Campus

Grafías dudosas

Es la facultad o capacidad que se reconoce al afectado de obtener información sobre si sus datos de carácter personal están siendo objeto de tratamiento, la finalidad del tratamiento, el origen de los datos y las cesiones o comunicaciones realizadas o previstas a realizar. 

Grupos consonánticos

La UOC se decanta por las siguientes formas:

   SimplificaciónNo simplificación
Grupos consonánticosInicialescn--cneoráceo, Cnosos
gn--gnomo
mn--mnemotecnia
ps-seudónimo,
seudoprofeta		psicología
pt-Tolomeo-
No iniciales-bs-oscuro, sustancia, sustituir, sustraer, sustratoobstáculo
-ns-conciencia,
trascender,
trasladar,
trasplante		consciente, constipar,
transporte
-pt--septiembre, séptimo
-st-posdata,
posedición,
posgrado, 
posguerra,
posverbal, 
poselectoral, posoperatorio

postsimbolismo, 
postsocialismo, 
postsoviético

Grupos vocálicos

 
La UOC se decanta por las siguientes formas:
 
   Simplificación
No simplificación
Grupos vocálicosMisma vocal-aa-contralmirante, contratacar, guardagujascontraanalizar, metaanálisis
-ee-sobrentender, telespectadorreevaluar, teleenseñanza, teleeducación
-ii-
antimperialismo, antinflamatorio, multinstitucional, polinsaturado
-
-oo-
decimoctava, euroccidental, macroperación, microrganismo, proccidental, radioyente
autoodio
Distinta vocal-ae--infraestructura
-oa-radiactividadradioaficionado
-io-fisonomíafisioterapeuta
-oe-arteriosclerosis, checoslovacoautoescuela

Grafías dobles

Hay palabras que tienen o han tenido dos formas, según cómo se hayan transcrito algunos de sus sonidos. En casos así, la UOC prefiere las grafías siguientes:
 

c

caqui, folclore, polca

k

kamikaze, koiné, kopek, kayak, Kurdistán, kurdo, vodka

k

bikini, búnker, euskera, kilo, kilómetro, kimono, kiwi, Pakistán, pakistaní, Pekín, pekinés

qu

póquer, queroseno, quiosco, telequinesia, Turquestán, valquiria

c

eccema

z

Herzegovina, zinc

i

brandi, dandi, derbi, penalti, poni, sexi

y

jersey, paipay

j

jenízaro

g

gineta

y

yudo, yudoca

j

-

v

kilovatio, váter, vatio

w

wolframio

Expresiones pluriverbales

Existen casos de expresiones pluriverbales en los que hay dudas sobre si deben escribirse juntas o separadas. La UOC prefiere las formas siguientes:

No soldadas

a bote pronto, en medio

Soldadas

adondequiera, aprisa, arcoíris, asimismo ('también', distinto de así mismo, secuencia formada por el adverbio de modo así y el adverbio mismo usado con valor enfático), bocabajo, bocarriba, contrarreloj, cortocircuito, deprisa, enfrente, enhorabuena, enseguida, entretanto (adv.), malpensado, maremágnum, medioambiente, a vuelapluma