Neologismos y nuevas grafías

A continuación se muestra una lista de neologismos, préstamos o extranjerismos con las grafías que se han impuesto en el uso del español o que son preferidas por la UOC:

aeróbic baipás casting catering cóctel driver entrecot (su plural es entrecots) escúter (su plural es escúteres) espóiler estándar, estandarizar, estandarización flash (su plural es flashes) flashback flirteo, flirtear glamur, glamuroso/a jersey (su plural es jerséis) marketing máster (su plural es másteres) mitin (su plural es mítines) naíf (su plural es naífs) nailon póquer rali ranking sándwich sexi suajili taichí test (su plural es test)