El Servei Lingüístic
El Servei Lingüístic de la UOC és la unitat tècnica encarregada de gestionar la revisió i traducció de textos per al personal docent, investigador i de gestió de la Universitat, i de vetllar per la qualitat i la coherència de la comunicació institucional i acadèmica.
Està adscrit a l'Àrea de Cultura, Llengua i Publicacions, que forma part del Vicerectorat d'Aliances, Comunitat i Cultura. En aquest marc, el Servei Lingüístic també s'ocupa de desplegar les accions de política lingüística de la UOC recollides en el Pla de llengües de la Universitat.
Funcions i serveis
Assessorament i suport lingüístic
- Coordinar el servei de revisió i traducció de textos institucionals, documentació administrativa i producció científica.
- Definir criteris de llengua, estil i edició per a la documentació institucional, i elaborar i difondre guies, materials i recursos lingüístics per facilitar-ne l'aplicació.
- Dissenyar i impartir formacions lingüístiques amb objectius específics per a l'equip propi de la Universitat, adaptades a les necessitats concretes del personal docent, investigador i de gestió.
- Oferir assessorament lingüístic a les unitats i acompanyar-les en la planificació i gestió lingüística de projectes i iniciatives institucionals.
Estratègia corporativa
- Desplegar la política lingüística de la UOC, d'acord amb les directrius establertes pel Vicerectorat d'Aliances, Comunitat i Cultura, executant les actuacions previstes en el Pla de llengües de la Universitat, fent-ne seguiment i avaluant-ne els resultats.
- Promoure la integració i el bon ús de tecnologies lingüístiques en la gestió de la producció escrita de la Universitat, com la traducció automàtica i la intel·ligència artificial, a partir de criteris de qualitat i adequació lingüístiques.
- Impulsar accions de dinamització lingüística i cultural que fomentin l'ús del català i afavoreixin la cohesió de la comunitat universitària.
Relacions institucionals i aliances
- Participar en projectes de cooperació i d'interès comú amb els serveis lingüístics de l'àmbit catalanoparlant de la Xarxa Vives d'Universitats.
- Establir aliances estratègiques amb institucions i entitats de referència en l'àmbit lingüístic per afavorir l'intercanvi de coneixement, la innovació i el desenvolupament de projectes conjunts.
Equip
- Jordi Gavaldà, director del Servei Lingüístic
- Thomas Bell, tècnic lingüístic
- David Cullen, tècnic lingüístic
- Anna Girmé, tècnica lingüística
- Cristina López, tècnica lingüística
- Xavier Marzal, tècnic lingüístic
- Alba Pérez, tècnica lingüística
Contacte
Contacte
Servei Lingüístic
Rambla del Poblenou, 154-156
08018 Barcelona
serveiling@uoc.edu