Lista de tratamientos protocolarios
|Fórmula de tratamiento
|Abreviatura
|Cargo
|Rector/a Magnífico/a
|Rector Magfco. /
Rectora Magfca.
|Señor/a (cargo)
|Sr. (cargo) /
Sra. (cargo)
|Fórmula de tratamiento
|Abreviatura
|Cargo
|Excelentísimo/a Señor/a
|Excmo. Sr. / Excma. Sra.
|Ilustre Señor/a
|Iltre. Sr. / Iltre. Sra.
|Ilustrísimo/a Señor/a
|Ilmo. Sr. / Ilma. Sra.
|Señor/a Don/Doña
|Sr. D. /Sra. Dña.
|Fórmula de tratamiento
|Abreviatura
|Cargo
|Eminentísimo y Reverendísimo Señor
|Emmo. y Rvdmo. Sr.
|Excelentísimo y
Reverendísimo Señor
|Excmo. y Rvdmo. Sr.
|Ilustrísimo/a Señor/a
|Ilmo. Sr. / Ilma. Sra.
|Madre
|M.
|Muy Ilustre Señor
|M. Iltre. Sr.
|Monseñor
|Mons.
|Padre
|P.
|Reverendo Señor
|Rvdo. Sr.
|Reverendísimo/a Padre/Madre (Reverendísimo/a Señor/a)
|Rvdmo. P. / Rvdma. M.
(Rvdmo. Sr. / Rvdma. Sra.)
|Su Santidad / Beatísimo Padre
|S. S. / Bmo. P.
|Fórmula de tratamiento
|Abreviatura
|Cargo
|Excelentísimo/a Señor/a
|Excmo. Sr. / Excma. Sra.
|Ilustrísimo/a Señor/a
|Ilmo. Sr. / Ilma. Sra.
|Señor/a Don/Doña
|Sr. D. / Sra. Dña.