Neologismos y nuevas grafías
A continuación se muestra una lista de neologismos, préstamos o extranjerismos con las grafías que se han impuesto en el uso del español o que son preferidas por la UOC:
|aeróbic
baipás
casting
catering
cóctel
|driver
entrecot (su plural es entrecots)
|escúter (su plural es escúteres)
|espóiler
estándar, estandarizar, estandarización
flash (su plural es flashes)
|flashback
flirteo, flirtear
glamur, glamuroso/a
|jersey (su plural es jerséis)
marketing
máster (su plural es másteres)
mitin (su plural es mítines)
naíf (su plural es naífs)
|nailon
póquer
rali
ranking
sándwich
sexi
suajili
taichí
test (su plural es test)