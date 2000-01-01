Els diftongs
A cada vocal hi correspon una síl·laba, fora de pocs casos en què una síl·laba correspon a més d'una vocal: diftongs i u darrere q i g seguida de vocal (evidentment, quan i i u són consonants van amb la vocal o les vocals següents: iaia, fèieu, uadi, veuen).
|Diftongs
|u darrere q i g + vocal
|au, eu, iu, ou, (uu),* ai, ei, (ii),* oi, ui
|qua, qüe, qui, quo, gua, güe, güi, guo, guai, qüeu
|jaure, duus, xai, niu, noi, treu, laical, helicoidal
|quadern, paraigüer, guaitem, obliqüeu
* N'hi ha pocs casos; només en persones d'algun verb (uu) i dialectalment (ii).