Grafías dudosas

Grupos consonánticos
La UOC se decanta por las siguientes formas:
|Simplificación
|No simplificación
|Grupos consonánticos
|Iniciales
|cn-
|-
|cneoráceo, Cnosos
|gn-
|-
|gnomo
|mn-
|-
|mnemotecnia
|ps-
|seudónimo,
seudoprofeta
|psicología
|pt-
|Tolomeo
|-
|No iniciales
|-bs-
|oscuro, sustancia, sustituir, sustraer, sustrato
|obstáculo
|-ns-
|conciencia,
trascender,
trasladar,
trasplante
|consciente, constipar,
transporte
|-pt-
|-
|septiembre, séptimo
|-st-
|posdata,
posedición,
posgrado,
posguerra,
posverbal,
poselectoral, posoperatorio
postsimbolismo,