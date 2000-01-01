Norma general
|Article
|masculí
|s'apostrofa
|davant de totes les vocals (també precedides de h muda): l'home, l'ingrat, l'arc
|no s'apostrofa
|davant de i i u consonants: el iogurt, el uombat
|femení
|s'apostrofa
|davant de totes les vocals menys i i u àtones (també precedides de h muda): l'Anna, l'anormalitat, l'organista, l'Índia, l'única (però: la uniteralitat, la innecessària)
|no s'apostrofa
|la una (hora), la ira, la host i noms de lletra (la e, la hac, la erra)
|davant de i i u consonants: la hiena
|Preposició de
|s'apostrofa
|davant de totes les vocals (també precedides de h muda): d'herba, d'altres, d'asimetries, d'universitat
|no s'apostrofa
|davant de noms de lletra: darrere de i
|davant de i i u consonants: de iens, de iod
|Pronom
|s'apostrofa
|davant de verb començat en vocal: m'està, n'agafa, s'integra, l'obté
|darrere de verb acabat en vocal que no formi part de diftong: compra'n, porta'l, pondre's, porta'ns
|en contacte amb un altre pronom (el segon, sempre que es pugui): te'n, la'n, se'm, te'ls, li'n, n'hi
|no s'apostrofa
|us, hi, ho, li, les en cap posició: us el pren, se us emporta, treure-us
|la davant de i i u àtones: la inclou, la hi porta, la unifiquem