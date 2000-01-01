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Lista de tratamientos protocolarios

Fórmula de tratamientoAbreviaturaCargo
Rector/a Magnífico/aRector Magfco. /
Rectora Magfca.
  • rector/a de universidad
Señor/a (cargo)Sr. (cargo) /
Sra. (cargo)
  • decano/a de facultad
  • director/a de escuela universitaria
  • gerente/a de universidad
  • vicedecano/a de facultad
  • vicerrector/a de universidad

Fórmula de tratamientoAbreviaturaCargo
Excelentísimo/a Señor/aExcmo. Sr. / Excma. Sra.
  • académico/a de real academia central del Estado
  • alcalde/esa de Barcelona
  • alcalde/esa de Madrid
  • consejero/a de estado
  • delegado/a del Gobierno en comunidad autónoma
  • embajador/a de España
  • eurodiputado/a
  • exministro/a del Gobierno
  • fiscal del Tribunal Superior
  • fiscal general del Estado
  • gobernador/a civil
  • magistrado/a del Tribunal Supremo
  • ministro/a del Gobierno
  • ministro/a del Tribunal de Cuentas
  • ministro/a plenipotenciario/a de primera clase
  • ministro/a plenipotenciario/a de segunda clase
  • presidente/a de asamblea parlamentaria
  • presidente/a de comunidad autónoma
  • presidente/a de real academia central del Estado
  • presidente/a de sala del Tribunal Supremo
  • presidente/a de tribunal superior de justicia
  • presidente/a del Congreso de los Diputados
  • presidente/a del Consejo de Estado
  • presidente/a del Consejo General del Poder Judicial
  • presidente/a del Gobierno
  • presidente/a del Instituto de España
  • presidente/a del Parlamento Europeo
  • presidente/a del Senado
  • presidente/a del Tribunal Constitucional
  • presidente/a del Tribunal de Cuentas
  • presidente/a del Tribunal Supremo
  • secretario/a de estado
  • subsecretario/a de Asuntos Exteriores
  • vicepresidente/a de la Mesa del Congreso
  • vicepresidente/a de la Mesa del Senado
  • vicepresidente/a del Consejo General del Poder Judicial
  • vicepresidente/a del Gobierno
  • vicepresidente/a del Tribunal Constitucional
  • vocal del Consejo General del Poder Judicial
  • vocal del Tribunal Constitucional
Ilustre Señor/aIltre. Sr. / Iltre. Sra.
  • notario/a
  • secretario/a judicial
Ilustrísimo/a Señor/aIlmo. Sr. / Ilma. Sra.
  • abogado/a del Estado
  • comisario/a general de Policía
  • consejero/a de embajada
  • consejero/a de gobierno de comunidad autónoma
  • cónsul/consulesa
  • delegado/a de Hacienda
  • diputado/a
  • fiscal de tribunal superior de justicia de comunidad autónoma
  • interventor/a general de la Administración central del Estado
  • magistrado/a de audiencia provincial
  • magistrado/a juez/a
  • ministro/a plenipotenciario/a de tercera clase
  • presidente/a de audiencia provincial
  • presidente/a de cabildo insular
  • presidente/a de diputación provincial
  • presidente/a de mancomunidad
  • secretario/a general de la Diputación de Barcelona
  • secretario/a general del Ayuntamiento de Barcelona
  • secretario/a general de Universidades del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
  • senador/a
  • síndico/a presidente/a de la Bolsa de Barcelona
  • subdelegado/a regional o provincial de ministerio
  • subdirector/a general de consejería (excepto Cataluña)
  • teniente de alcalde/esa del Ayuntamiento de Barcelona
Señor/a Don/DoñaSr. D. /Sra. Dña.
  • secretario/a de embajada de primera, segunda y tercera clase

Fórmula de tratamientoAbreviaturaCargo
Eminentísimo y Reverendísimo Señor Emmo. y Rvdmo. Sr.
  • cardenal
Excelentísimo y
Reverendísimo Señor 		Excmo. y Rvdmo. Sr.
  • arzobispo
  • obispo
  • nuncio apostólico
Ilustrísimo/a Señor/aIlmo. Sr. / Ilma. Sra.
  • administrador apostólico (si no es obispo)
  • defensor/a del vínculo
  • fiscal de diócesis
  • juez del Tribunal Eclesiástico
  • presidente del Tribunal Eclesiástico
  • prior de orden militar
  • provicario general
  • vicario general
Madre M.
  • religiosa profesa
Muy Ilustre SeñorM. Iltre. Sr.
  • canónigo
MonseñorMons.
  • Título honorífico que se concede a determinados cargos o dignidades eclesiásticos (obispos, arzobispos y sacerdotes no consagrados obispos) designados por el papa, normalmente a petición de sus obispos propios, por los servicios prestados
Padre P.
  • religioso profeso y ordenado de presbítero
Reverendo Señor Rvdo. Sr.
  • diácono (ministro eclesiástico y de grado segundo en dignidad, inmediato al sacerdocio)
Reverendísimo/a Padre/Madre (Reverendísimo/a Señor/a)Rvdmo. P. / Rvdma. M.

(Rvdmo. Sr. / Rvdma. Sra.)
  • abad/abadesa
  • superior/a de cualquier orden general o congregación religiosa
Su Santidad / Beatísimo PadreS. S. / Bmo. P.
  • papa de Roma

Fórmula de tratamientoAbreviaturaCargo
Excelentísimo/a Señor/aExcmo. Sr. / Excma. Sra.
  • almirante
  • capitán general
  • contralmirante jefe/fa
  • general de brigada
  • general de división
  • gobernador/a militar
  • teniente general
  • vicealmirante
Ilustrísimo/a Señor/aIlmo. Sr. / Ilma. Sra.
  • capitán de fragata o de navío
  • coronel
  • fiscal de tribunal militar territorial
  • presidente/a de tribunal militar territorial
  • teniente coronel
Señor/a Don/DoñaSr. D. / Sra. Dña.
  • alférez
  • alférez de navío
  • capitán
  • capitán de corbeta
  • comandante
  • teniente
  • teniente de navío