El Servicio Lingüístico de la UOC es la unidad técnica encargada de gestionar la revisión y traducción de textos para el personal docente, investigador y de gestión de la universidad, y de velar por la calidad y la coherencia de la comunicación institucional y académica.

Está adscrito al Área de Cultura, Lengua y Publicaciones, que forma parte del Vicerrectorado de Alianzas, Comunidad y Cultura. En este marco, el Servicio Lingüístico también se ocupa de desarrollar las acciones de política lingüística de la UOC recogidas en el Plan de lenguas de la universidad.