: noucentista, xiuxiuejar
|Derivats de compostos si el segon (o el tercer) element comença en r-, s-, x-: poca-soltada, vall-de-rourà, vila-realenc
|Derivats de locucions i sintagmes: estatunidenc, lliurecanvisme, mediambiental
Derivats de locucions i sintagmes si: