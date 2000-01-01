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El Servei Lingüístic

El Servei Lingüístic de la UOC és la unitat tècnica encarregada de gestionar la revisió i traducció de textos per al personal docent, investigador i de gestió de la Universitat, i de vetllar per la qualitat i la coherència de la comunicació institucional i acadèmica.

Està adscrit a l'Àrea de Cultura, Llengua i Publicacions, que forma part del Vicerectorat d'Aliances, Comunitat i Cultura. En aquest marc, el Servei Lingüístic també s'ocupa de desplegar les accions de política lingüística de la UOC recollides en el Pla de llengües de la Universitat.

Funcions i serveis

Assessorament i suport lingüístic

  • Coordinar el servei de revisió i traducció de textos institucionals, documentació administrativa i producció científica.
  • Definir criteris de llengua, estil i edició per a la documentació institucional, i elaborar i difondre guies, materials i recursos lingüístics per facilitar-ne l'aplicació.
  • Dissenyar i impartir formacions lingüístiques amb objectius específics per a l'equip propi de la Universitat, adaptades a les necessitats concretes del personal docent, investigador i de gestió.
  • Oferir assessorament lingüístic a les unitats i acompanyar-les en la planificació i gestió lingüística de projectes i iniciatives institucionals.

Estratègia corporativa

  • Desplegar la política lingüística de la UOC, d'acord amb les directrius establertes pel Vicerectorat d'Aliances, Comunitat i Cultura, executant les actuacions previstes en el Pla de llengües de la Universitat, fent-ne seguiment i avaluant-ne els resultats.
  • Promoure la integració i el bon ús de tecnologies lingüístiques en la gestió de la producció escrita de la Universitat, com la traducció automàtica i la intel·ligència artificial, a partir de criteris de qualitat i adequació lingüístiques.
  • Impulsar accions de dinamització lingüística i cultural que fomentin l'ús del català i afavoreixin la cohesió de la comunitat universitària.

Relacions institucionals i aliances

  • Participar en projectes de cooperació i d'interès comú amb els serveis lingüístics de l'àmbit catalanoparlant de la Xarxa Vives d'Universitats.
  • Establir aliances estratègiques amb institucions i entitats de referència en l'àmbit lingüístic per afavorir l'intercanvi de coneixement, la innovació i el desenvolupament de projectes conjunts.

Equip

  • Jordi Gavaldà, director del Servei Lingüístic
  • Thomas Bell, tècnic lingüístic
  • David Cullen, tècnic lingüístic
  • Anna Girmé, tècnica lingüística
  • Cristina López, tècnica lingüística
  • Xavier Marzal, tècnic lingüístic
  • Alba Pérez, tècnica lingüística

Contacte

Contacte

Servei Lingüístic
Rambla del Poblenou, 154-156
08018 Barcelona
serveiling@uoc.edu

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