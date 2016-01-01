Resum de les novetats ortogràfiques
Presentem esquemàticament les principals novetats derivades de l'aprovació de l'Ortografia catalana (IEC, 2016), incloent-hi les modificacions del 2021. Remetem als enllaços per a més informació.
- Es modifica l'ús del guionet en alguns casos.
- Es redueix a quinze paraules la llista de mots amb accent diacrític: bé, déu, és, mà, més, món, pèl, què, sé, sí, sòl, són, té, ús i vós.
- Es recull la tradició de l'àmbit lingüístic valencià de representar amb accent agut els mots que es pronuncien amb e tancada en aquest parlar (que és oberta o neutra en altres parlars): café, comprén, francés, admés...
- Se suprimeix la dièresi en alguns derivats amb el sufix -al: laical, trapezoidal...
- Algunes paraules passen a doblar la r: arrítmia, cefalorraquidi, corresponsable, erradicar, otorrinolaringòleg...
- Algunes paraules compostes passen a escriure's amb e inicial del segon formant quan va seguida de s + consonant: arterioesclerosi, cirroestrat, electroestàtic, termoestable...