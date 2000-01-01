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Dièresi

Els diftongs

A cada vocal hi correspon una síl·laba, fora de pocs casos en què una síl·laba correspon a més d'una vocal: diftongs i u darrere q i g seguida de vocal (evidentment, quan i i u són consonants van amb la vocal o les vocals següents: iaia, fèieu, uadi, veuen).

Diftongsu darrere q i g + vocal
au, eu, iu, ou, (uu),* ai, ei, (ii),* oi, uiqua, qüe, qui, quo, gua, güe, güi, guo, guai, qüeu
jaure, duus, xai, niu, noi, treu, laical, helicoidalquadern, paraigüer, guaitem, obliqüeu

 

* N'hi ha pocs casos; només en persones d'algun verb (uu) i dialectalment (ii).

Norma general

La dièresi es posa sobre les vocals i i u.

La funció
de la dièresi és indicar		que es pronuncia la u davant de e i i quan és precedida de q i g.llengüeta, aqüífer, terràqüia, seqüela, pingüí
que una seqüència de vocals que formaria diftong no en forma.saüc, estudiï, amoïnar, aïllada, diürètica, veïnatge
que una i o una u que per la situació a la paraula serien consonants són vocals.reduïa, maleïes, conduïa, agraïen

 

  • Per tant, no té la funció d'accentuar.
  • Si accent i dièresi coincideixen en una mateixa lletra, té preferència l'accent.

    reduíem, suís (diferent de suïs, forma del verb suar), agraíssiu, lluíssim

Excepcions

No es posa dièresi, encara que no hi hagi diftong, en els quatre casos següents:

En els compostos amb prefix acabat en vocal (fora de reüll, reïra i les formes del verb reeixir, com reïxo, reïx).

reunió, reincidir, contraindicació, coincidència

En les terminacions llatines -us i -um.

Màrius, linòleum, aquàrium, contínuum

En els sufixos -isme i -ista (els acabaments de proïsme i lluïsme no són sufixos).

egoisme, altruista, arcaisme

En les terminacions de gerundi, infinitiu, futur i condicional dels verbs de la tercera conjugació (acabats en -ir).

agraint, conduir, lluiran, beneiríem