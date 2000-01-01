Separació de síl·labes
Les separacions a final de ratlla han de respectar les síl·labes. Per això cal tenir en compte els casos següents:
- Els grups ss, rr, tx, l·l se separen: as-sem-ble-a, car-re-te-ra, es-mot-xar, xit-xa-rel-lo.
- El grup ix, quan no és final de paraula, se separa: pei-xa-te-ra, però re-neix.
- Els prefixos an-, con-, en-, in-, des-, ex-, sub-, trans- i altres elements (ad- davant h, nos- i vos- + altres) es mantenen íntegres: an-ur, des-ho-nest, in-e-fi-caç, trans-at-làn-tic, nos-al-tres.
- Els grups ll, ny, gu, qu no se separen: ca-llem, en-ga-nyós, es-guer-ra, en-ques-ta.
No ha de quedar una lletra sola a començament o final de ratlla.
S'ha de tenir en compte que la separació de síl·labes en llengües diferents del català (occità, basc, castellà, francès, anglès, alemany, etc.) segueix altres regles i, per tant, s'ha d'aplicar la normativa corresponent a cada cas.