Signes de puntuació

Coma
La coma indica una pausa menor. Es posa en els casos següents:
Per separar elements (mots, frases, etc.) d'una enumeració, fora que hi hagi les conjuncions i, o o ni.
S'ha de menester un PC, una impressora, un mòdem i un vídeo.
Les aules no disposen d'ordinadors, projectors ni pantalles.
Davant i darrere d'un incís.
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El 3 de juny rebem, del regidor del districte, una resolució.
Abans, després, o abans i després, d'un vocatiu.
Maria, vine.
Hola, Joan. Benvingut al campus.
Per indicar l'elisió d'un verb.
A primer expliquen la prosa i a segon, la poesia.
Tanmateix, aquesta coma es pot ometre en els casos en què utilitzar-la provoca una frase excessivament sincopada.
El percentatge d'estudiants aprovats el curs 2001-2002 va ser del 50 %, el següent del 55 % i l'altre del 60 %.
Quan es duplica un element que ha estat dit abans en forma de pronom.
No ha dit quant li costarà, a l'usuari.
Quan es canvia de lloc un element de la frase o una oració subordinada, perquè passa a ser com un incís, i amb locucions com per tant, en canvi, és a dir, etc.
Déu té tot el poder (natural i sobrenatural) i és el creador de totes les coses i, per tant, del dret i tot.
Amb aquesta contesta, doncs, han donat per bo...
Sempre que calgui desfer alguna ambigüitat o facilitar la lectura del text.
Finançaran els projectes les àrees d'Ecologia i Medi Ambient, Economia i Finances, i Logística. [Sense l'última coma no queda ben delimitat el nom de cada àrea.]
Entre la part entera i la part decimal en les xifres.
Aquest any les inversions han estat de 7.190.938,43 euros.
La presència de la coma depèn de vegades de l'extensió o complexitat dels elements de l'oració, o de la voluntat de marcar una pausa. En aquests casos, l'ús de la coma acostuma a ser de caràcter potestatiu, ja que els criteris per decidir què és massa llarg o què demana una pausa marcada permeten cert marge de subjectivitat. Amb tot, cal dir que una bona puntuació és la que permet comprendre més bé del text, és a dir, la que respecta la divisió sintàctica i conceptual de la frase.
En els casos d'alteració de l'ordre sintàctic dels elements de l'oració, com més llarg i complex és el complement anteposat, més necessària es fa la coma.
No es posa entre subjecte i verb ni entre verb i complements, fora que hi hagi un incís.