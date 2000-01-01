El Servicio Lingüístico
El Servicio Lingüístico de la UOC es la unidad técnica encargada de gestionar la revisión y traducción de textos para el personal docente, investigador y de gestión de la universidad, y de velar por la calidad y la coherencia de la comunicación institucional y académica.
Está adscrito al Área de Cultura, Lengua y Publicaciones, que forma parte del Vicerrectorado de Alianzas, Comunidad y Cultura. En este marco, el Servicio Lingüístico también se ocupa de desarrollar las acciones de política lingüística de la UOC recogidas en el Plan de lenguas de la universidad.
Funciones y servicios
Asesoramiento y apoyo lingüístico
- Coordinar el servicio de revisión y traducción de textos institucionales, documentación administrativa y producción científica.
- Definir criterios de lengua, estilo y edición para la documentación institucional, y elaborar y difundir guías, materiales y recursos lingüísticos para facilitar su aplicación.
- Diseñar e impartir formaciones lingüísticas con objetivos específicos para el equipo propio de la universidad, adaptadas a las necesidades concretas del personal docente, investigador y de gestión.
- Ofrecer asesoramiento lingüístico a las unidades y acompañarlas en la planificación y gestión lingüística de proyectos e iniciativas institucionales.
Estrategia corporativa
- Desarrollar la política lingüística de la UOC, de acuerdo con las directrices establecidas por el Vicerrectorado de Alianzas, Comunidad y Cultura, ejecutando las actuaciones previstas en el Plan de lenguas de la universidad, haciendo seguimiento y evaluando sus resultados.
- Promover la integración y el buen uso de tecnologías lingüísticas en la gestión de la producción escrita de la universidad, como la traducción automática y la inteligencia artificial, a partir de criterios de calidad y adecuación lingüísticas.
- Impulsar acciones de dinamización lingüística y cultural que fomenten el uso del catalán y favorezcan la cohesión de la comunidad universitaria.
Relaciones institucionales y alianzas
- Participar en proyectos de cooperación y de interés común con los servicios lingüísticos del ámbito catalanohablante de la Red Vives de Universidades.
- Establecer alianzas estratégicas con instituciones y entidades de referencia en el ámbito lingüístico para favorecer el intercambio de conocimiento, la innovación y el desarrollo de proyectos conjuntos.
Equipo
- Jordi Gavaldà, director del Servicio Lingüístico
- Thomas Bell, técnico lingüístico
- David Cullen, técnico lingüístico
- Anna Girmé, técnica lingüística
- Cristina López, técnica lingüística
- Xavier Marzal, técnico lingüístico
- Alba Pérez, técnica lingüística
Contacto
Contacto
Servicio Lingüístico
Rambla del Poblenou, 154-156
08018 Barcelona
serveiling@uoc.edu