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Neologismos y nuevas grafías

A continuación se muestra una lista de neologismos, préstamos o extranjerismos con las grafías que se han impuesto en el uso del español o que son preferidas por la UOC:
 
aeróbic
baipás
casting
catering
cóctel
driver
entrecot (su plural es entrecots)
escúter (su plural es escúteres)
espóiler
estándar, estandarizar, estandarización
flash (su plural es flashes)
flashback
flirteo, flirtear
glamur, glamuroso/a
jersey (su plural es jerséis)
marketing
máster (su plural es másteres)
mitin (su plural es mítines)
naíf (su plural es naífs)
nailon
póquer
rali
ranking
sándwich
sexi
suajili
taichí
test (su plural es test)
 