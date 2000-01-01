Ortografia
Aquest apartat ofereix un resum dels aspectes de l'ortografia catalana que poden generar més dubtes, amb un repàs de signes com l'accent, la dièresi, l'apòstrof o el guionet. Els continguts estan actualitzats d'acord amb la darrera edició de l'Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans.
D'altra banda, el subapartat Signes de puntuació pot ajudar a puntuar amb més precisió i millorar així la capacitat comunicativa dels textos. Els continguts d'aquest apartat contribuiran tot plegat a corregir l'ortografia i millorar la qualitat dels vostres escrits.